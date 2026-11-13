Orlando Ferreres: "La inflación de noviembre tampoco va a ser muy baja"

Orlando Ferreres (Maximiliano Luna)

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El economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF y Asociados, advirtió que la inflación de noviembre no será baja y cuestionó las chances de que el índice anual cierre cerca del 30% proyectado, luego de que el dato de octubre superara las estimaciones del mercado y se ubicara en 2,2 por ciento.

“Tenemos bastantes elementos para la inflación de noviembre, que tampoco va a ser muy baja. Por eso hablábamos de que llegar a 30% a fin de año va a ser muy dudoso”, afirmó el consultor en diálogo con Radio Delta.

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El dato de octubre sorprendió con un alza mayor a la esperada

El Indec informó el miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,2% en octubre, lo que llevó el acumulado del año a 26,3% y la variación interanual al 33,1 por ciento. La cifra estuvo por encima de las previsiones privadas, que apuntaban a un rango de entre 1,7 y 2,1 por ciento.

La suba del gas por quita de subsidios en Zonas Frías impactó en la inflación de octubre y se espera que también lo haga en el dato de este mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ferreres reconoció que el número lo tomó por sorpresa. “No esperábamos 2,2, sino que teníamos 1,7 por ciento. Evidentemente nos sorprendió mucho el aumento de todo lo que es vivienda y servicios”, señaló. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la de mayor alza del mes, con 4,2%, impulsada por ajustes en las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, con 3,3 por ciento.

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El aumento del gas

Uno de los factores que complica el panorama para el mes en curso es que una parte del incremento en las tarifas de gas se aplicó de forma escalonada. “El aumento por el gas entró partido, porque otra parte se dio sobre noviembre. Entonces también vas a tener el impacto cuando se conozca el próximo índice”, advirtió el conductor del programa. Ferreres lo confirmó: “Sí, se dio partido. Efectivamente tenemos bastantes elementos para la inflación de noviembre”.

Esa dinámica tensiona el margen disponible para los dos meses que restan del año. Con un acumulado de 26,3% entre enero y octubre, el economista considera que alcanzar la meta de 30% anual será muy ajustado. “Ya tenemos 26,3% entre enero y octubre. O sea que todavía faltan dos meses, así que eso va a andar muy justo”, evaluó.

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La inflación resiste y los pronósticos para 2027 también se complican

Más allá del corto plazo, Ferreres planteó dudas sobre la velocidad de desinflación durante el año próximo. La consultora proyecta una inflación de 21,3% para 2026, pero advirtió que esa cifra convive con una economía donde los mecanismos de indexación siguen activos. “Lo que se nota es que la inflación resiste, no va bajando muy rápido. Hay muchas cosas indexadas que van creciendo a medida que la inflación anterior sigue siendo alta. Ese es un punto complicado para bajar la inflación, por el cual a veces llegar a cifras de un solo dígito cuesta varios años”, explicó.

El ministro de Economía, Luis Caputo (Maximiliano Luna)

A ese escenario se suma el calendario electoral. Con comicios previstos para 2027, el economista subrayó que el presidente Javier Milei deberá sostener la confianza del electorado en un contexto de estancamiento. “El Presidente también va a poner en juego su capacidad para convencer a la gente de que es el camino adecuado”, dijo.

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La dolarización de familias y empresas frena la inversión

Otro punto de preocupación señalado por Ferreres es la dolarización de carteras. Según explicó, tanto hogares como empresas están comprando divisas ante la expectativa de que el tipo de cambio oficial será más alto en 2027. “Lo ven barato, compran. Y, efectivamente, eso no ayuda nada a la inversión”, afirmó.

El consultor detalló que la inversión bruta interna fija cayó 5,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, y estimó que octubre mostró un comportamiento similar. “No hay crecimiento sin inversión. Eso es seguro”, sentenció.

El riesgo país subió cerca del 100% desde julio y complica la recaudación

En el plano financiero, Ferreres también alertó sobre la evolución del riesgo país, que trepó desde los 402 puntos básicos del 10 de julio hasta más de 800 en la actualidad, un aumento que ronda el 100 por ciento. Esa suba, sumada a la caída bursátil global vinculada al derrumbe de las acciones de Nvidia, deteriora las condiciones de financiamiento y presiona sobre la recaudación. “La recaudación menor implica bajar el gasto a veces a las provincias o en inversión fija”, indicó.

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A pesar de ello, el economista descartó que el Gobierno abandone el equilibrio fiscal. “Milei va a mantener siempre el superávit fiscal. Esa es una cuestión sine qua non, lo va a mantener”, afirmó, aunque reconoció que la combinación de estancamiento con inflación es un resultado no deseado por la administración.

Hacia el final de la entrevista, Ferreres reveló que le sugirió al ministro Luis Caputo una corrección del tipo de cambio como herramienta para desalentar la dolarización, con el argumento de que el impacto inflacionario sería acotado dada la debilidad de la demanda. “Aunque le mandé a Caputo este tipo de idea, me dijo que no va a hacer nada”, comentó.

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