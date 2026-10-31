Estados Unidos

¿Cambiará Halloween por el fin del horario de verano en EEUU? Qué pasará con los relojes este domingo

Las celebraciones infantiles, los recorridos para pedir dulces y las reuniones familiares se desarrollarán con normalidad, aunque habrá una particularidad durante la madrugada siguiente

Las celebraciones de Halloween se realizan el sábado 31 de octubre sin alteraciones en sus horarios de la tarde y la noche. (REUTERS/Andrew Kelly)
Las celebraciones de Halloween se realizan el sábado 31 de octubre sin alteraciones en sus horarios de la tarde y la noche. (REUTERS/Andrew Kelly)
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El calendario de noviembre traerá un nuevo ajuste en la medición del tiempo en Estados Unidos, como ocurre cada año al finalizar el período de horario de verano. La modificación forma parte de un sistema federal que busca distribuir las horas de luz solar de manera diferente durante las estaciones más cálidas y los meses de invierno.

El cambio también coincide con un fin de semana de celebraciones y actividades nocturnas, por lo que conviene distinguir entre la fecha de las festividades y el momento establecido para modificar los relojes. No todas las jurisdicciones estadounidenses participan de este sistema y algunas mantienen el mismo horario durante los doce meses.

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La continuidad de los ajustes semestrales también está en discusión en el Congreso. Una propuesta para establecer el horario de verano permanente avanzó en la Cámara de Representantes, pero su futuro legislativo todavía no está definido.

Retroceso de relojes: de las 2:00 vuelven a la 1:00 el domingo 1 de noviembre

El Código de Estados Unidos dispone que el horario de verano comienza a las 2:00 de la madrugada del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 del primer domingo de noviembre. En 2026, esa última fecha corresponde al 1 de noviembre.

En las zonas que participan del sistema, cuando el reloj llegue a las 2:00 deberá retroceder hasta la 1:00. Esto significa que el período comprendido entre la 1:00 y las 2:00 se repetirá durante esa noche, lo que permitirá disponer de una hora adicional.

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El ajuste se realiza según la hora local de cada zona horaria, no de manera simultánea en todo el país. Por eso, cada región debe modificar sus relojes cuando llegue el momento establecido en su propio huso horario.

El regreso al horario estándar modifica la distribución de la luz solar durante la jornada. En términos prácticos, habrá amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos. La cantidad total de horas de luz no cambia por el ajuste del reloj, aunque su ubicación dentro del día sí se modifica.

La disposición forma parte de la sección 260a del título 15 del Código de Estados Unidos, correspondiente a la Ley de Hora Uniforme de 1966 y sus modificaciones, que establece las fechas nacionales para adelantar y atrasar los relojes y permite que los estados se eximan del horario de verano mediante leyes estatales.

Mano sobre un reloj despertador analógico en una mesa de noche junto a una lámpara encendida y una figura de calabaza tallada.
Los relojes en Estados Unidos deben retroceder una hora a las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Halloween termina horas antes del cambio

Halloween se celebra el sábado 31 de octubre de 2026. Las actividades infantiles, las reuniones familiares y los recorridos para pedir dulces previstos durante la tarde y la noche no tendrán modificaciones por el cambio horario, ya que este se producirá varias horas después.

La particularidad se presentará para quienes permanezcan despiertos durante la madrugada del domingo. En las zonas que aplican el horario de verano, el intervalo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 se repetirá, una vez bajo cada sistema horario.

Esto también puede influir en la organización de actividades nocturnas y turnos laborales. Los dispositivos conectados a internet suelen actualizarse automáticamente, aunque algunos relojes tradicionales, equipos domésticos y sistemas de trabajo pueden necesitar un ajuste manual.

Hawái, gran parte de Arizona y varios territorios no cambian la hora

El horario de verano no se aplica de manera uniforme en toda la geografía estadounidense. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año. La excepción en Arizona corresponde a la Nación Navajo, que sí participa del cambio estacional.

Tampoco adelantan ni atrasan sus relojes Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estas jurisdicciones conservan el mismo horario durante los doce meses.

La Ley de Hora Uniforme de 1966 permite que los estados se eximan del horario de verano mediante una disposición legislativa que establezca el horario estándar en todo su territorio o en la zona correspondiente, cuando abarquen más de un huso horario.

Sin embargo, la normativa federal no permite que un estado establezca unilateralmente el horario de verano permanente. Para mantener los relojes adelantados durante todo el año en las zonas que actualmente participan del sistema, se necesita una modificación de la legislación nacional.

Imagen de una persona ansiosa mirando el reloj, mostrando signos de estrés. Otras opciones: preocupación, gestión del tiempo, ansiedad diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La normativa federal prohíbe que los estados adopten el horario de verano de forma permanente de manera unilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara aprobó el horario de verano permanente, pero el Senado lo frenó

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 14 de julio de 2026 la H.R. 139, denominada Sunshine Protection Act of 2025. La iniciativa obtuvo 308 votos a favor y 117 en contra.

El proyecto fue presentado por el representante republicano Vern Buchanan, de Florida. Su objetivo es eliminar el cambio semestral de los relojes y establecer el horario de verano como referencia permanente para las zonas que actualmente lo observan.

La propuesta contempla que los estados y las jurisdicciones que ya están exentos puedan conservar el horario estándar. Sin embargo, para entrar en vigor necesita completar el trámite legislativo en el Senado y obtener la aprobación presidencial.

El 15 de julio, un día después de la votación en la Cámara, la iniciativa fue recibida en el Senado y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

El proyecto no consiguió reunir el respaldo necesario para avanzar en esa cámara. El 30 de octubre, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló que no existía consenso ni una vía clara para impulsar la iniciativa. El breve período de sesiones previsto después de las elecciones también reduce las posibilidades de que sea debatida antes de finalizar el año.

Por ahora, el calendario federal permanece sin modificaciones. El horario estándar estará vigente hasta el 14 de marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el período de horario de verano en las zonas que participan del sistema.

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