El triunfo de Lula inquieta al Gobierno y abre interrogantes sobre el escenario electoral de 2027

El presidente Javier Milei junto a su par de Brasil, Lula da Silva en el G20

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Tras una intensa jornada electoral en Brasil, marcada por una remontada histórica de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Javier Milei retoma este lunes la agenda local con una reunión de Gabinete, luego de dos semanas sin encuentros con sus ministros, y se prepara para reforzar su presencia en el interior del país con una serie de visitas a Catamarca y Neuquén.

La victoria de su adversario regional, con el 51,79% de los votos frente al 48,21% del derechista Flávio Bolsonaro, abrió un debate interno en el Gobierno. En el Poder Ejecutivo conviven quienes alertan sobre un posible fraude, en línea con los cuestionamientos de la oposición brasileña, y quienes consideran que el resultado no altera el liderazgo regional de Milei ni su interlocución con Estados Unidos.

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El oficialismo, y en particular el libertario, evitó pronunciarse públicamente y saludar a da Silva, pese a que ambos candidatos se expresaron tras conocerse los resultados. El desconocimiento de la elección por parte del candidato de derecha postergó el pronunciamiento previsto. En contraste, el chileno Antonio Kast y el paraguayo Santiago Peña fueron de los primeros en felicitar a Lula da Silva y varios referentes de derecha de la región se plegaron a los saludos.

Una vez consolidada la tendencia favorable a Lula, que irá por su cuarto mandato, varios referentes libertarios comenzaron a analizar en reserva el impacto del desenlace en el escenario regional. “TMAP”, celebraron en uno de los despachos de Casa Rosada, en alusión a la sigla que popularizó el asesor presidencial, Santiago Caputo, para sostener que “todo marcha acorde al plan”. En esa lectura, el actual resultado no modifica el lugar que Milei busca ocupar como aliado regional de Estados Unidos y mantiene su vínculo directo con Donald Trump.

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Algo similar planteó el propio asesor, de los pocos en pronunciarse, a través de su cuenta de X: “La realidad es que ninguno de todos los opinólogos sabe de lo que está hablando y no hacen más que arriesgar pronósticos basados en sus propios sesgos. Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

El candidato a presidente Flávio Bolsonaro tras la publicación de los resultados (REUTERS/Agustin Marcarian)

En las filas oficialistas aseguran que desde hacía algunas semanas advertían un cambio de tendencia favorable al líder del PT. Incluso, un integrante de Las Fuerzas del Cielo había anticipado ese desenlace, pese a la ventaja que Bolsonaro había obtenido en la primera vuelta, el pasado 4 de octubre.

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En Balcarce 50 identifican varios factores que, a su juicio, explican la derrota del senador de derecha. Por un lado, sostienen que las últimas medidas económicas y los cambios en la jornada laboral tuvieron impacto en las zonas más pobres, como el nordeste brasileño y el Amazonas. También atribuyen un papel clave al voto de las mujeres y los jóvenes, entre quienes, según su análisis, las propuestas del senador encontraron mayor resistencia.

Como tercer factor, consideran que Lula logró capitalizar una parte importante de los votos que en la primera vuelta habían obtenido Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado. “El rechazo a Bolsonaro fue muy fuerte”, detectó un funcionario.

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“Hubo temas importantes como el 6x1, el dinero electoral y el miedo que genera la propuesta en las mujeres y en los jóvenes. Algunos van a poner las barbas en remojo acá. Esto impacta en el panorama internacional. Ahora viene la elección de Estados Unidos. Cuando te jugas muy fuerte a una tendencia eso influye bastante”, advirtió una fuente oficial.

En la misma línea, algunos funcionarios detectan que la resistencia de Brasil al avance de la derecha le da “aire al peronismo”, y aunque reconocen que falta más de un año para las elecciones argentinas de 2027, advierten que empieza a configurarse una tendencia adversa para el oficialismo. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con vasta experiencia política.

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Seguidores del Partido de los Trabajadores en Brasil (REUTERS/Mateus Bonomi)

A su turno, un referente que transita a diario la Casa Rosada planteó que la derrota de Bolsonaro debilita el relato que Milei construyó al respaldar al candidato de derecha y proyectar una articulación internacional de dirigentes de derecha. “Como te quisiste subir, te saca relato y sobre todo, le da aire al peronismo que empieza a movilizar cosas. Ya empezaron los movimientos porque el Gobierno no está bien. Todo esto suma en la misma línea porque además fue una remontada inesperada”, plantearon ante este medio.

Pese al triunfo de Lula, en las filas libertarias destacan que el Partido Liberal conserva un peso importante en el Congreso brasileño, con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del Partido de los Trabajadores (PT). A su juicio, esa composición podría dificultar la gestión del mandatario durante los próximos cuatro años y limitar su margen de acción.

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No obstante, algunos advierten que la relación diplomática con Brasil seguirá siendo difícil y consideran que el triunfo le otorga a Lula mayor previsibilidad política, mientras Milei deberá concentrarse en la construcción electoral de cara a los próximos comicios.

La agenda local y las visitas al interior

Con intención de retomar la actividad local, el mandatario recibe este lunes a las 9.45 al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, y luego se reunirá con su equipo completo en Casa Rosada. Restará conocer el mensaje que el mandatario transmitirá a sus ministros, luego de que, tras la primera vuelta en Brasil, cuestionara el plan platita por responder a “recetas del pasado” y sostuviera que esas políticas no explican los resultados electorales.

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El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Más allá del escenario regional, la administración libertaria deberá ordenar su agenda interna e impulsar las reformas que aún tiene pendientes. En paralelo, enfrenta otros frentes políticos y judiciales que condicionan la dinámica del oficialismo.

Al traspié en el plano regional, se sumaron los movimientos de la senadora Patricia Bullrich, quien, tras publicar un sugestivo video en clave electoral, volvió a marcar diferencias con Javier Milei. Esta vez, cuestionó al mandatario por sus declaraciones en la Fundación Faro y sostuvo que había cruzado “un límite” al hablar de “quemar periodistas en la hoguera”.

Con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Malvinas aún pendientes, Milei viajará el martes a las 17 a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto. Lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El sábado, en tanto, visitará Neuquén para participar de la inauguración de un auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

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