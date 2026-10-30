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World of Horror crece con nuevos eventos, hechizos, objetos y maldiciones en una gran actualización gratuita

As Below So Above incorpora tres personajes jugables, historias independientes, enemigos, objetos y herramientas para mods

World of Horror, de Ysbryd Games
World of Horror, de Ysbryd Games
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Ysbryd Games y el desarrollador panstasz lanzaron AS BELOW SO ABOVE, la mayor actualización publicada hasta ahora para WORLD OF HORROR. El contenido gratuito ya se encuentra disponible en PC mediante Steam, GOG e itch.io, aumenta un 20% el tamaño del juego y llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch durante 2027.

Nuevos dioses, cultos y cambios sobre Shiokawa

La actualización incorpora eventos, enemigos, misterios, personajes, objetos, hechizos, maldiciones y heridas. También incluye correcciones de errores y ajustes de calidad de vida, es decir, modificaciones destinadas a agilizar la experiencia y facilitar acciones habituales sin cambiar las reglas centrales del RPG.

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Entre las amenazas añadidas aparecen dos manifestaciones inéditas de los Dioses Antiguos. Una de ellas es IKT-YOSIS, THE FIRST NIGHTMARE, una criatura que duerme dentro de una cámara gigantesca bajo las montañas. Cada ritual realizado para despertarla transforma gradualmente la superficie y provoca fenómenos meteorológicos extraños.

El otro gran conflicto llega mediante THE WAR FOR SHIOKAWA. Este contenido enfrenta a la ciudad de Shiokawa con cuatro cultos que intentan invocar a sus respectivas entidades al mismo tiempo. La presencia simultánea de las cuatro facciones agrega otra amenaza a las investigaciones y decisiones que estructuran cada partida.

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WORLD OF HORROR utiliza una combinación de rol, investigación y horror cósmico con una estética retro en blanco y negro. Sus partidas obligan a resolver misterios mientras aumentan distintos peligros, por lo que los nuevos enemigos, heridas y maldiciones amplían las variables que pueden alterar cada recorrido.

Tres personajes y relatos anteriores a la campaña

AS BELOW SO ABOVE suma tres personajes jugables. Entre los confirmados está Kiriko, una tarotista misteriosa cuyas cartas deciden el destino de Shiokawa. También se incorpora Satoshi, un joven excursionista que conoce las montañas que rodean la ciudad y puede aprovechar ese vínculo dentro de las nuevas situaciones.

La otra incorporación central es el Modo Escenario, formado por historias independientes situadas antes de los acontecimientos de la campaña principal. Estos relatos conectan misterios que hasta ahora estaban separados y aportan contexto sobre personajes, lugares y sucesos del juego.

Uno de los primeros episodios de este formato es FOREST OF FEAR / TAPES OF TRAGEDY. Su protagonista, Makoto, pertenece al club audiovisual de su escuela y decide grabar un documental sobre la leyenda más antigua del bosque. La investigación funciona como una historia autónoma, por lo que puede desarrollar su propio conflicto sin depender del progreso de una partida principal.

El nuevo modo ofrece una vía distinta para recorrer el contenido. En lugar de apoyarse únicamente en la estructura general del RPG, concentra cada experiencia alrededor de una premisa y un reparto determinados. Las historias, a la vez, sirven para establecer conexiones entre varios de los misterios incluidos en WORLD OF HORROR.

World of Horror, de Ysbryd Games
World of Horror, de Ysbryd Games

Más opciones para mods y lanzamiento escalonado

La actualización amplía las herramientas disponibles en Steam Workshop, el espacio de Steam que permite distribuir contenido creado por la comunidad. Los autores de mods pueden diseñar enemigos, eventos y misterios, con más alternativas para personalizar el comportamiento y las características de cada elemento.

Este apartado mantiene una diferencia entre las versiones: Steam Workshop pertenece a la edición distribuida en Steam y las fuentes no detallan funciones equivalentes para GOG, itch.io o consolas. Los jugadores de PC ya pueden acceder al resto del contenido de AS BELOW SO ABOVE desde las tres tiendas mencionadas.

El calendario también separa a PC de las ediciones para consolas. Aunque WORLD OF HORROR ya está disponible en PlayStation 4 y Nintendo Switch, la actualización gratuita no llegará a esas plataformas hasta 2027. Ysbryd Games no informó una fecha más precisa dentro de ese año.

El juego base tiene un precio informado de 19,99 dólares y ofrece textos en inglés, alemán, francés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y polaco. La lista oficial no incluye español. AS BELOW SO ABOVE puede descargarse sin costo adicional por quienes ya tengan WORLD OF HORROR en PC.

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