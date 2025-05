Mariano Troilo, el “tapado” de Scaloni que pensó en dejar el fútbol y fue convocado a la selección argentina

Tiene 21 años y lo sigue de cerca Racing para el segundo semestre (Crédito: @nano_troilo)

La selección argentina calienta motores para salir nuevamente a la cancha y encarar las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Con la clasificación al Mundial 2026 en el bolsillo, Lionel Scaloni prepara los cruces del jueves 5 de junio contra Chile como visitante y el martes 10 frente a Colombia en el Estadio Monumental. A mediados de mayo, dio a conocer una pre lista con futbolistas del exterior, pero este viernes se reveló un “tapado” del fútbol local que dirá presente en el Predio Lionel Andrés Messi.

Scaloni reforzará las variantes en la línea defensiva con la convocatoria de Mariano Troilo, joven de 21 años que comparte raíces futbolísticas con Cristian Cuti Romero porque actualmente se desempeña en la Primera División con la camiseta de Belgrano. Justamente, el zaguero central de 1.94 de altura tiene como referente a su colega del Tottenham, campeón del mundo y próximamente compañero en la Albiceleste.

Nano Troilo nació el 28 de junio de 2003 en Córdoba y llegó al Pirata con 10 años. No tuvo un camino sencillo hasta el primer equipo, ya que no tenía continuidad y muchas veces regresaba con lágrimas a su casa. Así lo relató el protagonista en una entrevista con Showsport en 2023: “En inferiores me tocaba muchas veces estar afuera, siempre me aguantó mi papá cuando volvía llorando los viernes”.

Troilo tiene la camiseta número 37 en Belgrano (Crédito: @nano_troilo)

El anhelo por demostrar sus cualidades lo llevó a probarse en dos equipos de la provincia de Buenos Aires. El portal local La Voz del Interior contó que Lanús y Defensa y Justicia llamaron a su puerta, mientras el elenco cordobés lo tenía apartado. El Granate y el Halcón lo seleccionaron, pero su padre le aconsejó que se quedara en La Docta a pelearla: “Me dijo que no me vaya, que este era mi lugar”. Su familia se transformó en el gran sostén por aquellos años difíciles para impedir que se aparte de este camino: “Todos jugaban y yo no, no quería saber más nada con jugar al fútbol”.

El debut tan ansiado con Belgrano llegó el 3 de agosto de 2023. Fue titular en la victoria 1-0 contra Claypole por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde ese momento, se ha transformado en una pieza clave del equipo, completó los 90 minutos en 12 de 16 encuentros del Torneo Apertura (fue suplente una vez y se perdió un partido por suspensión) y acumula dos goles y una asistencia en 51 partidos con este club. Hasta el momento, recibió 16 amarillas y no tiene expulsiones en su carrera.

Su gran proyección a futuro lo podría tener en cualquier momento como eje de una transferencia porque desde el fútbol argentino ya hay un equipo interesado en sus servicios: Racing. Según detalló TyC Sports, sus buenas actuaciones motivaron la atención de la Academia con vistas a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Más allá de Mariano Troilo, hay otros nombres del fútbol argentino en la cabeza de Lionel Scaloni. Uno de ellos comparte posición con el cordobés: Kevin Lomónaco. El central de Independiente fortalecerá las alternativas en la zaga central, principalmente para el duelo contra Chile porque Nicolás Otamendi debe purgar una fecha de suspensión. Además, Juan Nardoni (Racing) está convocado y Franco Mastantuono también permanece en el radar del Gringo, como ya lo anticipó Infobae. Por otro lado, Nicolás Domínguez será baja de la pre lista porque fue operado debido a una lesión de meniscos y tendrá 4 meses de recuperación, detallaron en DSports Radio.

Llegó a Belgrano con 10 años (Crédito: @nano_troilo)