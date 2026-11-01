Binance informó que los retiros vuelven por fases y que el 95% de los activos afectados ya fue cubierto

La reapertura de los retiros comenzó el 1 de noviembre tras revisiones técnicas en cada red. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Binance informó que reactivó los retiros de manera escalonada y que ya cubrió el 95 % de los activos afectados por el ciberataque que obligó a suspender temporalmente las operaciones de extracción en su plataforma. La compañía indicó que los depósitos nunca fueron interrumpidos y sostuvo que los usuarios no absorberán las pérdidas derivadas del ataque, que afectó criptoactivos por unos USD 6.300 millones.

La primera etapa de reapertura comenzó el domingo 1 de noviembre entre las 06:00 y las 09:00 UTC, según comunicó el exchange. La empresa señaló que restituyó el acceso a los fondos bajo un esquema gradual, con controles de seguridad sobre cada red antes de habilitar nuevamente las transferencias.

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La última actualización difundida por Binance para América Latina amplió el listado de redes disponibles. A las opciones que ya estaban operativas se sumaron Zcash, The Open Network y Sui. En el caso de TON, la reanudación alcanza a las transferencias de USDT y GRAM.

Binance reactivó extracciones en las principales redes de criptomonedas

Los retiros ya están disponibles para Bitcoin en su red nativa; Ether, USDT y USDC en Ethereum; BNB, USDT y USDC en BNB Smart Chain; y XRP en XRP Ledger. También se habilitaron operaciones para ETH y USDC en Base, y para Dogecoin en su propia red.

El listado incluye además ETH, USDT y USDC en Optimism; ARB, ETH, USDT y USDC en Arbitrum; TRX y USDT en Tron; SOL, USDT y USDC en Solana; POL, USDT y USDC en Polygon; y AVAX, USDT y USDC en Avalanche C-Chain.

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Con la nueva fase, se incorporaron ZEC en la red de Zcash, SUI en la red de Sui y USDT junto con GRAM en TON. La compañía no informó un cronograma para el retorno del resto de los activos, aunque anticipó que continuará con el proceso por etapas a medida que finalicen las revisiones técnicas y de seguridad.

La disponibilidad de una moneda en una red determinada no implica que el activo quede habilitado para retiro en todas las cadenas compatibles. Por eso, los usuarios deben comprobar la red elegida antes de enviar fondos y verificar el estado de cada operación dentro de la plataforma.

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La compañía recurre a compras de mercado y operaciones extrabursátiles para restituir los tokens con menor liquidez. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El exchange afirmó que los diez activos principales tienen respaldo total

En paralelo con la reanudación del servicio, Binance elevó del 90 % al 95 % la cobertura del monto afectado. De acuerdo con su comunicado, los saldos de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC ya cuentan con respaldo completo.

El 5 % pendiente corresponde, según la firma, a tokens que no integran ese grupo y tienen menor liquidez. La compañía afirmó que sigue adquiriendo esos activos tanto en los mercados como a través de operaciones extrabursátiles, conocidas como OTC, para reunir los volúmenes necesarios sin concentrar las compras en los libros públicos de negociación.

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Binance reiteró que cubrirá el costo financiero del incidente con recursos propios, parte de su fondo de protección de usuarios SAFU y una fracción de su fondo de seguros de futuros. “Los usuarios no cargarán con estas pérdidas”, afirmó la empresa en la actualización.

La plataforma también puso a disposición una nueva instantánea de su Prueba de Reservas, un mecanismo que permite a los clientes verificar el respaldo de determinados saldos. Binance indicó que la versión completa con prueba de conocimiento cero estará disponible una vez que finalice su generación.

El incidente llevó a congelamientos de activos y a la suspensión de retiros

El ataque se produjo el jueves anterior y motivó la interrupción de depósitos y retiros en la mayor plataforma de criptoactivos del mundo. Según la información difundida durante las primeras horas del caso, el atacante transfirió fondos desde varias billeteras de la empresa, entre ellos XRP, Bitcoin y Ethereum.

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Durante esa noche, emisores de monedas estables inmovilizaron parte de los activos vinculados a las direcciones involucradas. Tether, Circle, Ripple y World Liberty Financial realizaron bloqueos, una medida que redujo la porción de fondos que podía seguir en circulación.

Antes del episodio, Binance había informado que bloqueó intentos de intrusión atribuidos a actores asociados con Corea del Norte, aunque no estableció públicamente una conexión definitiva entre esos hechos y el posterior robo. La empresa continúa con la recuperación de los activos restantes y prometió comunicar cada nueva habilitación mediante sus canales oficiales.