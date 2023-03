Fuerte crítica de Lewis Hamilton a Mercedes: “No me escucharon”

Lewis Hamilton se lamentó por el rendimiento de su auto en Bahréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La paciencia de Lewis Hamilton con Mercedes empieza a acabarse. El séptuple campeón mundial se bancó estoico la temporada pasada de la Fórmula 1 en la que su equipo tardó en solucionar los problemas con el efecto rebote de su auto y pese a terminar terceros en el Campeonato Mundial de Constructores, el inglés esperaba tener un mejor arranque en esta temporada. En Bahréin fue quinto y sin chances de pelear por la punta de la carrera que tuvo el aplastante triunfo del actual bicampeón Max Verstappen con su Red Bull.

Te puede interesar: Comienza la Fórmula 1: todo lo que hay que saber de la temporada en la que Verstappen irá por otro título, pero Leclerc y Hamilton querrán impedirlo

Hamilton acompañó en 2022 e intentó bajar los decibeles en un contexto que nada tuvo que ver con los ocho años en los que la escudería alemana aplastó. El británico de 38 años comprendió que su equipo no diera en la tecla con el drástico cambio de reglamento técnico con los nuevos coches y el retorno del efecto suelo luego de cuatro décadas.

El año pasado el corredor inglés sufrió gran parte de las carreras y en las primeras fechas se bajó de su coche manifestando un fuerte dolor en la espalda. El momento más crítico fue luego del Gran Premio de Canadá, en el que le costó descender por sus propios medios del monoposto W13. Por primera vez en 16 temporadas no pudo ganar en la categoría.

Te puede interesar: Aplastante triunfo de Red Bull en el estreno de la Fórmula 1: Verstappen ganó de punta a punta y Checo Pérez fue segundo en Bahréin

Pero ahora el de Stevenage, que aún no firmó la renovación de su contrato con Mercedes, dejó en claro su malestar. “El año pasado denuncié los problemas que tenía el coche, pero no me escucharon. Conduje mucho en esta vida y sé lo que necesita un auto”, disparó Lewis en diálogo con la BBC.

Lewis Hamilton fue quinto en la primera fecha (REUTERS/Rula Rouhana/File Photo)

“Los problemas con mi coche se repitieron, creo que debe haber responsabilidad y reconocer que no me escucharon”, agregó Hamilton. Sus testimonios es puede ser dirigido a Toto Wolff, el el jefe del team germano.

Te puede interesar: La confesión de Lewis Hamilton sobre su admiración por Argentina: “No puedo esperar a volver”

Sin embargo, ratificó su confianza a su escudería y sostuvo que “tenemos que mirar el equilibrio en las curvas, fijarnos en todos los puntos débiles y unirnos como equipo. Eso es lo que hacemos”.

“Seguimos siendo campeones del mundo, ¿sabes? Esta vez no lo hemos hecho bien. Tampoco el año pasado. Pero eso no significa que no podamos hacerlo bien en el futuro”, concluyó.

Mercedes deberá responder de inmediato ya que el margen que tuvo el año anterior no es el mismo. Otros equipos avanzaron, como el caso de Aston Martin, y si el team alemán no reacciona puede llegar a bajarse del podio a final de temporada en el Mundial de Constructores, algo que sería un bofetada para la estructura más exitosa en la historia si se trata de títulos consecutivos entre, 15 en total: 8 de Constructores (2014-2021) y 7 de Pilotos (2014-2020).

En disputa del calendario más largo en los 73 años de la Máxima con 23 eventos, el tiempo apremia para Mercedes y en casi una semana sus monoplazas volverán a salir a pista. Será en el circuito callejero de Yeda que volverá a albergar el Gran Premio de Arabia Saudita.

Seguir leyendo: