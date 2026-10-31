Se espera otro fin de semana inestable en el AMBA mientras el centro del país estará bajo alerta por tormentas

Varias personas se resguardan de la lluvia intensa bajo una parada de autobús durante una jornada de alerta meteorológica en el AMBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana tendrá dos caras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el sábado ofrecerá una tarde templada y parcialmente nublada, el domingo traerá tormentas desde la mañana. El cambio formará parte de un escenario de inestabilidad que alcanzará a buena parte del país, con alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la secuencia dejó un mensaje claro para quienes tengan planes al aire libre, ya que convendrá aprovechar el sábado y seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico a partir de las primeras horas del domingo.

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En este sentido, para el sábado 31 de octubre se espera un comienzo marcado por las neblinas en el AMBA, una condición que puede reducir la visibilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Luego, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el resto del día, sin lluvias previstas.

La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 25 grados. El viento podrá alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora. Además, será la jornada con la marca térmica más alta antes del descenso previsto para el domingo.

Una tabla meteorológica detalla las previsiones de temperatura, precipitaciones y viento para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuera de la zona metropolitana, el panorama será más complejo. Esto se debe a que el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Córdoba, San Luis, La Pampa —con excepción de su sector sudeste—, el sur de La Rioja, el este de San Juan, Mendoza —excepto la zona cordillerana—, el norte y centro de Neuquén —sin abarcar la cordillera— y el este de Río Negro.

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También rige una alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano del centro y sur de Santa Cruz. Estos avisos indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes puntuales y requieren atención a los reportes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional presenta el mapa de alertas para Argentina correspondiente al sábado 31 con áreas bajo nivel amarillo en las regiones central y sur del país.

El domingo regresarán las tormentas al AMBA y se ampliará la región afectadas por las alertas

Para el domingo, el clima tendrá un giro en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La madrugada se presentará parcialmente nublada, pero desde la mañana se esperan tormentas aisladas que continuarán hasta la tarde. Para la noche, habrá tormentas de mayor intensidad.

La jornada tendrá una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados. El viento llegará a 22 kilómetros por hora durante la mañana y luego bajará su intensidad, con velocidades de hasta 12 kilómetros por hora hacia el final del día.

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El mapa de alertas también se ampliará durante esa jornada. La alerta amarilla por tormentas abarcará a Formosa, el sur de Santiago del Estero, el noroeste, centro y sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa, el noroeste de la provincia de Buenos Aires —sin incluir al AMBA—, el sur de La Rioja y el sector este de Mendoza.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala zonas bajo alerta amarilla en el centro y sur del territorio argentino para la jornada del domingo.

En paralelo, se mantendrá la alerta amarilla por lluvias sobre el sector cordillerano del centro y sur de Santa Cruz. El sur de Chubut, en tanto, estará bajo alerta amarilla por vientos. La concentración de avisos en áreas diferentes del territorio refleja un fin de semana con condiciones variables según cada región.

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Qué hacer ante alertas por lluvias, tormentas o viento

Ante una alerta amarilla por lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y despejar desagües y sumideros. También aconseja alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Para las zonas bajo alerta por tormentas, las medidas incluyen no salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas. Además, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si entra agua. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

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En las áreas con alerta por viento, la recomendación es retirar o asegurar macetas, sillas, toldos y otros elementos expuestos. También conviene mantenerse lejos de marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes, además de extremar la precaución al conducir.

El lunes volverá la estabilidad y no habrá alertas en el país

Después de las tormentas previstas para el domingo, el lunes 2 de noviembre presentará una mejora en el AMBA. El cielo estará parcialmente nublado, sin fenómenos significativos anunciados. Asimismo, las temperaturas volverán a subir, debido a que la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 26 grados.

Por otro lado, el SMN no emitió alertas meteorológicas para ninguna provincia durante ese día, por lo que el inicio de la semana tendrá un escenario más estable en todo el país.

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