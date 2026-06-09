Uno por uno: cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira europea de polvo de ladrillo

Francisco Cerúndolo durante su participación en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

En 10 semanas de gira europea de polvo de ladrillo, el tenis argentino sumó un título ATP 250, dos trofeos Challenger 175, 10 argentinos dentro del Top 100 y una victoria histórica sobre el número uno del mundo.

Roland Garros significó el cierre de una etapa que históricamente brindó a los jugadores nacionales oportunidades para crecer en el ranking e impulsar sus carreras. En la presente temporada, varios jugadores lograron triunfos resonantes más allá del golpe de Juan Manuel Cerúndolo en París frente a Jannik Sinner. El zurdo es uno de los jugadores que encontró en la gira de canchas lentas el mejor ranking de su carrera. En la misma situación están Thiago Tirante, Román Burruchaga y Marco Trungelliti. También sobresalió Mariano Navone, campeón ATP en Bucarest y finalista en Ginebra.

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Además de haber derrotado al mejor tenista de la actualidad, el menor de los hermanos alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam y ganó el Challenger de Bordeaux, uno de los torneos 175 -la serie más alta de la categoría- que suelen ser aprovechados por jugadores que pierden en la primera ronda de los torneos de dos semanas de duración. Otro Challenger 175 se jugó en Prostejov, en la segunda semana del Abierto de Francia, y allí el ganador fue Sebastián Báez, quien recuperó terreno sobre el final de una gira que lo mostró lejos de su mejor nivel.

Francisco Cerúndolo

El argentino mejor ubicado en el ranking no pudo encontrar regularidad y salió del Top 20. Además, se fue con un sabor amargo de Roland Garros, donde cayó ante el estadounidense Zachary Svajda, 85° del mundo, en tercera ronda.

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Fran quedó preso de sus altibajos. Tuvo actuaciones de gran nivel que le permitieron conseguir triunfos demoledores ante rivales de la talla del ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) en Madrid y el chileno Alejandro Tabilo (35°) en Roma, pero falló en momentos inoportunos.

Además de la decepción final en el Bois de Boulogne, no pudo defender las semifinales en la capital española que había alcanzado el año pasado y retrocedió ocho puestos en el ranking en relación al inicio de la gira. Pese a todo, sigue siendo la principal referencia argentina y un jugador capaz de competir de igual a igual con los mejores.

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Francisco Cerundolo en acción durante su partido de segunda ronda de Roland Garros contra el francés Hugo Gaston (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Tomás Etcheverry

Cuando terminó la gira por Sudamérica, donde logró en el ATP 500 de Río de Janeiro el primer título de su carrera, Etcheverry tenía la ilusión de meterse entre los 20 mejores del mundo al finalizar Roland Garros. Pese a haber alcanzado octavos de final en Montecarlo y Madrid, las prematuras eliminaciones en París y Roma frenaron su impulso.

En el medio, tocó su mejor ranking -25°- y superó fugazmente a Francisco Cerúndolo luego de que este no consiguiera defender los puntos obtenidos el año pasado en el Masters 1000 de Madrid, donde había alcanzado las semifinales. Pese a que no logró cubrir sus expectativas, hoy está 30° del mundo y tiene viento a favor para seguir escalando posiciones.

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Tomás Etcheverry en el Madrid Open (Instagram: @tomasetcheverry123)

Mariano Navone

Fue otro de los jugadores que aprovechó la temporada de canchas lentas. Tras la renovación de su cuerpo técnico, con la asunción de Alberto Luli Mancini hace unos meses, Navone logró en Bucarest, Rumania, el primer título ATP en su trayectoria. Además, en estos dos meses y medio trepó arriba de 20 lugares y fue la raqueta nacional que más puntos sumó en este tramo de la temporada: 545.

La Nave venció en Roma al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, y alcanzó además la final del ATP 250 de Ginebra, donde cayó ajustadamente ante el estadounidense Learner Tien. Su despedida en Francia fue en una memorable batalla a cinco sets ante el checo Jakub Mensik, que llegaría hasta semifinales.

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Mariano Navone logró en Bucarest el primer título de su carrera

Juan Manuel Cerúndolo

Dio la nota en la capital francesa. Apenas supo que enfrentaría a Sinner, reconoció que su expectativa era tener la actuación más decorosa posible e intentar disfrutar del partido. El italiano ganaba 6-3, 6-2 y 5-1 cuando acusó problemas físicos y se desmoronó en la cancha. Cerúndolo aprovechó para poner su firma en las grandes postales de Roland Garros.

A continuación, logró otra victoria de peso sobre el ascendente español Martín Landaluce en una maratón de seis horas. Pese a la derrota ante el italiano Matteo Berrettini, el zurdo porteño se llevó conclusiones interesantes: mostró que su servicio puede ser preciso y agresivo, al igual que su drive, y que es capaz de desbordar a sus rivales con un juego ofensivo.

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Juan Manuel Cerúndolo celebra su triunfo ante Jannik Sinner (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Thiago Tirante

Fue otra de las notas destacadas de la gira. Arrancó con las semifinales en Houston, donde cayó ante Román Burruchaga. Luego, llegó a la tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid, a octavos en el Masters 1000 de Roma y a tercera en Roland Garros.

Venció al Top 10 estadounidense Ben Shelton, al también norteamericano Tommy Paul, al británico Cameron Norrie y al italiano Flavio Cobolli, finalista la semana anterior en París y reciente Top 10. Tirante salió del polvo de ladrillo acechando el Top 50 (actualmente ocupa el 52° lugar) y con margen para seguir trepando en las estaciones sobre canchas rápidas.

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Thiago Tirante celebra un punto ante el italiano Flavio Cobolli (Crédito: REUTERS/Remo Casilli)

Sebastián Báez

Maquilló una deslucida actuación durante más de dos meses de gira con un título en Prostejov, República Checa, donde ganó los cinco partidos sin ceder sets. El título le permitió recuperar posiciones y afrontar la segunda mitad de la temporada con mejores perspectivas.

Antes, con excepción en Bucarest y los Masters 1000 de Montecarlo y Roma -donde sólo pudo ganar en su debut- el resto de sus presentaciones fueron derrotas en primera ronda.

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Sebastián Báez no tuvo la gira que esperaba, aunque remontó al final (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

Camilo Ugo Carabelli

Fue otro de los que obtuvo buenos resultados en casi todos los torneos. Únicamente en Roma no pudo pasar del primer partido, aunque luego se repuso con un pase a cuartos en el Challenger 175 de Valencia. El Brujo alcanzó las semifinales en Marrakesh y derrotó al ruso Karen Khachanov, entonces 13° del mundo, en el ATP 500 de Barcelona.

En el ATP 500 de Hamburgo llegó a cuartos tras un buen triunfo ante el estadounidense Frances Tiafoe (21°). En Roland Garros se topó con el ruso Andrey Rublev, actual 13° del ranking ATP y quien lo eliminó en segunda ronda. Terminó la gira en el puesto 57°, diez lugares por encima del inicio del recorrido sobre arcilla.

Camilo Ugo Carabelli en Roland Garros 2026 (Crédito: REUTERS/Stephane Mahe)

Román Burruchaga

Había comenzado con buen impulso en Houston, donde perdió la final ante Tommy Paul tras haber desperdiciado tres match points. Esa actuación le permitió alcanzar, a la semana siguiente, el mejor ranking de su carrera: 56°.

Actualmente, tras una sucesión de resultados irregulares, está 63° luego de haber iniciado la temporada en el puesto 104. El ranking no le había permitido ingresar, de manera directa, a los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid. Burruchaga es otro de los que tiene margen para seguir creciendo.

Román Burruchaga alcanzó el mejor puesto de su carrera (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Marco Trungelliti

Hizo historia al ingresar por primera vez en el Top 100 del ranking mundial de la ATP a sus 36 años, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en lograr este hito en las últimas cinco décadas. Regularidad, sacrificio y voluntad fueron atributos que lo llevaron a alcanzar, en Marrakech, su primera final en un torneo del circuito mayor.

En adelante, sus actuaciones quedaron por detrás de sus expectativas, aunque su cosecha total le permitió asegurar su presencia en el cuadro principal de Wimbledon y el US Open, los últimos dos Grand Slam del año.

Marco Trungelliti sonríe durante su cruce con Karen Khachanov por la segunda ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Francisco Comesaña

Fue de menor a mayor. Tras un retroceso en el ranking durante el primer tramo de la temporada, el marplatense logró atravesar las fases clasificatorias de Montecarlo, Roma y Ginebra, donde consiguió ganar su primer partido en un main draw en esta gira.

Luego, en Roland Garros, mostró un tenis más cercano a sus expectativas. Superó al estadounidense Ethan Quinn y a Darderi, dos jugadores que atraviesan el mejor momento de sus carreras, antes de caer en tercera ronda ante Berrettini en un partido a cinco sets en el que dispuso de dos match points. Los 100 puntos logrados en París le aseguraron el regreso al Top 100. Hoy ocupa el 89° puesto del ranking.

Francisco Comesaña tuvo una buena actuación en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)