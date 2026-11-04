Sufrió a Messi en el Mundial y dejó una llamativa reflexión sobre su peso en la selección argentina: “Van a la guerra por él”

El suizo Denis Zakaria recordó el enfrentamiento de cuartos de final del Mundial 2026 ante la Argentina de Lionel Messi

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El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza dejó varias situaciones para analizar por el apasionante desenlace que terminó con la clasificación del equipo de Lionel Scaloni en el tiempo extra. El jugador Denis Zakaria, quien fue titular en el conjunto europeo, recordó aquel enfrentamiento en Kansas City y destacó la actitud de los jugadores albicelestes con su estrella, Lionel Messi.

En una entrevista con el youtuber francés Zack Nani, el futbolista helvético reconoció que el astro argentino no jugó su mejor partido del torneo contra su seleccionado, pero describió el peso que igual generó en las tribunas. “Van a la guerra por él. Y de verdad se siente. Y lo peor es que no son solo los 11 jugadores, no son solo los suplentes, es el estadio, son todos los aficionados. De verdad sentías que era Messi”, declaró el volante de 29 años. La atmósfera en el Arrowhead Stadium, donde la hinchada argentina copó las tribunas, fue calificada por Zakaria como “una locura, pero increíble de vivir”.

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En otro tramo de la nota, Zakaria reconstruyó el aspecto emocional del equipo a lo largo del encuentro, que terminó 3-1 en favor de Argentina. Según relató, pese a recibir el primer gol temprano tras un cabezazo de Alexis Mac Allister a los 10 minutos en una jugada iniciada por Messi, el equipo se mantuvo sólido y con confianza. “En el juego estábamos bastante bien, las cosas iban bien”, describió. La reacción llegó en el segundo tiempo con el tanto de Dan Ndoye, quien marcó el empate en el minuto 67 y, según el propio Zakaria, en ese instante el vestuario sintió que podían ganar el partido. “Ahí lo sentimos: Ahora es nuestro. Vamos a hacerlo, es nuestro momento”, dijo. Apenas cinco minutos después llegó la expulsión de Breel Embolo que, en su lectura, cambió todo.

Denis Zakaria afirmó que los futbolistas argentinos respaldan a Lionel Messi con una entrega total dentro del campo (REUTERS/Albert Gea)

“Para mí no hay roja. Es claramente un error arbitral y nunca debería haber recibido esa tarjeta. Es una pena porque creo que eso nos mató el partido”, afirmó el jugador sobre la determinante acción. La expulsión de su compañero, que recibió la segunda amarilla en el minuto 72 tras una revisión del VAR por simulación, se dio cuando el árbitro portugués Joao Pinheiro había ido al monitor para revisar una falta previa sobre Embolo que inicialmente le costó una amarilla a Leandro Paredes, pero terminó anulando esa tarjeta y le sacó la segunda al delantero suizo. “Ya que el árbitro vuelva sobre una falta, vale, estoy de acuerdo. Pero vuelves para quitarle una tarjeta amarilla a un jugador, no para ponerle una a otro”, argumentó Zakaria.

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El partido, disputado el 11 de julio en Kansas City, terminó 3-1 para Argentina tras el tiempo extra. Zakaria y sus compañeros resistieron con diez jugadores hasta que Julián Alvarez definió con un remate desde 25 metros en el minuto 112, y Lautaro Martínez cerró la cuenta en el tiempo de descuento. Era la primera vez en 72 años que Suiza alcanzaba los cuartos de final de un Mundial. Con esa victoria, Argentina avanzó a las semifinales, donde luego superó 2-1 en un dramático encuentro frente a Inglaterra.