Argentina se entrena en Guadalajara con miras al debut de la Billie Jean King Cup

Mercedes Paz palpita la Billie Jean King Cup para jugar el Grupo América I

La Selección Argentina de Tenis YPF de la Billie Jean King Cup realizó sus primeros entrenamientos sobre las canchas duras del Mouratoglou Tennis Center de Guadalajara, con miras a la competencia del Grupo Américas I, que se jugará entre el 8 y el 12 de abril en México.

La capitana Mercedes Paz contó con la presencia de tres de las cuatro jugadoras: Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini y Julieta Estable. El equipo se completará en las próximas horas con la llegada de Julia Riera, primera raqueta albiceleste, quien perdió este sábado en las semifinales del WTA 250 de Bogotá ante la colombiana Camila Osorio.

El conjunto nacional arribó este viernes a Guadalajara y, sin tiempo para el descanso, tuvo su primer contacto con el escenario donde se disputará la serie ante Chile, Guatemala, Paraguay, Venezuela y la nación anfitriona. El formato de la competencia será round-robin, todos contra todos, en series de tres partidos (dos singles y un dobles). Los dos primeros clasificados del Grupo Américas I avanzarán a los playoffs de noviembre. Si Argentina logra la clasificación, será la quinta vez que lo consigue de manera consecutiva.

El equipo argentino tuvo sus primeras prácticas en el recinto que se llevará a cabo la competencia (Foto: AAT)

Tras los primeros entrenamientos del sábado, la capitana Paz sostuvo: “A las chicas las veo muy bien, muy entusiasmadas. Son chicas sencillas y naturales, están en una edad que son esponjas, ávidas de aprender. Vi un muy buen clima y estamos esperando a Juli (Riera) que llegue hoy o mañana”.

“Es un clima más bien seco aquí en Guadalajara, a 1600 metros de altura. Julia y Jazmín vienen de jugar en la altura de Bogotá, a 2800 metros. No creo que les afecte la altura, pero sí van a pasar de jugar en canchas de polvo de ladrillo al cemento. Ayer hicimos un entrenamiento muy bueno, de una hora de intensidad, enfocándonos en soltarse y jugar, y la verdad que fue positivo. Hoy fue más específico, abocándonos a cómo van a jugar y adaptarse a las condiciones del juego”, continuó.

La capitana de Las Guerreras, Paz, quien está al frente del equipo argentino de la Billie Jean King Cup desde 2018 y ha disputado varias series, comentó: “Creo que venimos como candidatas. En otras series pensábamos que podíamos serlo, pero hoy venimos con el chaleco de candidatas, aunque con mucha humildad, entendiendo que cada partido hay que ganarlo en la cancha. Este equipo mezcla chicas jóvenes, como Luisina, y chicas experimentadas, como Julia y Jazmín. Tenemos la tranquilidad de que vienen con competencias encima y cuentan con la experiencia de competir para Argentina”.

Julieta Estable se entrenó sobre las canchas duras del Mouratoglou Tennis Center de Guadalajara, con miras a la competencia del Grupo Américas I (Foto: AAT)

Cabe destacar que todas las series comenzarán a las 18 (hora argentina) y serán transmitidas por TyC Sports 2, TyC Sports Play y DirecTV.

Por último, la capitana albiceleste reflexionó: “Para mí, cada serie es un desafío y cada grupo nuevo también, porque el equipo no es el mismo. Mi motivación es lograr el objetivo. Sé que Argentina tiene que estar más arriba de lo que está hoy, pero entendiendo que hoy nos toca estar acá y tenemos que dar lo mejor. Las chicas me motivan: la actitud, las ganas, la alegría, y de alguna manera eso es lo que me inspira”.

El equipo argentino se volverá a entrenar este domingo en doble turno en el complejo donde se lleva a cabo el Guadalajara Open.