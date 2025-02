Sebastián Báez eliminó a Navone en el duelo entre argentinos en el ATP de Río de Janeiro

Sebastián Báez derrotó a Mariano Navone y se clasificó para los cuartos de final en el ATP 500 de Río (Foto: Río Open)

Sebastián Báez y Francisco Comesaña son los dos primeros tenistas argentinos en clasificarse para los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro. Para este jueves se espera la presentación de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.

La final de la última edición del torneo carioca se revivió este miércoles en los octavos de final. Báez (31°), quien levantó el título en 2024, se enfrentó al finalista de la pasada edición Mariano Navone, y lo superó por 6-4, 1-6 y 6-3. En el inicio del partido, en la cancha número 1, ambos tenistas intercambiaron servicios en los dos primeros games, pero rápidamente, Sebas volvió a hacerse presente en el quinto game, consiguiendo un mini break que le permitió adelantarse en el marcador 6-4.

En la segunda manga, el juego dio un giro de 180 grados a favor de La Nave, quien llegó a estar 4-0, rompiendo el servicio en tres ocasiones y llevando el encuentro al set definitorio. Al comienzo, Navone continuó demostrando firmeza con sus tiros y se colocó rápidamente 2-0. Sin embargo, cuando la balanza empezaba a inclinarse hacia el jugador de 9 de Julio, Báez puso la pelota en juego, sus tiros comenzaron a hacerle daño a su compatriota y, en el sexto game, logró el mini break que lo encaminó hacia el triunfo, cerrándolo 6-3.

En la próxima fase, el bonaerense espera al vencedor del duelo entre el brasileño Thiago Monteiro (99°) y el taiwanés Chun-hsin Tseng.

Francisco Comesaña se clasificó por primera vez en su carrera para los cuartos de final del ATP 500 de Río (Foto: Río Open)

El Tiburón se sube a la ola carioca

El Tiburón de Mar del Plata, Francisco Comesaña, de 24 años y número 86° del escalafón mundial, logró su primera victoria en el cuadro principal del ATP Tour al superar en el debut del certamen de Río al local Gustavo Heide (162°), consiguió un importante triunfo ante el chileno Nicolás Jarry (47°), con un marcador de 7-6(4), 6-7(1) y 7-6(6) en una batalla que duró tres horas y 14 minutos.

Para el jugador albiceleste, quien se encuentra en su segunda temporada en el circuito de élite y ha levantado siete títulos en el ATP Challenger Tour, este triunfo representa su clasificación por primera vez a los cuartos de final de un torneo del ATP Tour. En busca de las semifinales, se medirá con el alemán Alexander Zverev (2°), verdugo del kazajo Alexander Shevchenko (103°) 7-6(1) y 7-6(6).

Al cierre del partido y con la clasificación para los cuartos de final, Fran dijo: “Todavía sigo pensando que perdí, pero en realidad gané. No sé qué decir. Sabía que tenía que servir y defender muy bien porque él tiene muy buenos golpes. Él lo tiene todo. Y eso hice. Me gustan mucho los grandes escenarios, pero perdí mis primeros siete partidos ATP porque me faltaba experiencia. Ahora estoy aprendiendo de cada partido”.

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli buscan los cuartos de final en el ATP 500 de Río (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

Para este jueves se espera que se completen los octavos de final con la participación de los argentinos Francisco Cerúndolo se enfrentará al italiano Luciano Darderi (61°), Tomás Etcheverry (43°) con el galo Alexandre Muller (60°), quien viene de sorprender a la joven estrella local Joao Fonseca (68°) y Camilo Ugo Carabelli (91°) frente al bosnio Damir Dzumhur (97°).