En Panamá declaran culpables a una empresa constructora y a una ingeniera residente por homicidio culposo

Un juez golpea el mazo sobre el bloque de sonido en un tribunal, simbolizando la emisión de una sentencia o decisión legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables por homicidio culposo tras el juicio oral que concluyó esta semana.

La decisión se vincula con la caída de un automóvil desde el estacionamiento del PH Breeze, en Costa del Este, que causó tres muertes.

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Una información difundida por la Procuraduría General de la Nación también incluyó dos medidas de detención provisional dictadas en causas distintas: una contra un hombre investigado por un homicidio en San Miguelito y otra contra un adolescente de 17 años, señalado por tentativa de homicidio en Colón.

Respecto al caso del PH Breeze este terminó con una condena por homicidio culposo

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2018, en el PH Breeze, ubicado en Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz.

Un casco de seguridad amarillo y bloques de hormigón se sitúan sobre tablones de madera frente a la estructura de un edificio en obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un Mini Cooper rojo cayó desde el nivel 4000 del área de estacionamientos y chocó contra la vía pública. El impacto provocó la muerte de tres personas y dejó herida a una joven.

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La investigación del Ministerio Público estableció que la constructora incumplió disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá durante la ejecución del proyecto, que se desarrolló entre 2008 y 2011.

La obra también contó con la participación de una ingeniera residente. La investigación atribuyó responsabilidad penal a ambos por la inobservancia del deber de cuidado durante la construcción.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura no cumplía los requisitos mínimos de seguridad.

La declaración de culpabilidad alcanzó tanto a la persona jurídica como a la profesional que intervino en la edificación. El proceso se resolvió luego de la celebración del juicio oral.

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Un volumen del Código Penal de Panamá y un mazo de madera se presentan sobre una superficie, ilustrando herramientas fundamentales en el ámbito legal panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, un hombre quedó detenido por un homicidio ocurrido en El Valle de Urracá

En una causa independiente, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo la legalización de la aprehensión, la imputación y la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado.

El hecho investigado se registró el 30 de septiembre de 2026, entre veredas de El Valle de Urracá.

Según la información oficial, el imputado portaba un arma de fuego y efectuó varias detonaciones contra un ciudadano que caminaba por el sector. Las heridas causaron la muerte de la víctima.

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Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó su solicitud de prisión preventiva en riesgos procesales vinculados con una posible afectación de los medios de prueba.

Esposas de metal reposan sobre una mesa de madera, usadas en el contexto de la aplicación de la ley y la justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación también sostuvo que el investigado representa un peligro para la comunidad. El episodio ocurrió a plena luz del día en un lugar frecuentado por numerosas personas.

La gravedad del delito fue otro de los elementos expuestos para pedir la medida cautelar. La Procuraduría General de la Nación informó que el juez admitió las peticiones presentadas por la Fiscalía.

Otro caso reportado por las autoridades dan cuenta de un adolescente de 17 años que fue detenido por tentativa de homicidio en la provincia de Colón.

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La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala logró su detención provisional por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio.

La medida se adoptó después de que el Juzgado Penal de Adolescentes legalizara la aprehensión y admitiera la formulación de imputación solicitada por la Fiscalía.

Una pistola negra descansa sobre una mesa de madera junto a proyectiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se remonta al 8 de julio de 2026, en el sector de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este.

La investigación sostiene que el menor actuó junto con otras personas armadas y que realizaron varios disparos contra la víctima. El ataque le provocó heridas graves.

El adolescente fue aprehendido el 26 de octubre en el corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón. Las autoridades lo requerían por un delito contra la vida y la integridad personal.

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