Tras los dichos de Mbappé, Galtier habló con Neymar por jugar un torneo de póker e ir a un local de comida rápida

Galtier reconoció que habló con Neymar tras quedar en el centro de la escena ((REUTERS/Stephane Mahe)

La derrota por 1 a 0 ante el Bayern Munich en la ida de los octavos de final (la tercera en fila del Paris Saint Germain) generó un fuerte cimbronazo dentro del club y salieron a la luz algunas internas dentro de la institución.

También hizo que algunos referentes del equipo salgan a hablar y den su punto de vista, como Kylian Mbappé. “Ahora hace falta que todos nuestros jugadores estén en buena salud e iremos allí (por Alemania) a clasificarnos. Todos debemos comer bien, dormir bien y prepararnos”, esbozó.

La prensa francesa tomó estas palabras como una indirecta para Neymar luego de que salieran a la luz las quejas de sus vecinos por las recurrentes fiestas que organiza. Sin embargo, el brasileño no tomó nota y quedó nuevamente en el centro de la escena al disputar dos torneos de póker al día siguiente de la caída ante los alemanes e ir a comer a un local de comida rápida junto a sus amigos.

Ante este escenario, el director técnico Christophe Galtier brindó una conferencia de prensa en la que buscó minimizar lo acontecido, aunque reconoció que dialogó con el brasileño para darle su punto de vista sobre su accionar fuera de los campos de juego. “Lo que dijo Kylian en zona mixta es exactamente lo que dijo en el vestuario. Palabras de mucha madurez para que todos sigan movilizados. Sus comentarios son bienvenidos. No voy a asociar la declaración de Kylian con la foto de Ney en un restaurante de comida rápida. Hablé con Ney. Le dije lo que pensaba. A Ney se le permite jugar al póquer en su día de recuperación, algo que le encanta. Y le dije lo que pensaba de esta foto. Quedará entre él y yo. Pero tengo la íntima convicción de que no hay confusión entre las palabras de Kylian y este evento”, comentó.

El entrenador también fue consultado sobre los futbolistas que arribaron a la institución para reforzar el equipo esta temporada ante los rumores de malestar entre los jugadores y los directivos con el director deportivo Luis Campos por sus decisiones en las últimas ventanas de transferencias. “La historia del PSG está llena de grandes jugadores que también han necesitado un tiempo de adaptación. Y es normal. Fabián Ruiz y Carlos Soler llegaron tarde, sin preparación. Son internacionales de primer nivel. Vitinha también está pasando por una etapa complicada, como todo el equipo, pero al principio todos lo alabaron. En cualquier caso no puede centrarse todo en la falta de aclimatación de los nuevos”, comentó.

“¿Crees que es normal jugar con un chico de 16 años en una eliminatoria como esta de la Champions? Las circunstancias me obligaron a ello. Hubo numerosas bajas. Quisimos controlar al Bayern en el primer tiempo para atacarle después con la entrada de Mbappé. Si crees que me gustó ver al equipo como en el primer tiempo, creo que me estás faltando al respeto. El PSG tiene que jugar ofensivo. Más que espectacular, efectivo para ganar”, disparó, con fastidio, el DT.

Galtier también se defendió de las críticas que recibió en las últimas horas luego de hilvanar tres derrotas en fila: “Acepto las críticas y todo tipo de comentarios. ustedes tienen su trabajo y yo el mío. Mis futbolistas trabajan duro. No puedo tener ninguna queja en ese sentido. Los protegeré siempre. Ahora bien… ¿Estoy contento con el rendimiento? Por supuesto que no”.

Paris Saint Germain, que lidera la Ligue 1 con 54 puntos, cinco más que su escolta Olympique Marsella, recibirá en el marco de la fecha 24 de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes a Lille, que con 41 unidades puja por quedarse con el último boleto a una competencia internacional.

