Bizarrap habló con Infobae: de su pasión por el automovilismo a lo que más lo sorprende de su “amigo” Colapinto

Franco Colapinto junto a Bizarrap el casco inspirado en el DJ y productor musical

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 representa una movida cultural con jóvenes talentos que lo acompañan. No es solo la calidad conductiva del bonaerense de Pilar, de 21 años. Una persona clave para que pueda llegar a correr en Williams es Bizarrap, el exitoso DJ y productor musical cuyas gestiones permitieron allanar el camino para que pueda correr en Fórmula 2 y luego en aquellas frenéticas 48 horas entre el 24 y 26 de agosto en las que se reunió el presupuesto para debutar en la Máxima.

Este fin de semana Biza lo acompañó a Franco en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, Brasil, donde la F1 disputa su 21ª fecha en la temporada. Colapinto sorprendió al ambiente con su labor arriba del FW 46 de la histórica escudería inglesa ya que en su segunda carrera pudo sumar puntos al terminar octavo en Azerbaiyán. Es una novel promesa que puede llegar a ser una de las figuras del futuro y por eso el equipo Red Bull negocia con Williams su contratación, ya que en la escuadra de Grove en 2025 correrán Carlos Sainz y Alex Albon. Sin lugar como titular, el argentino busca butaca para el venidero campeonato. En el corporativo de Williams, Bizarrap cumplió con su amigo Franco y se dio la charla con Infobae.

-¿A vos te gustaba el automovilismo o se dio esto por el tema de Franco?

- A mí me gusta mucho el automovilismo. La gente que me conoce y los que me siguen saben que yo lo seguí mucho la campaña de Max Verstappen en 2021. Fue cuando peleó por primera vez el Campeonato del Mundo con Hamilton y después me empecé a hacer muy fanático. Empecé a ir a los Grandes Premios, fui primero al de México, después al de Miami y al de España. Fue antes de conocer a Franco. Cuando vi que está la posibilidad de que de que él suba a Fórmula 2. Bueno, la historia que todos ya conocen, que la conté mil veces.

Bizarrap en el box de Williams

-¿A nivel nacional mirabas carreras de TC2000 o TC?

-Me gustaba cuando era más chico, pero después como que le perdí un poco el rastro. Yo en realidad soy más fanático del fútbol. Es como el deporte que a mí me vuelve loco. Saben que soy enfermo hincha de Vélez. “A mí siempre me gustó ir a la cancha a ver a Vélez.” Nunca fui al Gálvez ni nada, así que todo esto es algo medio nuevo para mí.

-¿Cómo fue la gestión para que Franco corra en F1?

-Tenía alguna duda porque le estaban dando prácticas libres. Sabíamos que estaba la posibilidad, pero no me esperaba que se diera este año. Me llamó, él estaba justo saliendo de la Academia de Williams, ahí en Inglaterra. Estaba haciendo un simulador para para el Fórmula 2, practicando para la siguiente carrera. Me llama y me dice “che, mirá, está la posibilidad. Hay que ver si los sponsors pueden. Yo le dije “bueno, ¿para cuándo?” Me dice “para el jueves”. Había que conseguir la guita y yo mucho más no podía hacer. Eran cifras que estas empresas grandes como Mercado Libre y Globant podían manejar. Y ahí estuvo fue muy importante Gastón Parisier de Bigbox, “El Mago”, con quien nos llevamos muy bien y lo veo siempre. Hablamos siempre de Franco y él tiene muy buena relación con la gente de Mercado Libre y como que él empujó mucho para eso también y bueno, fue lo que digo siempre. O sea, más allá de los sponsors, espectacular todo apoyamos de acá, pero lo importante es Franquito. que él la rompe y nadie le regaló nada. Eso quiero que quede claro siempre.

-Entonces, ¿toda esta ayuda se la ganó él?

-Nosotros no le regalamos nada. Es él con su talento y nosotros apoyamos, lo empujamos como todos los argentinos. Vi un dibujo que hicieron el otro día, la gente con 46 millones de argentinos empujando el auto de Fran. Se lo mereció el apoyo de ustedes y de toda la gente. Es un fenómeno. La verdad que se alineó todo porque capaz que era un fenómeno él y no conseguía los sponsors. Pero lo importante es la materia prima que es él, su cabeza, su habilidad, su talento. Así que es todo de él. Lo quiero recalcar siempre.

-¿Y si se confirma lo de Red Bull, por quién vas a alentar?

-Ahora yo soy hincha de Williams, pero la gente sabe que yo seguí mucho la campaña de Red Bull estos años. Así que saben que saben lo que me gusta a mí. Pero bueno, ahora somos de Williams. Yo en este momento soy y siempre seré fanático de Franco. Es lo único que me importa. No me interesa nada más. Ahora, habiendo un amigo tan importante para mí, que ya tengo una relación tan cercana, voy a hinchar por alguien que quiero y que encima representa a tu país. Ya está, no hay vuelta atrás de eso. Es otro tipo de fanatismo.

Franco Colapinto lleva el logo de Bizarrap en el casco a modo de agradecimiento por todo lo que hizo por él (Photo by CARLOS PEREZ GALLARDO / AFP)

-¿Qué te sorprende como persona, como Franco?

-Es un pibe muy humilde. Muy sencillo. Transparente, sano, libre. Es sencillo. Es real. Tiene los pies sobre la tierra y es muy talentoso. Encima tiene mucha calidad y lo demuestra por ejemplo en cómo se adaptó tan rápido a la F1. No es normal. No pasa siempre. Fíjate que hay otros casos de pilotos que tardan más. Tienen un periodo de adaptación más largos. Y hay mucha diferencia entre Fórmula 2 y Fórmula 1, que es muchísimo más rápido y el salto es más grande. Y encima ya sumó puntos. Eso es una locura.

-¿Vas a seguir apoyándolo a Franco si el día de mañana necesita más sponsors?

-Si eventualmente hubiese que darle otra mano, vamos a estar ahí. Para poder mover las fichas y siempre para lo que sea. Yo le dije lo que sea y yo nada más estoy para empujar y acelerar el proceso y si se puede con el empuje que puedo tener yo. Lo único que hice fue eso, como te dije, acelerar que, salga todo rápido y que surja.

-¿Y eso cómo se da?

-Hay que hacer que las cosas se concreten. Es lo que a mí me gusta. Lo hicimos con las empresas que se sumaron y ayudaron a concretar. Cuando se necesita activar lo importante que las cosas pasen. Me di cuenta laburando en la música hay que concretar las cosas, hay que activarlas e ir para adelante para que sucedan. Y la verdad que se dio todo. Él (Franco) la rompió en la pista. Los sponsors estuvieron. El equipo estuvo, los managers estuvieron muy bien. María (Catarineu) y Jaime (Campbell-Walter), que son unos fenómenos, son los cracks. Todo su equipo, su coach, sus ingenieros y toda la gente que está ahí dejando la vida por él.

-¿Para cuándo la sesión con Franco?

-Cuando anunciamos hicimos una sesión. Fue una “boludez” con la presentación del casco de la Fórmula 2, que era mi favorito. Igual, el de ahora es espectacular. Me encanta el de Reutemann y el homenaje que le hizo Franco. Encima recién vi el casco del Lole y es igual. Deseo de corazón que Franco también tenga una campaña exitosa.