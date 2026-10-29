Nicaragua

Incautan 150 paquetes de presunta cocaína tras tiroteo en la costa de Nicaragua

Las tropas localizaron seis sacos abandonados entre la vegetación de Palo Grande, luego de que tres hombres huyeran hacia el norte al detectar la presencia de los efectivos militares

Ejército de Nicaragua, Nicaragua, narcotráfico
La Fuerza Armada de Nicaragua incautó 150 paquetes de presunta cocaína tras un enfrentamiento en las costas de Chinandega. (Cortesía: Ejército de Nicaragua)
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El Ejército de Nicaragua informó este jueves 29 de octubre que incautó 150 paquetes de presunta cocaína tras un intercambio de disparos con tres sospechosos en una zona costera del departamento de Chinandega, en el noroeste del país. De acuerdo con el comunicado, los hombres involucrados huyeron hacia el norte y dejaron abandonados seis sacos que contenían la sustancia ilícita.

El operativo ocurrió el 28 de octubre en las cercanías de playa Los Zorros, en la comunidad de Padre de Ramos, municipio de El Viejo. La institución castrense detectó el arribo de una embarcación artesanal considerada sospechosa y desplegó efectivos del Comando de Operaciones Especiales y de la Fuerza Naval.

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“La versión oficial sostiene que tres personas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los sospechosos escondieron los sacos entre la vegetación, según el Ejército, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares”, expresó la institución castrense.

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Los tres sospechosos escondieron seis sacos con droga entre la vegetación antes de abrir fuego contra los militares. (Cortesía: Ejército de Nicaragua)

A su vez, el Ejército indicó que el hallazgo se produjo en el departamento de Chinandega, ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Los sacos contenían 150 paquetes rectangulares de presunta cocaína, aunque el comunicado no precisó el peso total del cargamento ni informó cuándo se brindarán los resultados del análisis químico que confirme la naturaleza de la sustancia.

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La versión oficial sostiene que tres personas sospechosas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los involucrados escondieron los sacos entre la vegetación, según la Fuerza Armada, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares.

“Al escuchar la voz del Alto Ejército de Nicaragua, realizaron disparos, ocasionando un intercambio con nuestras tropas”, señaló la institución en el comunicado. El texto no reportó heridos, detenidos durante el enfrentamiento ni daños materiales derivados de los disparos.

Tras los disparos, los tres hombres escaparon en dirección norte. Aunque, el Ejército no identificó a los sospechosos ni indicó si las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda posterior para localizarlos.

Una mujer fue detenida como presunta responsable de apoyo logístico

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Las fuerzas militares retuvieron a una mujer identificada como Damaris A., señalada por tareas de apoyo logístico. (Cortesía: Ejército de Nicaragua)

De igual forma, la institución armada afirmó que identificaron a Damaris A. como “presunta jefa del grupo de apoyo al narcotráfico responsable de este traslado”. La mujer ya había sido retenida al momento de la difusión de la nota oficial.

El Ejército no detalló dónde ni cuándo se produjo la detención de la mujer. La nota oficial agregó que tanto la mujer retenida como la droga y la embarcación artesanal fueron entregadas a las autoridades correspondientes. El comunicado no especificó qué institución quedó a cargo de la investigación ni si se iniciaron peritajes sobre la lancha, los sacos o el contenido de los paquetes.

El departamento de Chinandega se ubica en la frontera con Honduras y cuenta con una salida al océano Pacífico, factores que lo convierten en un puesto de vigilancia ante la posible presencia de tráfico de drogas.

Por el momento, la información disponible proviene del comunicado militar y no incluye una declaración de la Fiscalía ni de otras autoridades judiciales sobre el caso.

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