Costa Rica

El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica suspende cirugías por saturación de su unidad de cuidados intensivos

La medida, solicitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, busca liberar capacidad ante el aumento de hospitalizaciones pediátricas por infecciones respiratorias que llevaron la UCI al cien por ciento de ocupación

(Foto: Hospital nacional de niños)
(Foto: Hospital nacional de niños)
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Las autoridades del Hospital Nacional de Niños (HNN) anunciaron que suspenderán las cirugías no urgentes debido al aumento de la demanda hospitalaria por infecciones respiratorias en menores. La medida será temporal y preventiva, según informó La Teja, diario costarricense.

La decisión se tomó después de que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) alcanzara una ocupación del 100% y el servicio de emergencias operara al límite de su capacidad. El hospital busca liberar espacio para atender a los pacientes pediátricos que requieren atención por gripes y virus respiratorios.

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La solicitud fue realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pidió aplicar la suspensión ante la saturación y la ocupación de camas. Las autoridades del centro médico también recomendaron a los padres y encargados evitar que los menores asistan a lugares con aglomeraciones.

Marcela Hernández, pediatra infectóloga y subdirectora del hospital, advirtió que los niños sanos deben mantenerse alejados de personas con síntomas respiratorios, con especial cuidado en los menores de un año. También pidió que quienes estén enfermos se cubran la boca y la nariz al toser o estornudar, además de reforzar el lavado de manos con agua y jabón y la limpieza de superficies de uso común.

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Gobierno llama a las medidas preventivas

Hospital Nacional de Niños de Costa Rica (Imagen cortesía Hospital)
Hospital Nacional de Niños de Costa Rica (Imagen cortesía Hospital)

El Ministerio de Salud informó este martes que mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante el aumento de consultas y hospitalizaciones por infecciones respiratorias en niños y coordina medidas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Hospital Nacional de Niños (HNN) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para prevenir complicaciones y facilitar la atención oportuna.

El incremento responde a un patrón estacional que eleva la demanda de los servicios sanitarios y puede provocar complicaciones respiratorias en la población pediátrica. La CCSS y el HNN mantienen el Plan Institucional para la Atención de la Estacionalidad Respiratoria y cuentan con recursos adicionales para atender esa demanda.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel, pidió a las familias no enviar a los centros educativos a los menores con síntomas respiratorios, vómitos o diarrea. “La prevención comienza en el hogar: mantener las vacunas al día, lavarse frecuentemente las manos y buscar atención médica cuando sea necesario son acciones fundamentales para cuidar la salud de los niños”, indicó.

Una mujer adulta y un niño pequeño están sentados en una cama en un dormitorio; el niño usa un inhalador con espaciador, mientras la mujer lo consuela.
Una madre consuela a su hijo mientras este utiliza un inhalador con espaciador durante un episodio de asma en su dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomendaron mantener la vacunación al día, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas enfermas y procurar espacios ventilados. También solicitaron mantener en casa a los menores con fiebre, síntomas respiratorios, diarrea o vómitos, informar al centro educativo, evitar la automedicación y consultar a profesionales de la salud.

Las medidas deben reforzarse en hogares con niños menores de cinco años y personas con mayor riesgo de complicaciones. El Ministerio de Salud también aconsejó la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y pidió buscar atención médica cuando los síntomas lo ameriten; si se requiere atención especializada, el menor debe acudir primero al nivel correspondiente para que se valore su condición y se determine si necesita una referencia.

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