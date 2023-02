Una estrella internacional y ex técnico del Real Madrid confesó que sueña con dirigir a Boca Juniors: “Es un grande del fútbol, lo conocen todos”

El alemán, ex director técnico del Real Madrid, entre otros equipos, afirmó que tiene un sueño pendiente: dirigir a Boca Juniors

Mientras Hugo Ibarra continúa trabajando para que Boca Juniors mejore el flojo rendimiento mostrado en las primeras tres fechas de la Liga Profesional, las preocupaciones van en aumento en el mundillo que rodea a uno de los equipos más grandes de la Argentina. Algunos aficionados cuestionan al entrenador que viene de conseguir un título en 2022 y ponen plazos para su continuidad.

Pero sentarse en el banco de suplentes del Xeneize no es para cualquiera. La presión por obtener rápidos resultados puede desgastar a quien tome el timón del barco y ni siquiera podría ser suficiente sumar estrellas.

En medio de las dudas por la actualidad del equipo de La Ribera, el alemán Bernhard Schuster, veterano entrenador con pasado en el Real Madrid, con el que ganó la Liga y Supercopa de España en 2008, se mostró como opción.

En una entrevista con el periodista Emiliano Nunia de Super Deportivo Radio de Villa Trinidad, el germano contestó sobre sus ganas de dirigir en la Argentina, más precisamente a Boca. “Yo me lo puedo imaginar, por supuesto. De jugador y de entrenador me gustaba soñar. Me gusta hacerlo, conozco compañeros a los que no les gusta soñar porque dicen que trae mala suerte. Por supuesto que no todo se hace realidad, pero yo no tendría problemas en dirigir a Boca. Es un grande de Argentina, grande en el mundo del fútbol, lo conocen todos y lo que no sé ahí es cómo sería, si es una posibilidad”, dijo al respecto con un tono seguro.

El alemán Bernd Schuster sueña con dirigir a Boca Juniors (EFE/Arturo Wong/Archivo)

Acerca de su actualidad, el DT de 63 años que tuvo un gran paso como futbolista en la selección alemana, Barcelona -donde fue compañero y se hizo amigo de Diego Maradona-, Real Madrid y Atlético, se mostró entusiasmado con tener una nueva chance en el fútbol: “No lo quito de la lista. Yo no estoy retirado. Estoy esperando una posibilidad y me veo capaz de entrenar un par de años, es mi ilusión”.

Sobre una eventual experiencia en el fútbol argentino, Schuster reconoció las virtudes con las que cuenta para adaptarse sin inconvenientes. “Lo positivo es que no es un problema el idioma, sé un poco la filosofía del club, conozco cómo se juega y es una ventaja respecto a otros países, como por ejemplo cuando fui a China (dirigió al Dalian Yifang en 2019), que no aprendí ni una palabra en chino y la filosofía era complicada porque no conocemos el fútbol de aquel país”, indicó.

