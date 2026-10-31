Sociedad

Se espera otro fin de semana inestable en el AMBA mientras el centro del país estará bajo alerta por tormentas

Mientras varias provincias afrontarán fenómenos intensos durante el fin de semana, la inestabilidad aumentará durante el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

Personas de espaldas protegidas bajo una marquesina mientras cae lluvia sobre la calle y pasan vehículos.
Varias personas se resguardan de la lluvia intensa bajo una parada de autobús durante una jornada de alerta meteorológica en el AMBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El fin de semana tendrá dos caras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el sábado ofrecerá una tarde templada y parcialmente nublada, el domingo traerá tormentas desde la mañana. El cambio formará parte de un escenario de inestabilidad que alcanzará a buena parte del país, con alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la secuencia dejó un mensaje claro para quienes tengan planes al aire libre, ya que convendrá aprovechar el sábado y seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico a partir de las primeras horas del domingo.

PUBLICIDAD

En este sentido, para el sábado 31 de octubre se espera un comienzo marcado por las neblinas en el AMBA, una condición que puede reducir la visibilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Luego, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el resto del día, sin lluvias previstas.

La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 25 grados. El viento podrá alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora. Además, será la jornada con la marca térmica más alta antes del descenso previsto para el domingo.

Tabla con el pronóstico del tiempo semanal que incluye temperaturas, probabilidad de lluvia, viento e íconos climáticos para Buenos Aires
Una tabla meteorológica detalla las previsiones de temperatura, precipitaciones y viento para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuera de la zona metropolitana, el panorama será más complejo. Esto se debe a que el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Córdoba, San Luis, La Pampa —con excepción de su sector sudeste—, el sur de La Rioja, el este de San Juan, Mendoza —excepto la zona cordillerana—, el norte y centro de Neuquén —sin abarcar la cordillera— y el este de Río Negro.

PUBLICIDAD

También rige una alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano del centro y sur de Santa Cruz. Estos avisos indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes puntuales y requieren atención a los reportes oficiales.

Mapa de Argentina dividido por provincias con áreas coloreadas en verde y amarillo y pestañas de selección de fechas en el borde superior
El Servicio Meteorológico Nacional presenta el mapa de alertas para Argentina correspondiente al sábado 31 con áreas bajo nivel amarillo en las regiones central y sur del país.

El domingo regresarán las tormentas al AMBA y se ampliará la región afectadas por las alertas

Para el domingo, el clima tendrá un giro en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La madrugada se presentará parcialmente nublada, pero desde la mañana se esperan tormentas aisladas que continuarán hasta la tarde. Para la noche, habrá tormentas de mayor intensidad.

La jornada tendrá una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados. El viento llegará a 22 kilómetros por hora durante la mañana y luego bajará su intensidad, con velocidades de hasta 12 kilómetros por hora hacia el final del día.

El mapa de alertas también se ampliará durante esa jornada. La alerta amarilla por tormentas abarcará a Formosa, el sur de Santiago del Estero, el noroeste, centro y sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa, el noroeste de la provincia de Buenos Aires —sin incluir al AMBA—, el sur de La Rioja y el sector este de Mendoza.

Mapa de Argentina dividido en zonas verdes y amarillas, con una barra superior de navegación que marca el día domingo primero
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala zonas bajo alerta amarilla en el centro y sur del territorio argentino para la jornada del domingo.

En paralelo, se mantendrá la alerta amarilla por lluvias sobre el sector cordillerano del centro y sur de Santa Cruz. El sur de Chubut, en tanto, estará bajo alerta amarilla por vientos. La concentración de avisos en áreas diferentes del territorio refleja un fin de semana con condiciones variables según cada región.

Qué hacer ante alertas por lluvias, tormentas o viento

Ante una alerta amarilla por lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y despejar desagües y sumideros. También aconseja alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Para las zonas bajo alerta por tormentas, las medidas incluyen no salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas. Además, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si entra agua. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

En las áreas con alerta por viento, la recomendación es retirar o asegurar macetas, sillas, toldos y otros elementos expuestos. También conviene mantenerse lejos de marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes, además de extremar la precaución al conducir.

El lunes volverá la estabilidad y no habrá alertas en el país

Después de las tormentas previstas para el domingo, el lunes 2 de noviembre presentará una mejora en el AMBA. El cielo estará parcialmente nublado, sin fenómenos significativos anunciados. Asimismo, las temperaturas volverán a subir, debido a que la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 26 grados.

Por otro lado, el SMN no emitió alertas meteorológicas para ninguna provincia durante ese día, por lo que el inicio de la semana tendrá un escenario más estable en todo el país.

Temas Relacionados

SMNAMBATormentasAlerta meteorológicaClimaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Premio Papa Francisco: extendieron el cierre de las inscripciones por la alta convocatoria

La primera edición premiará a personas, organizaciones, comunidades y empresas que lideren iniciativas sociales. La entrega de los galardones será el 17 de diciembre en La Plata

Premio Papa Francisco: extendieron el cierre de las inscripciones por la alta convocatoria

El origen de la palabra “Papa”, la historia del sucesor de Pedro y cómo el pontificado se convirtió en un faro moral de los pueblos

La historia del papado revela la potencia de una voz que trascendió fronteras y culturas. Las raíces, la metamorfosis y la penetración en la Argentina, donde la influencia de un Papa evitó una guerra, acompañó tragedias nacionales y culminó con la elección de Jorge Bergoglio

El origen de la palabra “Papa”, la historia del sucesor de Pedro y cómo el pontificado se convirtió en un faro moral de los pueblos

De la distinción de Perón al exilio: la vida de Lola Membrives, la diva que impulsó el teatro español en la Argentina

Nació en Buenos Aires, hija de inmigrantes españoles, y se formó como artista en España. Amiga de Federico García Lorca, fue una figura clave en la difusión del teatro español en la Argentina y construyó un puente cultural entre ambos países

De la distinción de Perón al exilio: la vida de Lola Membrives, la diva que impulsó el teatro español en la Argentina

El papa León XIV en la Argentina: Luján espera multiplicar su población por 17 y cerrará los accesos casi un día antes de la misa

El Sumo Pontífice estará allí el miércoles 11 a las 10 de la mañana para dar la Misa de la Caridad. Habrá una vigilia y estiman que habrá casi dos millones de personas

El papa León XIV en la Argentina: Luján espera multiplicar su población por 17 y cerrará los accesos casi un día antes de la misa

A un siglo del día que un adolescente de 15 años intentó matar a Mussolini y una multitud enloquecida lo asesinó

Nunca se supieron las razones que llevaron a Anteo Zamboni a disparar contra el dictador italiano durante un desfile en Bolonia el 31 de octubre de 1926. Luego de fallar, el joven fue muerto a golpes, puñaladas y un balazo, por una turba de fascistas

A un siglo del día que un adolescente de 15 años intentó matar a Mussolini y una multitud enloquecida lo asesinó

DEPORTES

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

La nueva vida de Marcelo Carrusca en Australia: por qué emigró, el penal que cambió su carrera y cómo explica la mística de Estudiantes

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing ganó 2-1 en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura: Aldosivi descendió a la Primera B Nacional

TELESHOW

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

Enrique Rottenberg, el argentino que se reinventó en Israel y Cuba: a los 78 años estrenó un filme y tiene un nuevo sueño

De dirigir ‘La masacre de Flores’ a retratar a la familia Tinelli y a Wanda Nara en la pantalla: los desafíos de Augusto Tejada

Litto Nebbia revisita dos de sus discos clave de los '70, pero advierte: "No me gusta hacer un cover de mí mismo"

INFOBAE AMÉRICA

Francia refuerza su seguridad ante otro sábado de protestas de alto riesgo, intensificadas por el “efecto” Halloween

Francia refuerza su seguridad ante otro sábado de protestas de alto riesgo, intensificadas por el “efecto” Halloween

Cuándo asumió el papa León XIV y qué dice su primera encíclica

Inteligencia artificial y gestión de la inestabilidad estratégica

Cinco ex ministros de Bolivia están bajo la lupa judicial en dos procesos penales

EEUU, Corea del Sur y Japón reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa del régimen norcoreano