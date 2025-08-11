La historia de amor de uno de los tenistas del momento y la hija futbolista de Dennis Rodman: “Haces que cada día sea mejor”

Ben Shelton y Trinity Rodman, la pareja que es furor en el deporte

Ben Shelton se consolidó en el circuito ATP como una importante promesa en el futuro del tenis, donde pisó fuerte en sus primeras participaciones. No solo por la potencia de su saque, por sus cualidades en las canchas y los títulos que conquistó, en el que se incluye el flamante Masters 1000 de Toronto, sino que también se destaca por una personalidad llamativa y mediática para el tenis. Algo levemente similar a cómo era el padre de su pareja, el histórico basquetbolista de los Chicago Bulls Dennis Rodman. El estadounidense de 22 años es furor en las redes sociales por su relación con Trinity Rodman, futbolista que forma parte de la selección de los Estados Unidos y está llamada a ser una de las grandes figuras del combinado nacional en el futuro.

La historia de la pareja comenzó a tomar forma en marzo de 2025, cuando los rumores sobre un posible romance se intensificaron a raíz de una serie de interacciones en redes sociales. Ambos de 22 años y como las emergentes figuras del deporte estadounidense, participaron en una tendencia de TikTok que sugería una relación incipiente. La futbolista, con más de 280.000 seguidores en esa plataforma, respondió con humor a la publicación de Shelton en Instagram: “Shooter shoot supongo”. Este intercambio, lejos de pasar desapercibido, alimentó las especulaciones entre sus seguidores y marcó el inicio de una cronología pública que culminó con la publicación de una fotografía en la que Rodman abraza y besa a Shelton en un ascensor. El propio tenista acompañó la imagen con una reflexión sobre su carrera: “He estado enfocado, pero sigo subiendo, aún estoy lejos de mi punto máximo”.

La reacción no se hizo esperar: la campeona del US Open 2023, Coco Gauff, comentó “¡¡Lanzamiento duro!!”, mientras que la propia Rodman publicó su versión diez días después con el mensaje: “Me lo merezco”. La compañera de equipo de Rodman en la selección nacional, Alyssa Thompson, sumó: “El lanzamiento duro más suave”. En declaraciones posteriores recogidas por Town & Country, el tenista reconoció el impacto de la noticia: “Supongo que por quién es, la gente se volvió un poco loca. Pero sí, fue una locura lo mucho que se volvió viral... y me di cuenta de que a la gente le importa tanto mi vida. Pero sí, estamos felices, sin duda”.

Shelton y Rodman confirmaron su relación el 17 de marzo de 2025

La relación entre ambos se ha desarrollado bajo la mirada constante del público y los medios, un fenómeno que ambos han aprendido a gestionar. Shelton explicó que la exposición es parte de su vida cotidiana: “Independientemente de lo que esté haciendo, siempre habrá alguien hablando o publicando sobre mí, y así es la vida hoy en día. Ha sido genial conocer a alguien que pasa por muchas de las mismas cosas: el foco de atención, la atención mediática, jugar para Estados Unidos, y el contraste entre el fútbol y el tenis, y las similitudes entre ambos como atletas profesionales”.

No obstante, la dinámica de la pareja se ha visto condicionada por las exigencias de sus respectivas carreras, donde ambos están compitiendo constantemente de forma profesional. Pese a esto, Rodman estuvo arrastrando una lesión en los últimos meses que le permitió acompañar a Shelton en el BMW Open de Múnich, donde el tenista alcanzó la final frente a Alexander Zverev.

El ascenso de Ben Shelton en el circuito profesional ha sido meteórico. Tras abandonar la universidad para dedicarse al tenis, alcanzó las semifinales del US Open 2023, convirtiéndose en el semifinalista masculino estadounidense más joven desde Michael Chang en 1992. En 2024, conquistó su primer título ATP 500 en Tokio y se ubicó entre los mejores 15 del ranking mundial. A estos le sumó su consagración en el Masters 1000 de Toronto hace unos días, algo que lo catapultó como uno de los candidatos a quedarse con el Grand Slam de los Estados Unidos.

Trinity Rodman fue vista en los partidos de Ben Shelton en reiteradas oportunidades

Durante Wimbledon 2025, Shelton contó con el apoyo de su familia y de Rodman en el palco de jugadores. Tras una victoria en tercera ronda, el tenista destacó: “Tengo un gran equipo. Mis padres están aquí, mi novia está aquí. También está mi hermana aquí”.

Por su parte, Trinity Rodman ha consolidado su estatus como una de las grandes promesas del fútbol femenino estadounidense. En 2021, se convirtió en la jugadora más joven en ser seleccionada en el Draft de la NWSL y, en su primera temporada con el Washington Spirit, recibió el premio de Novata del Año y fue incluida en el Mejor XI de la liga. Su impacto fue inmediato: ocho goles y seis asistencias en la última temporada, además de su contribución decisiva en la conquista del campeonato de la NWSL. Por su parte, en los Juegos Olímpicos de París 2024 anotó tres goles decisivos y obtuvo la medalla de oro con el seleccionado americano.

“Tiene sus desafíos, pero definitivamente vale la pena. No es algo a lo que no estemos acostumbrados; ha sido la historia de nuestras vidas, especialmente estando yo de gira todo el tiempo. Es simplemente la vida normal”, comentó en su momento Ben Shelton sobre la adaptación que tuvieron que realizar para el amor a distancia que implica en sus vidas de atletas de élite.

Ben Shelton y Trinity Rodman, la relación a distancia que es furor en redes sociales

En el plano personal, la relación se ha mantenido relativamente discreta, a pesar de las publicaciones de apoyo mutuo y las apariciones públicas. Rodman ha compartido en TikTok videos junto a Shelton, como uno publicado el 28 de abril con el mensaje: “Mi manta de seguridad. Haces que cada día sea mejor”. La interacción entre ambos, tanto en redes sociales como en los eventos deportivos, ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la nueva generación de deportistas estadounidenses.

La exposición mediática no solo ha girado en torno a su vida sentimental. Hace algunos meses, Rodman ha hablado abiertamente sobre la compleja relación con su padre, Dennis Rodman, al punto de que afirmó que “No es un papá”. Posteriormente, el ex jugador de la NBA le pidió disculpas públicamente en redes sociales: “Perdón por no ser el papá que querías que fuera, pero de cualquier manera, lo intenté y sigo intentándolo, y nunca pararé”.

Ben Shelton y Trinity Rodman son dos de los deportistas estadounidenses con mayor proyección