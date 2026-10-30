Fogel de Centro América recibe el premio Exportador del Año 2026 de la Asociación Guatemalteca de Exportadores

Fogel de Centro América recibió el premio de Exportador del Año 2026 en la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación de Agexport. (Agexport)

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La empresa guatemalteca Fogel de Centro América recibió el reconocimiento de Exportador del Año 2026, el máximo galardón entregado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) durante la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación.

La ceremonia se realizó la noche del jueves 29 de octubre en un hotel de la Ciudad deGuatemala, bajo el lema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras”.

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Fogel, dedicada desde 1981 al desarrollo de refrigeración comercial, exporta sus soluciones a más de 35 países.

La compañía sustenta su expansión internacional en la innovación y la automatización de procesos, además de contar con laboratorios acreditados, el uso de refrigerantes naturales y tecnología de alta eficiencia que incorpora ingeniería desarrollada en el país.

Un jurado integrado por autoridades y representantes de alto nivel del sector privado la eligió entre las tres empresas que obtuvieron galardón en sus respectivas categorías.

Fogel, dedicada desde 1981 al desarrollo de refrigeración comercial. (Agexport)

Doce finalistas compitieron por el reconocimiento

La edición 2026 del certamen reunió a doce empresas finalistas y contó con la participación de representantes del sector exportador y del pleno del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex), presidido por el Ministerio de Economía.

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Durante la bienvenida, Francisco Ralda, presidente de la Junta Directiva de Agexport, se refirió a los desafíos que enfrentan las empresas guatemaltecas frente a la situación geopolítica, los aranceles y los cambios tecnológicos.

“El potencial de Guatemala es mucho mayor que la velocidad con la que está creciendo, y no se puede pedir a los exportadores avanzar más rápido mientras el país tenga obstáculos que frenen su competitividad”, afirmó Ralda ante los asistentes.

El directivo señaló además que “ahora viene la parte más importante: convertir las leyes, los anuncios y los proyectos en resultados”.

Tres empresas recibieron galardón por categoría

Además de Fogel, otras dos compañías obtuvieron reconocimiento en sus respectivos rubros. En la categoría de Sector Servicios y Contact Center & BPO, el galardón fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (Sisap), empresa guatemalteca con más de cuatro décadas de trayectoria que presta servicios de ciberseguridad en doce países.

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Sisap opera tres centros de operaciones de seguridad (SOC) con inteligencia artificial y respuesta las 24 horas, y a través de su instituto IRSI forma de manera gratuita talento especializado en el área tecnológica.

Sistemas Aplicativos, S. A. ganó en la categoría de servicios y BPO por sus operaciones de ciberseguridad en doce países. (Agexport)

En la categoría de Sector Agrícola y Acuicultura y Pesca, el premio correspondió a Plantaciones Nahualate, compañía con treinta años de trayectoria que exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados hacia Europa, Norteamérica y el Caribe.

La empresa protege más de 80 hectáreas de bosque y transforma residuos en nuevos recursos, además de operar una clínica empresarial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para sus colaboradores.

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El jurado otorgó menciones honoríficas a tres finalistas

A petición del jurado calificador, se entregaron menciones honoríficas a tres empresas que destacaron durante el proceso de selección: El Gigante Coffee, Avícola Kikiriki y Servicios Visualiza.

Estas compañías no obtuvieron el galardón principal de sus categorías, pero el jurado reconoció su desempeño dentro del conjunto de finalistas.

El jurado calificador otorgó menciones honoríficas a las empresas finalistas El Gigante Coffee, Avícola Kikiriki y Servicios Visualiza. (Agexport)

Ingrid Juárez Brenner fue distinguida como Mujer Exportadora

El reconocimiento a Mujer Exportadora 2026 fue para Ingrid Carolina Juárez Brenner, presidenta de Exprogua.

Pionera del sector de plantas ornamentales desde 1987, su trabajo llevó esta producción guatemalteca a más de 25 países en cinco continentes, en un rubro tradicionalmente liderado por hombres.

Su labor se extendió también al ámbito social, con proyectos de educación, salud y vivienda impulsados a través de la Fundación Corazones Libres.

Ingrid Carolina Juárez Brenner recibió la distinción de Mujer Exportadora 2026 por su trayectoria en el comercio de plantas ornamentales. (Agexport)

Mascotas de Lana obtuvo el premio a la primera exportación

En la categoría Mi Primera Exportación, el galardón fue para Mascotas de Lana, emprendimiento fundado por Cristina Sánchez, integrante de la Comisión Hecho a Mano de Agexport y distinguida con el Sello Blanco de Guatemala.

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La marca produce personajes tejidos a mano con la técnica del crochet y ha colocado su producción en mercados como España y Estados Unidos, con el trabajo de artesanos guatemaltecos, entre ellos madres que generan ingresos desde sus hogares.

Francisco Ralda instó a convertir proyectos en resultados ante los desafíos geopolíticos y los obstáculos de competitividad del país. (Agexport)

El Inguat recibió el reconocimiento a institución de apoyo

La Junta Directiva de Agexport otorgó el reconocimiento especial a institución de apoyo al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), por su trabajo enfocado en fortalecer la imagen del país para el crecimiento del turismo nacional e internacional.

Agexport plantea una agenda de competitividad

Ralda cerró la ceremonia con un llamado a fortalecer la competitividad del país a través de cuatro prioridades que Agexport impulsa: infraestructura vial crítica, eficiencia en puertos, costos de energía y simplificación de trámites.

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“Quienes estamos hoy aquí tenemos responsabilidades distintas, pero compartimos un mismo país”, señaló el directivo, quien instó al sector público y privado a trabajar de manera conjunta para incrementar la capacidad exportadora de Guatemala.