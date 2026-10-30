Fuertes bajas en Wall Street por las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial: Intel se desploma más del 25%

Fotografía de archivo de operadores en el parqué de la Bolsa de Nueva York (EFE/EPA/Sarah Yenesel)

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Las acciones en Wall Street cayeron este viernes temprano, con el Nasdaq —de perfil tecnológico— hundiéndose más del 2% tras resultados decepcionantes que avivaron las preocupaciones sobre el boom de inversión en inteligencia artificial.

Las acciones de Intel se derrumbaron cerca del 30% en las primeras operaciones del día, luego de que la empresa publicara resultados negativos. Amazon, por su parte, perdió un 1,8%, lo que agitó aún más a los inversores después de las caídas previas de Meta y Alphabet —la empresa matriz de Google— tras sus respectivos informes de ganancias.

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“La mayor parte de lo que ocurre en el mercado bursátil es una reacción a las ganancias tecnológicas, y en particular a algunos de los actores más grandes del sector”, señaló Chris Low, analista de FHN Financial.

A una hora de iniciada la jornada, el Índice Industrial Dow Jones caía un 0,4%, hasta los 52.125 puntos. El S&P 500, de base amplia, retrocedía un 1,2% a 7.631 unidades, mientras que el Índice Compuesto Nasdaq cedía un 3,1% hasta los 25.592 puntos.

Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (EFE/Sarah Yenesel)

El optimismo en torno al despliegue de infraestructura de inteligencia artificial —valorado en varios billones de dólares— había funcionado como un motor de los mercados de renta variable durante los últimos años, con inversores confiados en el potencial de la nueva tecnología para impulsar la productividad.

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Sin embargo, el mercado también ha tenido que lidiar con preguntas crecientes sobre el rendimiento de los costosos programas de capital iniciados por Amazon, Google y otras grandes tecnológicas. A eso se suman interrogantes sobre el financiamiento y la pérdida de empleos.

Las gigantes tecnológicas están mostrando “dolores de crecimiento bastante significativos mientras persiguen de manera agresiva el despliegue de la IA”, advirtió Low en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP.

“La idea es que estos indicios sugieren que todo el sector va a desacelerarse”, agregó el analista.