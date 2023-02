Fuertes frases de Riquelme: el flojo nivel de Boca, el respaldo a Ibarra y su fastidio por la clausura de la Bombonera

Juan Román Riquelme habló este jueves ante la prensa luego de las críticas que ha recibido Boca Juniors en el arranque de 2023, en el que sumó un triunfo en cuatro presentaciones y perdió la final de la Supercopa Internacional frente a Racing. El vicepresidente primero de la institución respaldó al entrenador Hugo Ibarra y aseguró que el largo parate es la causa del bajo nivel del equipo. “Miro todos los partidos. Todo el fútbol argentino está sufriendo el parate, no hay partidos buenos. Nosotros estuvimos bien en el primer tiempo contra Central Córdoba y no en el segundo. Contra Atlético Tucumán tuvimos minutos buenos y otros no. Es lo que va a pasar hasta encontrar el ritmo normal. Vamos a dar pelea y tenemos plantel para jugar mucho mejor”, analizó.

Al mismo tiempo, sacó chapa por los logros obtenidos por el equipo el año pasado: “Ganamos los dos torneos, competimos al máximo y el fútbol argentino lleva un parate importante. Tenemos el mismo plantel desde hace tiempo, no se fueron muchos jugadores y tenemos que tener un orden más claro. Queremos jugar mejor y no tengo dudas que lo vamos a hacer porque estos jugadores se acostumbraron a competir. Ya se van a ir soltando”.

No dejó pasar la oportunidad de brindarle todo su apoyo al entrenador de turno: “Confiamos en él. Está contento, está bien, igual que Pompei y Gracián. Se lo ve tranquilo y seguro de lo que quiere. Confiamos mucho en el cuerpo técnico y los jugadores que tenemos. No tenemos dudas de que vamos a competir y que con el apoyo de nuestra gente vamos a ser muy fuertes”.

Además, se refirió a la clausura de la tercera bandeja sur de La Bombonera y culpó la fiscal Celsa Ramírez, a quien le pidió que deje a los hinchas ir a la cancha: “La Bombonera está linda, la gente lo hace cada vez más hermoso a ese estadio. Habría que preguntarle a la señora de qué cuadro es. Es la misma que me hizo declarar a mí. Ojalá que ahora que sabemos que está todo en regla, que esta tarde se presentarán las cosas, trabaje hasta el sábado y la habilite como debe ser porque perjudica al hincha. Le pido a la señora que deje a los hinchas que vayan a disfrutar del espectáculo porque son los dueños de nuestra casa”. Y arremetió: “Queremos recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo), el técnico del equipo rival y ojalá podamos ganar. ¿Por qué la clausuraron? No lo sé. ¿Si fue algo político? Va a ser un año muy divertido”.

Respecto al año político que se vivirá en Boca en 2023 (en diciembre habrá elecciones), expresó: “Llevamos tres años en el club, ganamos cinco títulos y ojalá ganemos más este año para que el hincha pueda festejar. Si antes dije que ganaríamos 85% a 15% las elecciones, ahora digo que ganaremos 95% a 5%”.

Boca Juniors volverá a jugar el domingo, cuando reciba a Platense por la cuarta fecha de la Liga Profesional. En lo que va del torneo, el Xeneize venció a Atlético Tucumán, empató con Central Córdoba y perdió frente a Talleres. El gran objetivo del año es sin dudas repetir el título de la Liga Profesional, pero también alzarse con la Copa Libertadores, cuyo sorteo se realizará en marzo.

OTRAS FRASES IMPORTANTES DE RIQUELME

· “Estamos cerca de alcanzar al Bayern Múnich en cantidad de socios. Espero que en diciembre superemos los 40 mil socios que van a votar porque tenemos que cuidar a nuestro club”

· “Mi partido despedida lo vamos a hacer. Veremos si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Físicamente estoy normal. A veces de afuera se ven muy simples las cosas, pero cuando jugamos un picado con los muchachos cuesta un montón. Siempre tengo la idea de jugar un partido más en la Bombonera. Veremos si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido y disfrutar con nuestros hinchas. Y que esta señora me deje disfrutar y no clausure la Bombonera”

· “A Palermo se lo va a recibir como se mrece. Es uno de los ídolos más grandes que tenemos. Ojalá que le vaya bien donde está dirigiendo, pero el domingo tenemos que ganar. He tenido la fortuna de jugar con él, me dio muchas alegrías. La Bombonera es su casa”

· “¿Si Palermo puede ser técnico de Boca? No, hoy tengo técnico. Hablemos de cosas normales. Ojalá pueda estar 20 años en el club y que Ibarra sea el técnico 20 años”

