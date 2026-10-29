República Dominicana acogió la Conferencia de la Coalición de las Américas contra el crimen organizado

República Dominicana acoge la Conferencia de la Coalición de las Américas contra el crimen organizado (Foto cortesía Presidencia)

Guardar

Luis Abinader inauguró la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) el 27 de octubre en Santo Domingo, un encuentro de autoridades de defensa y seguridad de 19 naciones destinado a coordinar la lucha regional contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. La Presidencia de República Dominicana informó que la cita busca reforzar el intercambio de información, las operaciones conjuntas y las capacidades institucionales.

“Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente”, manifestó Abinader durante la apertura. El mandatario planteó que la cooperación debe asentarse en la confianza mutua, el respeto por la soberanía y los marcos jurídicos de cada país.

PUBLICIDAD

Las jornadas de trabajo, iniciadas el lunes y concluidas el 27 de octubre, incluyeron el diseño de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza para definir prioridades, mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición. La agencia EFE indicó que esas herramientas apuntan a poner en marcha la fase operativa de la alianza.

Seguridad, desarrollo y operaciones contra las redes criminales

Abinader sostuvo que la seguridad requiere instituciones sólidas, justicia, educación y oportunidades económicas para alejar a los jóvenes de la violencia y de las redes criminales. “La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad”, expresó.

Presidente Luis Abinader da apertura a la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles. (Foto cortesía Presidencia)

El presidente pidió que los acuerdos alcanzados en los encuentros anteriores se conviertan en compromisos concretos, responsabilidades definidas y resultados verificables. También propuso mecanismos de evaluación para medir los avances y fortalecer la coordinación entre los participantes.

PUBLICIDAD

El Gobierno dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, organizadores de la conferencia, señalaron en un comunicado que la cooperación permitirá ampliar el intercambio de inteligencia e información, fortalecer los vínculos bilaterales y multilaterales y desarrollar operaciones combinadas. Esas acciones buscan desarticular redes criminales, proteger fronteras e infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva.

Uno de los objetivos centrales de la coalición es superar las acciones aisladas de interdicción y abordar las estructuras que sostienen las actividades ilícitas, incluidas las redes de financiamiento, logística y corrupción. Los países participantes procuran limitar la capacidad de expansión de esas organizaciones mediante el intercambio oportuno de inteligencia y una mayor coordinación operativa.

PUBLICIDAD

En el acto estuvieron el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos; y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur. También participaron autoridades de defensa y seguridad de los países integrados en la coalición.

Abinader agradeció a las delegaciones y al Comando Sur por su contribución al encuentro. “Los criminales no deben encontrar en nuestra cooperación una oportunidad para escapar de la justicia, sino la certeza de que la justicia siempre los alcanzará”, afirmó.

Una infografía detalla los acuerdos de diecinueve países en Santo Domingo para iniciar la fase operativa de la Coalición de las Américas contra los Carteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alianza anunciada en Miami y ampliada a Colombia

La A3C fue anunciada el 7 de marzo en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de responsables de Defensa y seguridad pública convocada por su secretario de Guerra, Pete Hegseth. En esa ocasión, los países participantes firmaron un acuerdo para enfrentar de manera conjunta las amenazas del crimen organizado.

PUBLICIDAD

La alianza está integrada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia. Colombia fue el último país en sumarse, tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella.

La Coalición de las Américas contra los Carteles funciona de manera independiente, aunque complementa al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la Administración Trump con varios países latinoamericanos para coordinar la cooperación económica, el combate contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.