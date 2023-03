La fuerte autocrítica de Ja Morant tras la sanción de la NBA por exhibir un arma: “Merezco el castigo, pero cuando vuelva iré por el anillo”

Ja Morant apunta a volver en su versión mejorada a la NBA luego de la sanción impuesta por la liga tras la exhibición de un arma de fuego en un local nocturno en Denver (Troy Taormina-USA TODAY Sports)

Luego del incidente que protagonizó en un club nocturno de Colorado en el que exhibió un arma de fuego en un video publicado en redes sociales y donde además se lo vio en un cuarto lleno de billetes junto a una bailarina erótica sentada en su piernas, la estrella de los Memphis Grizzlies de la NBA, Ja Morant, decidió hablar públicamente del acontecimiento por el cual la liga de básquet estadounidense lo sancionó con 8 partidos sin goce de sueldo.

El base estelar, que desde el encuentro con los Nuggets del 4 de marzo no ha vuelto a pisar el parquet, habló ante las cámaras en una entrevista que le realizó el ex basquetbolista Jalen Rose. “Esa pistola no era mía. No es quien soy. No apruebo ningún tipo de violencia, pero tomo total responsabilidad por mis acciones”, comenzó Morant en la nota que publicó hace horas ESPN.

El jugador franquicia de los Grizzlies, tercer equipo sembrado en la Conferencia Oeste con récord de 41 victorias y 27 derrotas, continuó con su descargo: “He cometido un grave error. Puedo ver la imagen que he pintado de mí mismo con estos errores. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quién soy en realidad, de qué va lo mío y cambiar la narrativa que todos tienen”.

Morant, quien ingresó a un programa especial para manejar situaciones de estrés, reconoció en la nota que ha trabajado en aspectos psicológicos, realizó técnicas de reiki y de respiración para controlar la ansiedad. Además, mencionó que su hija y su familia fueron claves para que reconociera los errores que estaba cometiendo a sus 23 años.

La estrella de la NBA Ja Morant con un arma en un video

Por otra parte, sobre el episodio en el que se acusó al basquetbolista de amenazar con un arma a un adolescente, explicó que hay informaciones falsas. “La mayoría son mentira. No puedo hablar mucho de eso porque son casos sellados, pero tengo ganas de poder contar la verdad. Lo que puedo decir es que yo no soy esa persona. Soy un tipo de familia, siempre cuido de los míos. Yo estaba allí comprobando la seguridad de mi familia. Una vez que estaban seguros, yo abandoné la escena”, dijo.

Acerca de la sanción impuesta por la NBA y su ausencia en el equipo de Memphis que sigue en la pelea por sellar su clasificación a los Playoffs, Morant reconoció: “Coloqué a mi equipo en una posición difícil al no poder estar en cancha por las decisiones que he tomado. Me siento mal y tengo ganas de volver a jugar. Entiendo el castigo y creo que me lo merezco, pero cuando vuelva estaré preparado para ir por un anillo”.

Cabe recordar que el deportista de 23 años no enfrentará cargos penales, informó la Policía de Glendale (Colorado, EE.UU.). Las autoridades indicaron en un comunicado difundido por los medios estadounidenses que no pudieron “comprobar que existiera una causa para presentar cargos” y que no recibieron “llamadas ni peticiones de ayuda en el local nocturno por un arma”. “La investigación también comprobó que nadie fue amenazado con el arma y que, de hecho, no se encontró ningún arma”, sumaron.

Tras las investigaciones, la Policía entendió que Morant se encontraba en Shotgun Willie’s, un local nocturno en Glendale, Colorado, donde los Grizzlies disputaron esa noche un partido de la NBA contra los Denver Nuggets.

Ja Morant en la habitación del local nocturno con una bailarina y cientos de dólares en el suelo (Crédito: New York Post)

La franquicia, que firmó un contrato de cinco años de duración por 231 millones de dólares con su joven talento, sufrió la ausencia del hombre con mejor promedio en asistencias y robos. Se espera que Morant vuelva a la acción con los Grizzlies el lunes 20 de marzo ante Dallas Mavericks.

