Centroamérica envió condolencias a España tras el accidente ferroviario en Toledo

El choque se produjo entre los municipios de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Las primeras informaciones oficiales señalaron que uno de los trenes involucrados era un servicio de Renfe con 397 pasajeros a bordo, mientras que el convoy de Iryo transportaba a 147 personas. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Los gobiernos de los países centroamericanos expresaron este miércoles su solidaridad con España tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que involucró a dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla y dejó un saldo provisional de al menos 68 fallecidos, además de decenas de heridos.

Los mensajes oficiales coincidieron en las condolencias a los familiares de las víctimas, el deseo de recuperación para las personas heridas y el reconocimiento a los equipos de emergencia desplegados tras el siniestro. Las comunicaciones también pusieron el foco en los vínculos históricos, diplomáticos y de cooperación que unen a los países centroamericanos con el pueblo español.

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El choque ocurrió durante la mañana del 28 de octubre en las cercanías de Urda, en la provincia de Toledo. Según las autoridades españolas, recogido por Europa Press, agencia española de noticias, el accidente afectó al tren AVE 2080 de Renfe, que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, y al tren Iryo 6076. El impacto se produjo a las 8:54, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Solidaridad de Costa Rica con las víctimas y los heridos

El Gobierno de Costa Rica emitió una declaración oficial en la que trasladó su solidaridad al pueblo y al Gobierno español tras la colisión de dos trenes en Toledo.

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Comunicado del gobierno costarricense ante la tragedia en Toledo, España.

La comunicación, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, expresó las condolencias costarricenses a las familias de las personas fallecidas y su acompañamiento a quienes resultaron afectados.

“Costa Rica extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y se une a las muestras de apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, señaló la nota oficial fechada el 28 de octubre.

La cancillería costarricense también expresó su confianza en que el pueblo español encontrará la fortaleza necesaria para atravesar la situación. El pronunciamiento se sumó a una serie de mensajes internacionales difundidos luego de que se conociera la magnitud del accidente.

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Condolencias de Panamá al Gobierno y al pueblo español

Rescue personnel work at the site of the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

El Gobierno de Panamá manifestó sus “más sentidas condolencias” al Gobierno y al pueblo del Reino de España por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, al que calificó como un hecho trágico con víctimas mortales y personas heridas.

A través de un comunicado difundido el 28 de octubre, las autoridades panameñas señalaron que acompañan a los familiares de quienes murieron en el siniestro y expresaron su deseo de una pronta recuperación de los heridos.

El texto incluyó un reconocimiento a la labor de los servicios de emergencia que acudieron a la zona afectada. “En este momento de profundo dolor”, indicó el Gobierno panameño, el país reafirma su acompañamiento fraterno al pueblo español.

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La declaración sostuvo que Panamá mantiene lazos de amistad y solidaridad con España y extendió sus condolencias a todas las personas afectadas. El mensaje se conoció mientras continuaban las tareas de rescate, atención hospitalaria e identificación de las víctimas en Toledo.

Atención consular de Honduras para verificar si había ciudadanos entre los pasajeros

Comunicado del gobierno hondureño ante la tragedia en Toledo, España.

La reacción de Honduras incluyó un componente consular. La Embajada de Honduras en el Reino de España lamentó el accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por Urda, y transmitió condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

El comunicado deseó la recuperación de los heridos y destacó el trabajo de los servicios de emergencia que actuaron en el lugar.

La Sección Consular estableció contacto con las autoridades españolas para determinar si había ciudadanos hondureños entre los pasajeros de los trenes involucrados en la colisión.

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La Embajada de Honduras en España puso a disposición canales de contacto de Renfe, Iryo, el Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha y su oficina consular en Madrid para atender consultas y acompañar a posibles afectados. La sede diplomática indicó que divulgaría cualquier actualización por medio de sus canales oficiales.

Hasta la difusión del comunicado, no se informó públicamente sobre la presencia de hondureños entre las víctimas o los heridos.

El mensaje de República Dominicana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de España, especialmente con las personas afectadas y sus familiares, tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

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La Embajada de la República Dominicana en España, junto a los consulados dominicanos en Madrid y Sevilla anunciaron que se mantienen en contacto con las autoridades españolas para dar seguimiento a la situación.

Hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos dominicanos afectados.

El Salvador destacó los lazos de amistad y cooperación con España

La Cancillería salvadoreña transmitió condolencias a los familiares de las víctimas y deseó la recuperación de quienes resultaron lesionados, en un comunicado emitido en San Salvador el 28 de octubre.

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con España tras el accidente en la provincia de Toledo.

La declaración salvadoreña trasladó condolencias a los familiares de las víctimas y formuló votos por la recuperación de las personas heridas. El texto sostuvo que el país acompaña a España en “estos momentos difíciles” y envió al pueblo español un mensaje de fortaleza y esperanza.

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El comunicado remarcó los “históricos lazos de amistad y cooperación” entre ambos países. El Salvador vinculó su pronunciamiento con la relación bilateral que mantiene con España, una dimensión que también apareció en el mensaje difundido por Panamá.

Las expresiones de solidaridad desde la región surgieron en una jornada marcada por la incertidumbre sobre el saldo definitivo del siniestro. Las autoridades de Castilla-La Mancha señalaron que la cifra de fallecidos podía variar mientras los equipos de rescate trabajaban en los vagones afectados.