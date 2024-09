La AFA reconoció como oficial un título que Atlético Tucumán ganó hace 64 años

El momento en el que Claudio Tapia le entregó el trofeo de la Copa Campeones de la República a Atlético Tucumán de manera oficial (@atleticotucuman)

Después de una gestión de una década, Atlético Tucumán le añadió una estrella a su escudo. La Asociación del Fútbol Argentino lo reconoció como título oficial la obtención de la Copa Campeones de la República, una competencia que el Decano ganó en la temporada 1959/60. Así lo confirmó la entidad mediante una resolución publicada en un boletín oficial y el hecho fue presentado en un evento organizado por la institución norteña para celebrar el aniversario 122 de su historia. De esta manera, el cuadro sumó su primera conquista de Primera División por aquella final ganada en la tanda de penales contra El Quequén de Tres Arroyos.

Todo comenzó en el 2013, cuándo la AFA validó varias copas nacionales que se disputaron a lo largo de la historia del fútbol argentino y que habían quedadas olvidadas en las extensas páginas de los libros que postraban en el legendario edificio de la calle Viamonte. A partir de ese momento, el cuadro tucumano comenzó a gestar un reclamo a la entidad madre para que se le otorgara el título conseguido 53 años atrás.

Ahora, once años después del inicio del pedido, Chiqui Tapia hizo oficial la entrega del trofeo y el Gigante del Norte lo celebró con toda su gente. La noticia fue primicia en la cena oficial de la institución en los festejos por su cumpleaños número 122 desde su fundación. Allí, con la presencia de los altos mandatarios del club, como el presidente Mario Leito y el resto de la Comisión Directiva, el entrenador del primer equipo Facundo Sava y parte del plantel, se dio la tardía premiación. Lo disfrutaron dos de los protagonistas de la consagración de la Copa Campeones: Hugo Ginel y Gregorio García, quiénes tuvieron el honor de levantar el campeonato nuevamente.

Hugo Ginel y Gregorio García, jugadores de aquel plantel de Atlético Tucumán y que tuvieron el honor de levantar el campeonato nuevamente. (@atleticotucuman)

“Para siempre en nuestro escudo y en nuestro corazón: Atlético Tucumán, Campeón de la República de Primera División. El presidente de AFA, Claudio Tapia, confirmó en el marco de la cena por el 122 aniversario de nuestra institución, que la entidad madre del fútbol argentino reconoce como título oficial de Primera División la Copa obtenida en el año 1960″, fue el mensaje publicado en las redes sociales del Decano acompañado con la estrella que agregaron en su escudo.

“Los socios me decían, ‘Mario, nosotros somos campeones de campeones en 1960′, y tenían razón. Ya pasaron casi 65 años, yo me comprometí a que lo íbamos a plantear y no sé qué dirá él, pero te agradezco por haberme escuchado en el predio de Ezeiza”, expresó en forma de agradecimiento Leito, el presidente de la institución.

El trofeo de la Copa Campeones de la República que ganó Atlético Tucumán. (@atleticotucuman)

¿Cómo se jugaba la Copa Campeones de la República en la que se consagró campeón Atlético Tucumán? En dicha competencia participaron clubes de toda la Argentina, ya que había competidores de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, La Rioja, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, La Pampa, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Formosa. Lo llamativo de todos estos equipos es que, hoy, el único que sigue compitiendo dentro de las primeras dos divisiones de la pirámide de la AFA es el Decano. En aquel entonces, la organización fue llevada a cabo por el Consejo Federal de la AFA y clasificaron los ganadores de las ligas más importantes de cada provincia.

El Gigante del Norte tuvo que ganar y atravesar varias fases previas para poder consagrarse como el campeón de la competición. Arrancó tambaleando contra Gorriti de Jujuy, al que venció en la tanda de penales. Lugo, dejó en el camino a Los Andes de San Juan tras imponerse por 4 a 3. Ya en cuartos de final venció a Argentinos de Mendoza y en semifinales se impuso por 2 a 1 contra Sportivo Belgrano de San Francisco. En el partido decisivo que se disputó en el estadio El Nacional, de Tres Arroyos, Atlético Tucumán tuvo que verse las caras contra El Quequén, quien hoy disputa la Liga de Tres Arroyos. El cuadro albiceleste se quedó con la gloria tras imponerse en los penales por 5 a 3, después de haber empatado el encuentro por 1 a 1.

64 años después de aquel 30 de enero de 1960, Atlético Tucumán volvió a gritar campeón en su historia y, ya de manera oficial gracias a la gestión realizada en la AFA, el Decano se pasea por el fútbol argentino con una estrella en su escudo y con la Copa Campeones de la República postrada en las vitrinas del Monumental José Fierro.