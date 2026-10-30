El cáncer cervicouterino continúa causando anualmente la muerte de 250 mujeres en Panamá

El cáncer cervicouterino es una enfermedad con una larga historia natural. Foto: (UNAM)

Guardar

Cada año unas 250 mujeres mueren por cáncer cervicouterino en Panamá, mientras que el Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica (CERCID), ha diagnosticado hasta el momento más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y cánceres.

En el país el cáncer cervicouterino ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer diagnosticados.

PUBLICIDAD

Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que entre 2014 y la fecha de corte de las estadísticas se habían diagnosticado 4,593 mujeres con cáncer de cuello uterino, de las cuales 214 han sido diagnosticadas en lo que va de 2016.

Para combatir esta enfermedad con un diagnóstico oportuno y temprano las autoridades recibieron una donación de equipos prediagnóstico del cáncer cervicouterino por parte del gobierno de la República de Corea.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que esta donación fortalecerá la capacidad diagnóstica del Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica.

Una ilustración acuarelada muestra un vial con la vacuna VPH y una jeringa sobre una mesa quirúrgica en un vacunatorio de hospital, con personal médico difuminado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta unidad cuenta con profesionales comprometidos y tecnologías de inteligencia artificial como apoyo para analizar citologías, reducir los tiempos de espera, agilizar los diagnósticos y garantizar que cada mujer reciba atención oportuna, manifestó el ministro.

PUBLICIDAD

Boyd Galindo señaló que, hasta la fecha, el Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica ha diagnosticado más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y cánceres.

“En nuestro país, cada año unas 250 mujeres mueren por esta enfermedad. En las comarcas indígenas es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Lo más doloroso es que podemos prevenirla, detectarla a tiempo y salvar vidas”, dijo el ministro de la cartera de Salud.

La información señala que dos de estos equipos van a estar en los carros móviles utilizados para realizar giras médicas por todas las provincias.

El Minsa continúa trabajando para que la prevención y el diagnostico oportuno sean una realidad, que permita cumplir con la meta de eliminar el cáncer cervicouterino para el 2030.

PUBLICIDAD

Un profesional médico con guantes azules prepara una muestra para un examen de Papanicolaou en un entorno de ginecología, enfatizando la importancia de la detección temprana del cáncer cervical.

En Latinoamérica la tasa de prevalencia es de 4 por mil mujeres, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras que a nivel mundial es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y causando más de 350 mil muertes solo en 2022.

Durante ese año en América más de 78,000 mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad y más de 40,000 fallecieron, añade la OPS.

Para el organismo de salubridad, la elevada carga de enfermedad del cáncer cervicouterino en las Américas representa un problema de salud pública de primer orden que debe ser abordado mediante una estrategia integral e interprogramática (salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control del cáncer cervicouterino).

PUBLICIDAD

Señala que el cáncer cervicouterino es una enfermedad con una larga historia natural, por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.

El organismo internacional de salud pública aboga por acelerar en algunos países la transición hacia el tamizaje primario mediante pruebas moleculares del virus del papiloma humano (VPH), una tecnología recomendada por la Organización Mundial de la Salud por su elevada sensibilidad para identificar infecciones asociadas al desarrollo del cáncer cervicouterino.

PUBLICIDAD

Un modelo anatómico de útero, instrumentos para pruebas ginecológicas y una cinta rosa representan la prevención y el cuidado de la salud femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del Papanicolaou, que busca identificar células anormales en el cuello uterino, la prueba molecular detecta material genético de tipos de VPH de alto riesgo, responsables de prácticamente todos los casos de esta enfermedad.

La Estrategia Global de la OPS describe el siguiente umbral: se habrá eliminado el cáncer de cervicouterino como problema de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de incidencia de menos de 4 casos por 100.000 mujeres. Esto debería suceder durante la vida de las jóvenes de hoy, asegura.