Lewis Hamilton habló de su rol en la película de Fórmula 1 de Brad Pitt: “Quiero ver mujeres pilotos y mecánicas”

Lewis Hamilton es productor del film y formó parte del casting (REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

La vida profesional de Lewis Hamilton no se termina en las carreras de Fórmula 1. El inglés de 38 años sigue mostrando su versatilidad y búsqueda de nuevos horizontes a pesar de que aún le queda hilo en el carretel en lo deportivo. En este caso se sumó a la producción del nuevo film dedicado a la Máxima que está comandando Brad Pitt y en la que el ganador del Óscar también tendrá un rol protagónico.

El séptuple campeón mundial está participando del casting para la película que comenzará a rodarse en la segunda mitad del año. Pitt estuvo presente en el último Gran Premio de los Estados Unidos disputado en octubre pasado en el Circuito de las Américas en Austin. Para empezar a empaparse del ambiente se reunió con pilotos, dueños de equipos y hasta el CEO de la categoría, Stefano Domenicali.

La película contará con los referentes en la producción que trabajaron en Top Gun-Maverick, el productor Jerry Bruckheimer, el director Joe Kosinski y el guionista Ehren Kruger. Mientras que Hamilton se sumó al equipo de trabajo y es productor y asesor del proyecto a través de su productora, Dawn Apollo Films.

El film tendrá como protagonista principal a Pitt, que interpretará a un corredor veterano que retorna a la Máxima para guiar a una joven figura en ascenso, papel que aún no tiene actor. “En este momento estamos pasando por un proceso de selección del personaje que estará junto a Brad, lo cual es emocionante”, le afirmó Hamilton al sitio especializado Autosport.

Brad Pitt empezó a tomar contacto con la F1 en el último Gran Premio de los Estados Unidos corrido en Austin (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Básicamente ese es el proceso de ver las audiciones. Tenemos grabaciones de ellos haciendo ciertas escenas y lo superamos. Me he sentado en la oficina con Jerry, Joe y Brad, y los hemos estado observando y hemos dado nuestra opinión y lo que pensamos”, agregó.

Hamilton sintió que era una “responsabilidad” para él como parte del proyecto asegurarse de que el elenco fuera diverso, y dijo que en particular quería ver a más mujeres en los papeles. “Quiero hacer la película, en términos de tener diversidad y representación, quiero que sea como debería ser la F1 en el futuro, o debería ser ahora, pero será en el futuro”, dijo. “Quiero ver mujeres mecánicas. Nos encantaría ver a una mujer piloto. Todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Pero por qué no?”, confesó el nacido en Stevenage.

“En este momento, todavía tenemos el guion. Hemos pasado por bastantes iteraciones diferentes. Todavía estamos esperando una nueva reescritura, y ese es todo el proceso. Pero estuve haciendo eso durante toda la Navidad”, explicó.

“Es emocionante. Estoy emocionado de obtener el siguiente final del guión. Estuve hablando con Brad anoche sobre los personajes que tenemos por venir”, agregó. La F1 cooperará plenamente durante los fines de semana de carrera con la producción de la película, que Hamilton dijo en octubre que sería “la mejor película de carreras”.

Lewis Hamilton quiere que haya papeles importantes de mujeres en la película. Uno de los más inspiradores sería el de Hannah Schmitz, la jefa de estrategia de Red Bull (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Cabe recordar que Domenicali en esa carrera en Austin anticipó detalles: “Creo que es algo serio. Estoy muy emocionado porque estamos en un lugar donde la gente piensa: ‘¿Qué es lo siguiente?’” En esa entrevista concedida a Motorsport, el italiano subrayó que “este es otro paso en el crecimiento. Realmente creemos que permitirá a la F1 estar en otra dimensión que no se había explorado tan profundamente, y tan bien, hasta hoy”.

Al preguntarle si la producción tendrá sus propios coches corriendo en la pista entre las sesiones oficiales, dijo: “Lo único que puedo decir es que será real, así que se verá algo durante los fines de semana de carrera”.

Bruckheimer tiene experiencia en el automovilismo pues en 1990 trabajó en la película de NASCAR Días de Trueno protagonizada por Tom Cruise.

La F1 tuvo varios films y el más emblemático es Grand Prix (1966) que ganó tres premios Óscar al Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejor Edición. Otro ícono es Rush (2013), que recrea el duelo entre Niki Lauda y James Hunt de 1976. Y de las 24 Horas de Le Mans se sumaron Le Mans (1971) y Ford vs. Ferrari (2019).

Luego de las presentaciones de los diez nuevos autos, la F1 saldrá a pista entre el jueves y sábado próximos en los ensayos de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir, que será sede de la apertura del campeonato con el Gran Premio de Bahréin.

