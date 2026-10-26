¿Vuelve el sol?: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

Un cielo cubierto de nubes grises se extiende sobre los edificios y las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras una racha prolongada de jornadas grises, lluvias y descensos térmicos que marcaron buena parte de octubre, la semana que comienza este lunes 26 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trae un panorama mixto: las primeras jornadas llegarán con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas, antes de que un repunte térmico empiece a instalarse a partir de la mitad de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene, además, alertas activas en distintas regiones del país por tormentas y lluvias que podrían extenderse en los próximos días.

El lunes será la jornada más fría de toda la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El SMN prevé una temperatura mínima de 9℃ y una máxima de 17℃, con cielos entre parcialmente nublados y algo de sol durante la mañana, que dará paso a intervalos nubosos por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene prácticamente nula, entre 0% y 10%.

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El viento del sur seguirá predominando, lo que sostendrá esa sensación fresca que acompañará gran parte del día. La amplitud térmica será considerable: las mañanas pedirán abrigo, mientras que las tardes resultarán algo más templadas.

El martes mostrará los primeros signos de mejoría. La mínima subirá a 12℃ y la máxima alcanzará los 20℃, con un ambiente más seco y momentos de sol más prolongados que el día anterior. La probabilidad de lluvias continuará en el rango de 0% a 10% durante toda la jornada. Según la información del sitio especializado Meteored, ese repunte térmico estará impulsado por una mayor circulación del norte y por la mayor presencia solar. Sin embargo, las diferencias entre la mañana y la tarde seguirán siendo marcadas, un fenómeno conocido en meteorología como amplitud térmica.

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El miércoles marcará un punto de inflexión en la semana. La máxima trepará hasta los 23℃ con una mínima de 13℃. Los cielos estarán entre parcialmente nublados durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre 0% y 10%. Es a partir de esta jornada que las temperaturas empezarán a acercarse a valores más propios de fin de octubre, según indicó Meteored, tras varias semanas de frío fuera de época que habían predominado en gran parte del territorio.

El jueves aparece como el día con mayor probabilidad de lluvia en CABA. La máxima llegará a 23℃ y la mínima se ubicará en 15℃. Durante la mañana y la tarde se esperan cielos mayormente nublados, con tormentas aisladas que podrían aparecer hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones saltará a un rango de 10% a 40% en esas horas, lo que representa el mayor riesgo de agua de toda la semana para el AMBA. Los chaparrones y tormentas formarán parte de un sistema más amplio que afectará a la región pampeana, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

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El viernes traerá alivio después de la inestabilidad del jueves. Las temperaturas se mantendrán en la misma línea, con una mínima de 15℃ y una máxima de 24℃, y la probabilidad de lluvias descenderá nuevamente a 0%. Los cielos estarán entre parcialmente nublados y nublados, pero sin amenaza de precipitaciones. El ambiente se sentirá más agradable, con tardes templadas que anticiparán la tendencia del fin de semana.

El sábado cerrará octubre con las temperaturas más altas de la semana en CABA: una máxima de 25℃ y una mínima de 15℃. La probabilidad de lluvia será nula, con cielos mayormente nublados durante la mañana y nublados por la tarde y la noche. Será la primera señal concreta de que el calor propio de esta época del año empieza a recuperar terreno en el área metropolitana.

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Más allá del pronóstico para el AMBA, el SMN emitió alertas por tormentas en distintas zonas del país. El lunes, los fenómenos más intensos se concentrarán en el centro y sur de la Patagonia, donde un frente frío —el borde de una masa de aire frío que avanza y empuja al aire cálido y húmedo que se encuentra delante— disparará chaparrones y tormentas. El organismo activó un alerta para todo el este de Santa Cruz, donde se esperan lluvias abundantes en cortos períodos y, en forma ocasional, granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados previstos van de 15 a 30 mm, con posibilidad de que se superen en algunos puntos.

También se registra un alerta similar para Mendoza y San Juan, donde se anticipan tormentas puntuales que podrían ganar intensidad a lo largo de la jornada. Entre el final del lunes y el martes, algunos de esos chaparrones se extenderán a parte de San Luis, Córdoba y La Pampa, y después hacia La Rioja, Catamarca y Tucumán, aunque con menor intensidad. Hacia el miércoles y el jueves, el SMN prevé nuevas tormentas y chaparrones en la región pampeana y en las provincias del noroeste.

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En cuanto a las temperaturas a nivel nacional, del miércoles en adelante se esperan tardes con valores superiores a los 24℃ tanto en la Patagonia como en toda la franja central del país. En el norte, los termómetros volverán a acercarse a los 30℃ y a superarlos. La excepción será el sur y el este bonaerense, donde predominará una circulación marítima —aire que llega desde el mar— que mantendrá las temperaturas más moderadas.