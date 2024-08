Mbappé acumuló su tercer partido sin goles en el Real Madrid y estallaron las críticas: el chispazo con Vinicius y su revelador video en el micro

La jugada se produjo en el empate del Real Madrid ante Las Palmas

Cuando se confirmó el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid, el mundo del fútbol consideró que la Casa Blanca había traído a su frutilla del postre después de ser campeón de la Champions League, aunque la magia de este deporte siempre tiene un as bajo la manga para desafiar lo establecido y dejar asentado que los partidos son 11 contra 11 y gana el que mete más goles.

El empate del Merengue por 1-1 ante Las Palmas significó el tercer partido consecutivo en igual cantidad de presentaciones por La Liga de España sin celebraciones para Mbappé, que solo marcó un gol con esta camiseta para definir la Supercopa de Europa contra Atalanta en Polonia. Sus estadísticas en el Estadio de Gran Canaria marcan que completó la mitad de sus regates, registró dos tiros al arco y tocó la pelota en 48 oportunidades con un porcentaje de 85% en los pases (17/20) y 12 pérdidas. Números que se suman a una situación puntual del encuentro que provocaron su enojo con otra de las figuras del equipo, Vinicius Júnior, autor de la igualdad.

Todo sucedió a los 27 minutos de la segunda parte en medio de una rápida salida en los guantes de Thibaut Courtois hacia la estampida de Federico Valverde. El volante uruguayo lideró el contraataque en superioridad numérica y cedió el pase contra la banda izquierda a la aparición de Vini. Inmediatamente recibió la pelota el brasileño, Kiki levantó su brazo izquierdo para pedir el balón en las inmediaciones de la medialuna, pero el sudamericano se animó a la personal, encaró con dirección al centro y sacudió un disparo potente sin dirección.

Frente a esta resolución, el campeón del mundo en Rusia 2018 se golpeó sus piernas en señal de lamento por la ocasión manifiesta y se dio la vuelta bruscamente en busca de explicaciones sobre lo hecho por su compañero. El diario madrileño AS lo definió como “el primer amago de lío desde que llegó” el francés y el programa español El Chiringuito detectó un llamativo detalle con él a bordo del micro.

El programa español El Chiringuito dio a conocer esta noticia

Las cámaras del ciclo deportivo mostraron a Kylian Mbappé leyendo en su celular una crónica escrita por el periodista Aurélien Léger-Moëc en el portal Foot Mercato titulada “Real Madrid: Kylian Mbappé todavía no encuentra su forma”. En esa columna, sentencian que el atacante de 25 años está “lejos de su forma óptima” y el “entendimiento con sus compañeros aún es demasiado limitado”.

Además, apuntan que este déficit “no está compensado por un colectivo engrasado” y, por momentos, la sensación que le dejó al reportero es que el delantero se mueve “un poco por compromiso”. Dirigió su mirada a la sociedad con Vini cuando Mbappé intentó juntarse en la banda izquierda: “No se sintió un Vinicius deseoso de combinar con él. Así, por primera vez, vimos a un Mbappé manifestar su incomprensión con gestos hacia su compañero brasileño”.

Al cierre de la columna, expresó que Ancelotti “aún no ha encontrado la receta” para introducir a Mbappé dentro de la formación y cierra con una pregunta hacia el flamante refuerzo, que llegó en condición de libre desde el París Saint-Germain y ha jugado como centrodelantero en estas jornadas: “¿Cómo integrarse al Real Madrid en un puesto que realmente no le gusta y en una plantilla que no lo ha necesitado para ganarlo todo?”.

Las redes sociales también se mofaron de Kylian después de alcanzar su tercer encuentro sin goles. Los usuarios demostraron toda su creatividad con comentarios hilarantes. “Mbappé cuando no juega ante el Reims, Auxerre y el Toulouse”, escribió una cuenta acompañada de una imagen de una persona parecida al galo, mientras que un perfil se ensañó con los guardametas seguido de una persona agarrándose la cabeza: “Mbappé al ver que ha venido a una Liga donde los porteros tienen manos”. Julián Álvarez, otro de los focos por su arranque negativo en Atlético de Madrid.

Los redes sociales se mofaron de Kylian Mbappé después del empate de Real Madrid