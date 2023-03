Tras el video del escándalo, Ja Morant tomó una drástica decisión para cuidar su carrera

La estrella de la NBA Ja Morant con un arma en un video

Ja Morant, suspendido al menos hasta el próximo miércoles por los Memphis Grizzlies por publicar un video con un arma en sus redes sociales, decidió ingresar a un programa de asesoramiento, después de anunciar que se tomaría un tiempo para aprender a gestionar su ansiedad.

Morant seguirá un programa de asesoramiento en Florida y sigue sin conocerse si y cuando volverá a competir con los Grizzlies, informa este lunes la cadena ‘ESPN’. Uno de los jóvenes talentos más brillantes de la NBA transmitió en la madrugada del 4 de marzo en Instagram un video en el que se le vio sin camiseta y con un arma en mano en el local nocturno.

”Tomo completa responsabilidad por mis acciones de anoche. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia”, escribió entonces Morant en una nota, después de que su equipo lo suspendiera al menos por dos partidos. ”Me voy a tomar un tiempo para recibir ayuda y trabajar en mejores maneras de gestionar el estrés y mi bienestar en general”, agregó.

El deportista de 23 años no enfrentará cargos penales por su video en el que se le vio llevando un arma en un local nocturno, informó la Policía de Glendale (Colorado, EE.UU.). Las autoridades informaron que no pudieron “comprobar que existiera una causa para presentar cargos” y que no recibieron “llamadas ni peticiones de ayuda en el local nocturno por un arma”, en un comunicado difundido por los medios estadounidenses. “La investigación también comprobó que nadie fue amenazado con el arma y que, de hecho, no se encontró ningún arma”, agrega la nota.

Las imágenes de Morant con una mujer en un club nocturno después de haber arrojado miles de dólares al suelo (Crédito: New York Post)

Tras las investigaciones, la Policía entendió que Morant se encontraba en Shotgun Willie’s, un local nocturno en Glendale, Colorado, donde los Grizzlies disputaron esa noche un partido de la NBA contra los Denver Nuggets. Por su parte, los Grizzlies informaron que Jael estará lejos del equipo al menos en los dos próximos dos partidos.

Además, en las últimas horas aparecieron nuevas imágenes con fecha del 2 de marzo en el mismo establecimiento en las que se puede ver a Ja Morant con una mujer encima suyo y el piso completamente cubierto de billetes. “Toda la sala está llena de dinero, es literalmente un montón. Necesitamos un rastrillo para juntar todo”, explicó un empleado del club que presenció la impresionante escena. Dos trabajadores añadieron que el joven base de 23 años, que viene de firmar un contrato de cinco años de duración con los Grizzlies que alcanza los 231 millones de dólares, desembolsó al menos 50 mil de la misma divisa en propinas en efectivo durante las dos noches de fiesta. “Se tardó una eternidad en contar”, recordó una de las bailarinas que estuvo presente en los días que Morant acudió al establecimiento.

