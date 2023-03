La fuerte sanción que la NBA le aplicó a Ja Morant por mostrarse con un arma en un club nocturno: “Su conducta fue irresponsable”

Ja Morant posee el mayor promedio de puntos, asistencias y robos con los Memphis Grizzlies en esta temporada

El 4 de marzo la NBA se vio salpicada por un escándalo con Ja Morant, después de que la estrella de los Memphis Grizzlies se filmara sosteniendo un arma en su mano mientras estaba de fiesta en un club nocturno. Las imágenes fueron transmitidas en sus redes sociales y quedó al límite de una sanción sin precedentes en el básquetbol de los Estados Unidos, y temrinó siendo dura, su regreso terminará siendo cercano.

Morant se reunió con el comisionado de la NBA, Adam Silver, en las oficinas del dirigente ubicadas en Nueva York, donde le comunicaron la sanción de ocho partidos sin goce de sueldo desde el día de la publicación del video. El base de 23 años ya quedó al margen de los cinco duelos posteriores a la viralización de las imágenes. Saldará su penalización en los compromisos ante Miami Heat, San Antonio Spurs y Golden State Warriors y podrá regresar a la pintura este lunes ante Dallas Mavericks como local.

En un comunicado, Silver dejó su parecer con profundas críticas contra el accionar del oriundo de Carolina del Sur: “La conducta de Ja fue irresponsable, inconsiderada y potencialmente muy peligrosa. Tiene también serias consecuencias por su enorme cantidad de seguidores, en particular entre los jóvenes aficionados que le ven como ídolo”. “Manifestó su sincero remordimiento por su comportamiento y dejó claro que ha aprendido de esto y que entiende sus deberes y responsabilidad para los Grizzlies y la NBA en general”, agregó.

La NBA trabajó en colaboración con la Policía para averiguar si el arma fue llevada dentro del avión que trasladó al equipo. De haberse comprobado el suceso, la política de la competencia indica que debería haber sufrido un castigo automático de 50 partidos, según lo informado por el periodista Marc Stein.

La estrella de la NBA Ja Morant con un arma en un video

Este lunes la cadena ESPN informó que decidió ingresar a un programa de asesoramiento en Florida, luego de anunciar que se tomaría un tiempo para aprender a gestionar su ansiedad. Días atrás, dejó sus sensaciones tras ser separado del plantel: “Tomo completa responsabilidad por mis acciones de anoche. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia”. “Me voy a tomar un tiempo para recibir ayuda y trabajar en mejores maneras de gestionar el estrés y mi bienestar en general”, escribió.

Cabe recordar que el deportista de 23 años no enfrentará cargos penales, informó la Policía de Glendale (Colorado, EE.UU.). Las autoridades indicaron en un comunicado difundido por los medios estadounidenses que no pudieron “comprobar que existiera una causa para presentar cargos” y que no recibieron “llamadas ni peticiones de ayuda en el local nocturno por un arma”. “La investigación también comprobó que nadie fue amenazado con el arma y que, de hecho, no se encontró ningún arma”, sumaron.

Tras las investigaciones, la Policía entendió que Morant se encontraba en Shotgun Willie’s, un local nocturno en Glendale, Colorado, donde los Grizzlies disputaron esa noche un partido de la NBA contra los Denver Nuggets.

La franquicia, que firmó un contrato de cinco años de duración por 231 millones de dólares con su joven talento, sufrió la ausencia del hombre con mejor promedio en asistencias y robos. Inicialmente, cayó en sus primeros dos juegos, pero ahora acumula 3 victorias consecutivas a la espera de su regreso. Está segundo en la Conferencia Oeste con un promedio de 41 victorias y 26 derrotas.

