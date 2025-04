Carlos Alcaraz va por el segundo puesto del ranking ante Musetti en la final del Masters de Montecarlo

Este domingo Carlas Alcaraz y Lorenzo Musetti definen el título del Masters 1000 de Monte-Carlo (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

El español Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti buscarán este domingo colgar su nombre en lo más alto de las vitrinas del Masters 1000 de Montecarlo. En las semifinales, el murciano superó a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina, mientras que el de Carrara hizo lo propio con el australiano Alex de Miñaur.

Alcaraz, número tres del ranking mundial, llegó al certamen del Principado con la certeza de que la única vez que había disputado el cuadro principal fue en la temporada 2022, donde cayó en el debut ante el estadounidense Sebastián Korda (24°).

Para clasificarse a la final, Alcaraz tuvo que batallar más de la cuenta este sábado ante Davidovich Fokina (42°). El jugador nacido en Málaga, quien no cuenta con títulos en el ATP Tour y perdió tres finales, una de ellas en Montecarlo (2022), estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo, la efectividad del pupilo de Juan Carlos Ferrero en los momentos más determinantes del partido hizo que la balanza se inclinara a su favor, con un marcador de 7-6(2) y 6-4.

Carlos Alcaraz venció en semifinales a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina,(Foto: REUTERS/Manon Cruz)

Sobre la tierra monegasca, el murciano disputará la vigésima tercera final de su carrera y la séptima en un Masters 1000: “Creo que he hecho un buen tenis desde el primer punto. He intentado aprovechar las oportunidades que me dio en el partido. Ha salvado muchos puntos de ruptura y match points, pero estoy muy contento conmigo mismo. Lo más importante es que me estoy sintiendo bien físicamente".

Cabe destacar que el máximo campeón del torneo de la Costa Azul es el ex tenista mallorquín Rafael Nadal, con once trofeos.

Lorenzo Musetti se clasificó para su primera final en un torneo de Masters 1000 en Monte-Carlo (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

A continuación, en el segundo encuentro de la jornada en la cancha principal, Musetti (16°) enfrentó a de Miñaur (10°). El italiano tuvo en mente la capacidad para revertir un primer set que le dejó más dudas que certezas al caer rápidamente por 1-6. Los nervios quedaron a un lado, y sacó a relucir sus mejores tiros con su derecha y el revés a una mano para adueñarse del triunfo y alcanzar su primera final en este tipo de competencias, con parciales de 6-4 y 7-6(4).

“Siempre sufro para encontrar un ritmo al inicio, pero hoy Alex ha jugado con mucha solidez y las condiciones eran duras. El día estaba lento por la lluvia y no ha sido sencillo romper el muro de Alex. Comencé a ser más paciente, y eso fue clave. La confianza es algo que debes experimentar para creer. Es algo muy especial poder compartir estos momentos junto a mis amigos y mi familia. Esta es mi casa y me siento como en ella".

Musetti es el tercer italiano en alcanzar la definición en el Principado; Fabio Fognini en 2019 y Corrado Barazzutti en 1977 se alzaron con el título.

Este domingo Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti definen el título de Monte-Carlo desde las 7 (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

Este domingo se disputará el duelo entre Alcaraz y Musetti. El historial marca que se enfrentaron en cuatro oportunidades, con tres triunfos para el murciano y uno para el italiano. El primer partido entre ellos fue en la final de Hamburgo (2022), con victoria para Lorenzo. El último juego fue en el Masters 1000 de Miami (2024), con alegría para el ibérico. La definición está programada para las 7 (hora argentina) con transmisión de ESPN.