Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

El equipo de Pablo Prigioni se lució en Obras y cerró con dos triunfos la primera ventana clasificatoria para Qatar

Argentina le ganó 105-49 a Cuba por la clasificación al Mundial 2027

La Selección Argentina de Básquet cerró la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2027 con una exhibición de superioridad absoluta frente a Cuba, imponiéndose por 105-49 en el Estadio Obras. El equipo dirigido por Pablo Prigioni consolidó su dominio especialmente en la segunda mitad, donde la diferencia en el marcador se amplió de manera sostenida y permitió la participación de los jugadores más jóvenes del plantel.

El desarrollo del encuentro mostró a Argentina estableciendo su supremacía desde los primeros minutos, gracias a una defensa sólida que bloqueó el acceso de los cubanos a la pintura y a una insistente búsqueda del rebote ofensivo. Aunque el conjunto nacional generó buenas oportunidades de tiro, la falta de efectividad en los lanzamientos impidió que la ventaja inicial fuera más amplia.

En tanto que Cuba logró mantenerse cerca en el marcador durante el primer cuarto, que finalizó con un ajustado 19-18 a favor de los locales, tras conseguir su primer doble cuando restaban cinco minutos para el cierre del parcial.

Facundo Campazzo fue una garantía
Facundo Campazzo fue una garantía en el triunfo argentino (Crédito: Prensa CAB / Javier Centeno)

En el segundo cuarto, la dinámica se mantuvo pareja durante los primeros minutos, con Cuba aprovechando los errores ofensivos de Argentina para igualar el tanteador en varias ocasiones. Sin embargo, la situación cambió de manera decisiva en la segunda mitad del período. El reingreso de Francisco Cáffaro resultó determinante: el pívot sumó ocho puntos consecutivos y dominó los tableros, liderando una racha de 12-1 que otorgó a Argentina la primera ventaja de doble dígito en el partido. El parcial de 22-9 en ese cuarto permitió a los dirigidos por Prigioni llegar al entretiempo con una diferencia de catorce puntos (41-27).

El regreso de los vestuarios marcó el momento de mayor contundencia para el seleccionado argentino. Con un goleo repartido y una defensa asfixiante, el equipo inició el tercer cuarto con un parcial de 13-0, ampliando la diferencia a 27 puntos. Gabriel Deck, quien regresó inspirado a la cancha, sumó diez tantos en ese tramo, incluidos dos triples, y fue clave para que Argentina cerrara el tercer cuarto con un abrumador 34-13, dejando el marcador en 75-40.

Ya con la victoria asegurada, Argentina encontró la efectividad en los lanzamientos de tres puntos que le había faltado en la primera mitad, mientras que Cuba, con una rotación más corta, acusó el desgaste físico.

Gabriel Deck fue el goleador
Gabriel Deck fue el goleador del elenco albiceleste con 18 tantos (Crédito: Prensa CAB / Marcelo Endelli )

Prigioni aprovechó para rotar el plantel y dar minutos a los jugadores jóvenes que no habían tenido participación previa. La diferencia en el marcador continuó creciendo hasta el resultado final de 105-49, lo que permitió a la selección nacional cerrar la ventana clasificatoria con un registro perfecto de dos victorias en dos presentaciones.

En el plano individual, seis jugadores argentinos alcanzaron el doble dígito en anotación, con Gabriel Deck como máximo goleador con 18 puntos. La dupla interior conformada por Francisco Cáffaro y Juan Fernández aportó en conjunto 29 puntos y 13 rebotes. Por su parte, Nico Brussino se destacó con un doble-doble de 13 unidades y 13 tableros. El equipo repartió 33 asistencias y ganó el segundo tiempo por 64-22, con nueve triples convertidos en ese lapso.

De cara al futuro, los Clasificatorios continuarán en 2026 con cuatro partidos programados: el 27 de febrero como local ante Uruguay, el 2 de marzo frente a Panamá, el 2 de julio en Uruguay y el 5 de julio como visitante en Panamá.

El saludo de los jugadores
El saludo de los jugadores argentinos luego de su apabullante victoria (Crédito: Prensa CAB / Marcelo Endelli)

