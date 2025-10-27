La nueva vida de Dani Alves como “discípulo de Cristo” tras salir de prisión: “Yo hice un pacto”

El cambio de vida de Dani Alves a sus 42 años

La vida de Dani Alves ha experimentado un giro radical tras su salida de la cárcel. El ex futbolista brasileño, que pasó catorce meses en prisión preventiva por una acusación de agresión sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona, ha dejado atrás los años de protagonismo en el fútbol para dedicarse plenamente a la fe y la vida familiar, un cambio que lo ha situado en un escenario personal y público totalmente distinto.

En un proceso judicial que mantuvo en vilo a la opinión pública, Alves fue acusado en 2022 de agredir sexualmente a una mujer en un recinto bailable de la ciudad catalana. Durante los meses que permaneció recluido en una unidad del complejo carcelario Brians 2, el defendor enfrentó el momento más oscuro de su carrera, mientras el seguimiento mediático reflejaba la caída de un icono del fútbol mundial.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena tras detectar inconsistencias en las pruebas presentadas, un desenlace que, al parecer, abrió un camino de reconstrucción personal para el ex jugador de 42 años que es uno de los futbolistas con mayor cantidad de títulos en la historia.

La nueva vida de Alves se desarrolla lejos de los estadios que le dieron fama y dentro de la comunidad evangélica. Según recogieron diversos medios locales en España, la fe cristiana evangélica pasó a ser un eje vital y una transformación evidente para los casi 35 millones de seguidores que suma en su cuenta en la red social Instagram, donde ahora se define como “discípulo de Cristo Jesús”.

En sus publicaciones, la imagen del futbolista ha cedido espacio a versículos bíblicos y mensajes espirituales. A su vez, participó el pasado fin de semana como invitado en el tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, un evento que marcó uno de sus primeros actos públicos desde su absolución. En imágenes ampliamente difundidas en redes sociales y citadas por Sport, El Español y Marca, entre otros medios españoles, se observa al ex defensor del FC Barcelona con las manos en alto entre los asistentes, interpretando canciones religiosas y tomando el micrófono para compartir su testimonio personal.

Durante su intervención, Alves realizó varias declaraciones que resumen el sentido de su transformación: “Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple”, proclamó ante los fieles. Además, el histórico lateral derecho de la selección de Brasil brindó detalles sobre el momento crucial de su vínculo con la fe: “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”.

El ex futbolista pasó 14 meses en prisión preventiva

A este relato personal se sumó la referencia explícita a un pacto religioso: “Yo hice un pacto con Dios”. Durante su exposición, el ex jugador añadió una petición íntima realizada durante su reclusión: “Te voy a servir, pero cuida de mi casa, cuida los corazones de esas personas que no me abandonarán”.

El cambio se extiende también a la vida familiar del ex futbolista. Tras meses de incertidumbre, Alves ha retomado la relación con su esposa, la modelo Joana Sanz, con quien recientemente celebró el nacimiento de su primera hija en común mediante fecundación in vitro.

Cabe mencionar que el perfil público y digital de Alves se ha transformado radicalmente. Sus publicaciones han dejado de reflejar la vida deportiva y ahora recogen pasajes bíblicos y mensajes sobre el perdón y la renovación espiritual.

El video del futbolista circula en las redes sociales