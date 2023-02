Hugo Ibarra patea el tablero en Boca Juniors: analiza sacar a un histórico e incluir como titulares a dos juveniles pedidos por los hinchas

Hugo Ibarra analiza varios cambios para medirse ante Platense

Boca Juniors mostró una de sus peores caras ante Talleres de Córdoba y ahora busca levantar cabeza como local. Pensando en la cita del próximo domingo frente al Platense dirigido por Martín Palermo, un hijo pródigo de la casa, Hugo Ibarra está decidido a patear el tablero y ejecutará varias modificaciones. Así lo dejó entrever después del último trabajo que dispuso en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

Aunque no quiso puntualizar sobre líneas y nombres en la espontánea conferencia de prensa que brindó ayer (había suspendido la del post partido ante Talleres en Córdoba), serían al menos cuatro los cambios que implementará para recibir al Calamar, este domingo desde las 19:15 en la Bombonera, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Dos serán obligadas, por las bajas de Nicolás Orsini (sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo) y Sebastián Villa (fue expulsado contra la T). Por ellos, los números puestos son los del juvenil Luca Langoni, uno de los más pedidos por el público boquense, y el reciente refuerzo Miguel Merentiel, de aceptable tarea en la última presentación en la que justamente le tocó suplantar a Orsini desde el minuto 8.

El DT de Boca quiere que su equipo remonte vuelo en la liga local

“Dolió muchísimo la derrota contra Talleres. No jugamos un buen partido, pero a veces pasan estas cosas después de tres meses de inactividad. Es difícil para el jugador de fútbol poder jugar tras un mes de inactividad o 15 días de descanso, con una pretemporada de por medio. Me pasó como jugador. Tengo la tranquilidad de que el equipo va a salir, hay que tener paciencia”, fue el análisis que hizo el Negro Ibarra cuando tomó contacto con la prensa ayer. Y además admitió: “Me preocupa prácticamente todo”.

En el afán de no darle pistas a su ex compañero y hoy colega Martín Palermo, el DT azul y oro evadió las consultas por los cambios que se vendrán, pero sería un hecho que Agustín Sandez reemplazará a Frank Fabra en el lateral izquierdo (táctico, por bajo rendimiento) y además habría otra novedad en la mitad de cancha: Equi Fernández sustituiría a Juan Ramírez. El ex volante de Tigre, de buenos minutos cada vez que fue utilizado desde su regreso al club, es otro de los más ponderados por el público. Otros dos jugadores se mantienen a la expectativa de una chance desde el minuto cero: Cristian Medina y Martín Payero. Los que saldrían, si estos dos convencen al entrenador, son Alan Varela y Óscar Romero, respectivamente.

El primer equipo que paró Ibarra en la práctica de hoy alineó a: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Equi Fernández; Óscar Romero; Luca Langoni y Miguel Merentiel. Más tarde, entraron Medina por Varela y Payero por Romero. Ibarra se tomará 48 horas más para definir el once con el que intentará retomar la senda victoriosa para ubicarse en los puestos de vanguardia.

