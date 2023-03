Los dos fichajes galácticos que planea Real Madrid si Benzema no renueva su contrato

Karim Benzema sigue sin renovar su contrato que vence en junio de 2023 (Reuters)

A menos de cuatro meses para el final de temporada la dirigencia de Real Madrid ya piensa en la conformación de su equipo para la próxima campaña y por estas horas las alarmas están encendidas en torno a Karim Benzema. El mejor futbolista del plantel actual aún no ha renovado su vínculo, luego de casi un año de negociaciones, y según han dejado trascender los principales portales españoles, es porque el francés ha pedido ser el jugador mejor pago del plantel y ha exigido una cifra que la cúpula blanca no está dispuesta a pagar.

Si bien el salario reclamado por el artillero galo no ha trascendido, la realidad marca que la institución comandada por Florentino Pérez no planea realizar un esfuerzo por un futbolista de 35 años. Ante esto, el portal Marca reveló que Real Madrid apunta sus cañones financiero a un nuevo refuerzo galáctico para reemplazar a Benzema, si este no acepta las condiciones que ya le informaron para firmar la extensión de su contrato.

En un artículo firmado por el periodista Carlos Carpio, se informa que desde el entorno de Kylian Mbappé se han comunicado con el cuadro madrileño para avisar que Kiki está arrepentido de haberse quedado en PSG y que no extenderá su estancia en el Parque de los Príncipes más allá de 2025. Ante la posible libertad de acción del futbolista en dos años, la oportunidad del Real Madrid se avizora al poder realizar una oferta en el próximo mercado de pases.

Pero esta no es la única opción que baraja Real Madrid, porque el gran apuntado para reemplazar a Benzema es nada menos que Erling Haaland. El goleador noruego que brilla en Manchester City tiene una cláusula de salida de su actual club valuada en 200 millones de euros, pero a partir de mediados de 2024. Es así que el plan es unir a ambos artillero en el Bernabéu a partir de la temporada 2024/25 para armar un nuevo plantel de Galácticos.

Cabe recordar que posiblemente Toni Kroos, Luka Modric, Marco Asensio y Dani Ceballos estén disputando su última temporada con la camiseta blanca, mientras que Hazard, Odriozola, Vallejo y Lunin son los objetivos a vender en el próximo mercado de pases para sumar algo de dinero a las arcas del club.

Con este panorama, Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, ya trabaja en reestructurar el plantel y darle al técnico Carlo Ancelotti un vestuario renovado para las próximas temporadas.

