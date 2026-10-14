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Video: el tirón de pelo que dejó a la selección argentina femenina con una jugadora menos en el empate ante Brasil

Sofía Domínguez recibió la tarjeta roja por sujetarle el cabello a Kerolin a los 12 minutos del segundo tiempo

Durante un partido de fútbol femenino entre Brasil y Argentina, la jugadora argentina Sofía Domínguez es expulsada por la árbitra tras jalar del cabello a la brasileña Kerolin cerca de la línea de banda
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La selección argentina de fútbol femenino logró un histórico empate 2-2 ante Brasil en el Arena Pernambuco de Recife, pese a jugar los minutos finales con una futbolista menos tras la expulsión de Sofía Domínguez. La defensora vio la tarjeta roja en el mejor momento del equipo argentino, cuando la Albiceleste ya había igualado el marcador y buscaba dar vuelta el resultado.

La roja se produjo a los 12 minutos del segundo tiempo en una discusión con la brasileña Kerolin por la ejecución de un lateral en el sector derecho del ataque. Kerolin impidió que Domínguez sacara rápido y la jugadora argentina reaccionó al tomarla del pelo, una acción que el reglamento tipifica como agresión y que le costó la expulsión directa por parte de la jueza mexicana Erika Monserrat.

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Pese a jugar con diez futbolistas durante el tramo final, el equipo dirigido por Germán Portanova resistió los embates brasileños y sostuvo el empate hasta el silbatazo final, en un resultado que la Albiceleste capitalizó como un logro positivo de cara al Mundial.

La expulsión de Sofía Domínguez
La expulsión de Sofía Domínguez

El partido, segundo de la serie amistosa con la Canarinha, sirvió como preparación para la cita mundialista, después de que el primer duelo terminara con derrota argentina por 3-1. Desde el arranque, el equipo local llevó la iniciativa con llegadas constantes al área rival. A los 12 minutos, Bia Zaneratto convirtió de cabeza tras un centro de Raíssa Bahia. El dominio brasileño se sostuvo en el resto del primer tiempo: a los 22 minutos, Jhonson desperdició una chance clara con un remate desviado tras una jugada individual de Gio Garbelini. Dos minutos más tarde, la mediocampista argentina Catalina Ongaro recibió amonestación por una infracción en la mitad de la cancha, en un tramo de alta intensidad.

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La insistencia ofensiva local derivó en el segundo gol brasileño: Priscila superó a su marca dentro del área, sacó un disparo que rebotó en la defensa argentina y le dejó el balón servido a Garbelini, quien definió para ampliar la ventaja.

Argentina descontó antes del descanso con una jugada colectiva: Agostina Holzheier habilitó a Florencia Bonsegundo, que asistió a Daiana Falfán para el 2-1 tras una desatención de la marca brasileña. El equipo buscó la igualdad en los minutos restantes, pero sin precisión en la definición, y el primer tiempo cerró con ventaja local.

En el arranque del complemento, Argentina salió a buscar la igualdad. A los ocho minutos, Holzheier encaró un contraataque y sufrió una falta dentro del área que la jueza mexicana Erika Monserrat sancionó como penal. Bonsegundo asumió la ejecución y convirtió con un remate potente al medio para el 2-2, resultado que la Albiceleste terminó por sostener con una jugadora menos.

De los 22 enfrentamientos entre ambos seleccionados, Brasil se impuso en 18. La primera victoria argentina llegó en el Campeonato Sudamericano de 2006 en Mar del Plata, con un 2-0 que le dio a la Albiceleste el título y la clasificación al Mundial de 2007 y a los Juegos Olímpicos de 2008, con goles de Eva González y Belén Potassa.

El segundo triunfo se dio en los Juegos Odesur de 2014, cuando el fútbol femenino debutó en esa competencia. Argentina llegaba al cruce tras perder 1 a 0 ante Chile y golear 4 a 0 a Bolivia, mientras que Brasil había vencido 5 a 0 a Venezuela y 2 a 1 a Colombia. El partido entre ambas terminó 0-0 y se definió por penales, con conversiones de Fabiana Vallejos, Mariana Larroquette, Beatriz Vaz, Estefanía Banini y Mercedes Pereyra, y una atajada decisiva de la arquera y capitana Elisabeth Minnig que selló el 5-3. Ese resultado antecedió al título argentino en los Juegos Suramericanos, tras vencer a Chile en la final.

La última victoria argentina ante Brasil se registró en la Copa América de Ecuador de 2014, durante la fase de grupos, con goles de Aldana Cometti y Estefanía Banini para el 2-0 definitivo.

El combinado nacional disputará su próximo compromiso en la ventana FIFA de noviembre, cuando reciba a Alemania en el Estadio Único de La Plata, escenario que será reinaugurado antes de albergar la final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Portanova obtuvo la clasificación directa al Mundial tras finalizar segundo en la Liga de Naciones, certamen que ganó Colombia. La FIFA confirmó a mediados de agosto el calendario del torneo, que tendrá a Brasil como país anfitrión en ocho ciudades, entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

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