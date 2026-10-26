Gobierno de Costa Rica reporta obras en 700 centros educativos y anuncia 10 nuevos colegios científicos

Laura Fernández afirma que el Gobierno concluyó obras en 700 escuelas y colegios entre 2022 y 2026 (Captura de video: cadena nacional)

Guardar

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó este domingo 25 de octubre que el gobierno central concluyó obras en 700 centros educativos entre 2022 y 2026, con alcance para más de 209 mil estudiantes. Durante una cadena nacional centrada en educación, la mandataria vinculó la inversión en infraestructura, becas y reinserción escolar con su estrategia de prevención de la delincuencia.

Fernández sostuvo que la permanencia en el sistema educativo es una herramienta para reducir la exposición de niños y adolescentes a entornos criminales. “La educación es la clave”, dijo al contraponer su trayectoria personal con la de personas que, según señaló, abandonaron las aulas décadas atrás y luego se incorporaron a actividades delictivas.

PUBLICIDAD

Según Fernández, las 700 intervenciones concluidas en centros educativos equivalen a una capacidad para más de 209 mil alumnos. Dentro de ese conjunto, el Gobierno informó la entrega de 196 escuelas y colegios totalmente nuevos.

Uno de los proyectos mencionados fue el de la escuela del barrio Limoncito. Fernández afirmó que los estudiantes asistían a clases en aulas improvisadas, con paredes y techos de zinc, y que el Gobierno prevé entregar una nueva sede con capacidad para más de 900 alumnos.

El barrio Limoncito es apenas uno de los casos que la presidenta Fernández usó para ilustrar la transformación. El programa Avancemos cubre al 100% de los niños en pobreza extrema, pero persisten preguntas sobre plazos y presupuestos. (Captura de video: cadena nacional)

La mandataria sostuvo que la política de infraestructura busca superar el modelo de intervenciones menores y atender problemas estructurales de los centros educativos. No detalló el monto total ejecutado, el presupuesto asignado a cada obra ni el estado de avance de los proyectos que aún no fueron entregados.

PUBLICIDAD

Diez nuevos colegios científicos previstos para zonas históricamente relegadas

La cadena nacional también destacó la expansión de los colegios científicos. Fernández afirmó que en tres décadas se habían creado nueve instituciones de este tipo en el país y que durante la administración de Rodrigo Chaves se inauguraron cinco sedes en Los Santos, Barrita, San Vito, Puriscal y Upala.

La presidenta anunció que su Gobierno creará otros diez colegios científicos, con el objetivo de ampliar el acceso de estudiantes de zonas históricamente relegadas a una formación con énfasis en ciencias, tecnología y matemáticas.

No se informaron las ubicaciones de esas nuevas sedes, los plazos para su construcción, la cantidad proyectada de matrículas ni el mecanismo de selección de los estudiantes.

PUBLICIDAD

Becas Avancemos para el 100% de los alumnos de primaria en pobreza extrema

Fernández afirmó que el 100% de los estudiantes de primaria en pobreza extrema recibe una beca del programa Avancemos. El beneficio busca reducir los factores económicos que empujan al abandono escolar, mediante transferencias para que niños y adolescentes continúen en el sistema educativo.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, informó que la exclusión educativa cayó 29% frente a 2025. Según el funcionario, 6.181 estudiantes que habían dejado las aulas regresaron a escuelas y colegios.

Más de seis mil alumnos que habían abandonado las aulas regresaron al sistema escolar, según informó Leonardo Sánchez; sin embargo, no se precisó la metodología ni la distribución regional de esa cifra (Captura de video: cadena nacional)

El dato sobre reinserción representa uno de los principales anuncios de la cadena nacional. Sin embargo, no se difundieron la cifra total de alumnos fuera del sistema, la metodología utilizada para medir la exclusión ni la distribución de los estudiantes recuperados por región, nivel educativo o condición socioeconómica.

PUBLICIDAD

La presidenta planteó que las becas y los programas de revinculación escolar deben considerarse parte de la política de seguridad. Su argumento se centró en que las trayectorias educativas interrumpidas incrementan la vulnerabilidad social y reducen las opciones de inserción laboral para adolescentes y jóvenes.

Reducción del 20% en órdenes sanitarias en centros educativos

Fernández aseguró que el número de órdenes sanitarias en escuelas y colegios disminuyó 20% durante la gestión. También indicó que los establecimientos que permanecen bajo esa condición cuentan con una ruta para solucionar las deficiencias señaladas.

Las órdenes sanitarias suelen responder a problemas de infraestructura, abastecimiento de agua, condiciones de higiene, manejo de residuos, seguridad o deterioro de las instalaciones. La presidenta no precisó la cantidad inicial de centros con órdenes, cuántos siguen pendientes ni los plazos de las intervenciones previstas.

PUBLICIDAD

El Gobierno afirma que Costa Rica logró su mejor resultado en ciencias en 13 años en PISA (Captura de video: cadena nacional)

El anuncio colocó a la infraestructura escolar como uno de los ejes del Gobierno. Fernández afirmó que la administración destinó recursos para garantizar “escuelas y colegios dignos”, aunque durante la transmisión no presentó un desglose de ejecución presupuestaria ni comparaciones oficiales con períodos anteriores.

Mejor resultado en ciencias de los últimos 13 años en las pruebas PISA

El último anuncio estuvo relacionado con las evaluaciones PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre estudiantes de 15 años. Fernández afirmó que Costa Rica mejoró su promedio general y alcanzó su mejor resultado en ciencias de los últimos 13 años.

La información disponible de la OCDE indica que los resultados más recientes de Costa Rica mostraron un desempeño superior en ciencias respecto de la medición anterior, mientras que los promedios en matemática y lectura se mantuvieron en niveles similares a los de 2022. El organismo también señala que el rendimiento del país continúa por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas.

PUBLICIDAD