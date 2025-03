Thiago Tirante: “Pasé varias semanas difíciles, pero sabía que las cosas buenas iban a llegar”

Thiago Tirante consiguió su primer título profesional en el AAT Challenger Santander edición Córdoba

El trabajo, el sacrificio y la persistencia a lo largo del tiempo muchas veces dan su recompensa. El domingo pasado, el tenista platense Thiago Tirante logró quitarse una pesada mochila que arrastraba por no haber conseguido títulos profesionales en Argentina. Pero todo cambió desde ese día, cuando se consagró campeón en el AAT Challenger Santander edición Córdoba.

Tirante, de 23 años, ocupa el puesto 134 del escalafón mundial, su mejor marca fue 90 en la temporada pasada, supo adueñarse a lo largo de su carrera de los ATP Challenger de Ambato (2021), Morelos y Bogotá (2023), México City (2024) y el reciente en el país, en el que se impuso ante cinco compatriotas.

Con las palpitaciones en descenso, un tono pausado y la experiencia de ser jugador profesional desde hace algunas temporadas, Thiago, quien aprendió a jugar al tenis en el club de su abuelo en La Plata y fue número uno del mundo en la categoría junior, describe: “Siento confianza, alegría y cosas muy lindas que pasan por mi cabeza, algo que siempre me había costado. Esta semana superé varios ‘cucos’, por decirlo de alguna manera, al jugar acá en Argentina, lo cual no me era nada fácil. Creo que logré revertir la situación bastante bien. Me enfoqué en lo deportivo y no en lo externo. Los últimos partidos los terminé jugando en un nivel muy alto, lo que me llena de confianza y alegría, y me enorgullece poder compartirlo con mi familia y mi equipo”.

Thiago Tirante en la entrega de premios del AAT Challenger Santander edición Córdoba (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

-¿Qué significó haber conseguido tu primer título en Argentina?

-Uno a veces se crea muchas historias que no corresponden, ya que la mente siempre intenta cuidar y proteger. No me era fácil jugar en Argentina con mi familia y amigos viéndome; todos los títulos que había conseguido fueron en el exterior, lo que me daba más tranquilidad, estar solo con mi equipo. Acá, todas las rondas fueron ante argentinos, y nunca es agradable tener que enfrentar a un compatriota, pero esta semana pude estar un paso adelante en comparación con lo que venía haciendo.

-En lo deportivo y mental, ¿cómo llegaste al Challenger de Córdoba?

-Tuve un buen Australian Open; perdí en la entrada de la clasificación y quedé como el primer lucky loser, pero no pude ingresar. Estaba jugando realmente bien y fue un golpe duro. Luego, en la gira sudamericana, que no es fácil porque participan buenos jugadores, podés estar jugando bien y, en la primera ronda, te toca un rival complicado; si perdés, eso afecta un poco la confianza y la mentalidad. No venía ganando partidos; había tenido un mes difícil sin ritmo, entrenando más fuerte y con mucha intensidad, y trabajando mucho con mi psicólogo para que siguiera así, haciendo lo mejor posible. Cuando uno entra a la cancha, lo que menos quiere es perder, y si dejaba todo en cada partido, el resultado sería una consecuencia. Pasé varias semanas difíciles, pero esta, como comentábamos con mi equipo de trabajo, las cosas buenas iban a llegar. Por suerte, se dio en casa; esta semana no la iba a jugar, pero pedí una invitación para encontrar partidos, momentos y situaciones, y terminó siendo una semana muy linda.

Thiago Tirante apuesta a meterse nuevamente dentro del top 100 del escalafón mundial (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

-¿Qué objetivos tienen con tu equipo?

-Este título nos ayuda y nos da motivos para seguir teniendo semanas así. Un objetivo que sería muy lindo es poder recuperar el top 100; creo que tengo el nivel para estar dentro de ese grupo. Quiero consolidarme en este nivel, tener semanas con más ritmo, creer más en mí y en mi equipo, seguir confiando y darme una inyección de energía para continuar haciendo las cosas como hasta ahora. Seguir entrenando y ser mejor persona, eso es lo más importante. Si vamos por este camino y haciendo las cosas bien, sin importar los resultados, el objetivo siempre debe ser mirar hacia adelante, querer mejorar y cómo te ves en un futuro jugando; creo que eso es lo más importante.