El elogio de una figura del Chelsea a Enzo Fernández: “Será uno de los mejores centrocampistas de Europa”

Enzo Fernández debutó el viernes 3 de febrero ante Fulham por Premier League (Reuters)

João Félix y Enzo Fernández tienen un lugar en la historia del Atlético de Madrid y el Chelsea. Más allá del mérito futbolístico, estos jugadores se transformaron en la compra más cara por parte de ambos clubes, pero el destino los reunió en Londres para compartir vestuario a las órdenes de Graham Potter. En el último caso, el argentino demostró una rápida adaptación con los Blues, que fue digna de profundas alabanzas por parte del joven talento portugués.

La sorpresiva decisión que tomó Enzo Fernández en su mudanza a Londres tras llegar al Chelsea El mediocampista argentino firmó por ocho años y medio pero estaría buscando un alquiler por tan solo 12 meses VER NOTA

“Seguramente será uno de los mejores centrocampistas de Europa”, manifestó Félix después de que la institución haya abonado 121 millones de euros por la totalidad del pase a Benfica, el mismo club que vendió al luso en 2019 a cambio de 127 millones de la misma moneda. En una entrevista con el diario español AS, relativizó la inversión realizada en el volante campeón del mundo: “Cada vez es más normal. El fútbol ha cambiado y va a ser habitual que se paguen cantidades de 80, 90, 100, 110 millones... Vale lo que han pagado por él, porque es joven y tiene mucho margen para evolucionar”.

Ambos también tienen un punto en común porque llegaron a la capital inglesa con una escasa diferencia de días, pero debieron estrenarse con esta camiseta a las horas de haber arribado a Stamford Bridge. El exjugador de River Plate debutó el viernes 3 de febrero en el empate sin goles ante Fulham demostrando una solvencia absoluta para los pases y la recuperación de pelota en la mitad de la cancha. “Es un jugador muy bueno. Entró muy bien en el grupo. Llegó dos días antes de un partido y ya empezó a jugar. Ha estado muy bien”, ponderó el mediapunta de 23 años.

Fuerte crítica de Gary Neville por el precio del traspaso de Enzo Fernández al Chelsea: “¿Por qué pagar tanto?” El ex futbolista inglés y actual comentarista de TV opinó sobre el dinero que han invertido los Blues en sus últimas contrataciones, con el joven argentino como referencia VER NOTA

A diferencia del sudamericano, su estreno no pudo ser peor. Curiosamente, fue contra el mismo rival. El 12 de enero fue titular en la caída 2-1 ante Fulham por un cruce pendiente de la fecha 7, que terminó antes de tiempo para la flamante incorporación porque se retiró expulsado a los 12 minutos de la etapa complementaria. Tras una sanción de tres partidos, podrían compartir cancha este sábado desde las 9:30 (hora argentina) ante West Ham como visitante en el inicio de la jornada 23.

En este sentido, el europeo detalló los motivos que lo hicieron irse del Colchonero a más de tres años de su llegada: “Buscaba cambiar de aires hace un tiempo, porque fue difícil acostumbrarme a la forma de jugar. Salí porque ya estaba con la cabeza llena de tanto intentar y no poder. Tenía que ser en este mercado y creo que ha sido bueno para el Atleti y para mí también”.

João Félix se fue expulsado en su debut en Chelsea (AP)

Chelsea pagó 11 millones de euros para obtener un préstamo de seis meses hasta fin de temporada y, a pesar de que el contrato no incluye una opción de compra, no descartó permanecer en Inglaterra: “El club tendría que llegar a un acuerdo con el Atlético. Solo llevo aquí unas semanas, un mes. Estoy conociendo todo. Estoy muy a gusto, pero el futuro nadie lo sabe”.

Con Garnacho y Lisandro Martínez, Manchester United rescató un empate tras estar 0-2 ante el Leeds El delantero argentino tuvo las ocasiones más claras en la primera parte, pero un error propio fue aprovechado por la visita, que no pudo sostener la ventaja. Los Diablos Rojos perdieron una chance de acercarse a la cima de la Premier League VER NOTA

Félix aseguró que no se arrepiente de su transferencia al fútbol español y llenó de halagos a Diego Simeone: “Es un entrenador muy bueno. Tiene su forma de entender y ver el fútbol que otros no tienen. Él me hizo mejor jugador. Aprendí a competir de otra manera a la que no estaba acostumbrado: sufriendo en el campo. Tener una oportunidad y marcarla. Es su manera de competir. No está mal, pero es diferente a la de otros entrenadores”.

Por otro lado, evitó dar una sentencia en referencia a su continuidad luego de que el Cholo haya puesto en duda su permanencia más allá de esta temporada: “No sé. Todos los años se habla de que se va, pero nunca se va. Así que ya no me creo nada de lo que se hable. Si se queda, muy bien; si se va, toda la felicidad para él. Solo en junio sabremos lo que va a pasar”.

En distinto orden, fue consultado por su participación en el Mundial de Qatar y la espina clavada de no haber podido ganar la Copa del Mundo tras la eliminación en cuartos de final ante Marruecos: “Nos quedamos con una sensación de que perdimos una oportunidad muy grande de hacer algo muy bonito. Habíamos hecho partidos muy buenos y estábamos jugando muy bien, pero es fútbol. No siempre es justo. Mérito para Marruecos porque ha hecho un gran Mundial”.

En consonancia, contó cómo reaccionó el plantel cuando Cristiano Ronaldo fue relegado a la suplencia ante Suiza por un hecho de indisciplina: “Nos extrañó un poco, porque no es normal verlo en el banquillo, pero fue decisión del entrenador, que era quien decidía. Cristiano reaccionó muy bien porque estábamos todos enchufados con el equipo y sin malas caras. Nos transmitió confianza y nos siguió ayudando en todo”.

Después de manifestar que no le llamó la atención su pase a Al-Nassr de Arabia Saudita, dejó una sorpresiva declaración: “Creo que jugará la Eurocopa”. La próxima edición será organizada por Alemania en 2024, año en que el máximo goleador de la Selección tendrá 39 años y estará en manos de Roberto Martínez, reemplazante de Fernando Santos como DT, su convocatoria al certamen que reune a los mejores países de Europa.

Seguir leyendo: