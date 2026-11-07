Cuba

Un oasis en La Habana: Una fuga sin arreglar se convirtió en un punto de abastecimiento y juego para niños cubanos

En las inmediaciones donde se encuentran Centro Habana y La Habana Vieja, un enorme hueco lleno de agua se ha convertido en escenario de una realidad que resume el deterioro de la vida cotidiana en Cuba.

Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
Unos niños observan una formación con agua creada entre Prado y Neptuno, entre Centro Habana y La Habana Vieja, antes de aventurarse a bañarse un rato. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)
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Mientras algunos niños juegan, ajenos por momentos a las circunstancias que los rodean, los adultos acuden con tanques y cubos para recoger esa misma agua y llevarla a sus casas, ante la incapacidad de las autoridades para garantizar el suministro a los hogares.

Detrás de esta escena está el abandono de las infraestructuras, la mala gestión y la desidia de un régimen que sigue sin resolver las necesidades más básicas de la población.

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Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
La escena fue documentada por la fotógrafa cubana Alina Sardiñas, quien dedicó un espacio para registrar los genuinos momentos de los pequeños en un país sumergido en una crisis de agua potable y otras áreas que afectan la calidad de vida de la población. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)
Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
A su vez, habitantes cercanos aprovechaban a abastecerse de agua, puesto que la crisis de servicio de agua continúa irregular en gran parte del país. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)
Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
Los números del propio régimen, divulgados el 4 de noviembre, hablan de 2.681.770 personas con problemas de agua en Cuba, unas 536.000 de ellas en La Habana. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)
Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
El hueco no es nuevo: es una excavación por reparaciones que lleva días abierta en medio de la calle, sin una cinta, un cartel ni una valla que avise a choferes y peatones. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)
Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
Como tantas obras del régimen, empezó y no tiene para cuándo acabar. Mientras tanto, la gente sigue sin agua en la casa, y por eso baja con cubos a sacarla de un hueco. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)
Punta Brava, crisis del agua en Cuba
En Punta Brava, una zona aledaña a La Habana, es común observar a sus habitantes buscar fuentes de agua por días para abastecerse. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Crisis de agua en Cuba - Cortesía Mario J. Pentón
El 66 % de esas afectaciones corresponde a fallas eléctricas y el 25 %, a roturas de equipos de bombeo. (Infobae Cuba/ Cortesía Mario J. Pentón)
Un grupo de personas, incluyendo hombres y mujeres, llenan cubos y garrafas de plástico con agua de un gran camión cisterna blanco estacionado en una calle urbana
Un grupo de personas se reúne junto a un camión cisterna para recoger agua en cubos y distintos envases, debido a que la severa falta de combustible ha paralizado el bombeo y la distribución de agua en La Habana, Cuba (Reuters )

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