Fuerte crítica de Gary Neville por el precio del traspaso de Enzo Fernández al Chelsea: “¿Por qué pagar tanto?”

Gary Neville criticó el precio que pagó el Chelsea para fichar a Enzo Fernández (REUTERS)

En el Chelsea soplan vientos de cambio, con el empresario estadounidense Todd Boehly como dueño tras el veto al magnate ruso Roman Abramovich. El club ha gastado ha gastado más de USD 700 millones en fichajes con su nuevo propietario, lo que ha generado críticas. Una de las más fuertes fue la de Gary Neville, quien considera que gastó de más algunas contrataciones, como por ejemplo la de Enzo Fernández.

Enzo Fernández se lució en su estreno en Chelsea: el detalle en sus botines, la chance de gol más clara y el pase que maravilló a todos El mediocampista de 22 años fue el futbolista más preponderante de los Blues en Stamford Bridge dentro de lo que fue la igualdad sin goles ante Fulham por la Premier League VER NOTA

Neville, ex futbolista inglés y actual comentarista de TV en Sky Sports, cree que la estrategia de Boehly ha sido “caótica” e insistió en que los Blues han fichado a algunos jugadores talentosos pero afirma que pagaron sobreprecios, principalmente por el mediocampista de la selección argentina y en el lateral izquierdo español Marc Cucurella.

“Cucurella por £ 64 millones y Enzo Fernández por £ 107 millones: eso es un lateral y un centrocampista que jugará en la base. El techo para ese tipo de jugadores, como Rodri, Fabinho, Casemiro, es de 50-60 millones. Estos no son jugadores que juegan en el ataque y te marcan 30 goles, entonces ¿por qué están pagando tanto en esas posiciones? ¿Qué obtienes con este dinero? Me parecen transferencias extrañas”, dijo Neville en el programa ‘The Overlap’ de Sky Bet.

La sorpresiva decisión que tomó Enzo Fernández en su mudanza a Londres tras llegar al Chelsea El mediocampista argentino firmó por ocho años y medio pero estaría buscando un alquiler por tan solo 12 meses VER NOTA

Enzo, quien fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar y se quedó con el premio a Mejor Jugador Joven del torneo, se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League al pasar del Benfica al Chelsea. Pero Gary Neville cree que la cifra de su contratación ha sido demasiado alta.

Enzo Fernández debutó en el Chelsea con un empate 0-0 ante Fulham en la Premier League (REUTERS)

“No digo que los jugadores no sean buenos. Podrían ser realmente buenos y podrían seguir siendo geniales. Pero las tarifas para los jugadores en esas posiciones me parecen una locura”, agregó el ex jugador del Manchester United.

Enzo Fernández debutó en el empate entre Chelsea y Fulham por la Premier League: sus mejores jugadas El argentino campeón del mundo fue una de las figuras de los Blues en su estreno en el club inglés. Tuvo una destacada participación en Stamford Bridge, que incluyó una ocasión inmejorable para meter su primer gol en el debut VER NOTA

El Chelsea actualmente está noveno en la tabla de posiciones de la liga inglesa, 10 puntos detrás de los puestos de clasificación a la Champions League. La llegada de Graham Potter en septiembre, después de que Boehly despidiera a Thomas Tuchel, todavía no ha cambiado demasiado la situación.

Neville también había sido duro con el rendimiento del equipo de Potter durante el debut de Enzo Fernández. “Se vio todo bastante básico. Creo que es porque Graham Potter no ha tenido tiempo de trabajar con ellos, no ha tenido tiempo de desarrollarlos. Va a tomar mucho tiempo para que los jugadores se adapten. No puedes alejarte del dinero. Los aficionados tendrán que ser pacientes, ya que nadie ha hecho esto antes y es fácil ver por qué es tan difícil armar un equipo”, indicó.

Seguir leyendo: