La lupa sobre la roja a Andrés Gómez en Boca-Vasco Da Gama: dos amarillas en cinco segundos y empujón al juez

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*La expulsión de Gómez

El partido entre Boca Juniors y Vasco Da Gama por la ida de la semifinal de la Sudamericana en La Bombonera se jugó en medio de un clima copero. Pese a estar en ventaja, el equipo brasileño se quedó con uno menos por la insólita expulsión de Andrés Gómez en el segundo tiempo.

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Gómez protagonizó dos conductas que deben analizarse de manera independiente. Primero protestó una decisión arbitral y le impidió poner en juego el balón tras una infracción a Santiago Ascacibar. Allí, recibió la tarjeta amarilla. Posteriormente, lejos de controlar su comportamiento, empujó al árbitro en una actitud no acorde con la de un jugador profesional, e incurrió en una nueva conducta antideportiva que mereció otra amonestación.

El árbitro no sanciona dos veces una misma acción: identifica dos comportamientos diferentes, aplica las sanciones correspondientes y procede a la expulsión.

Aquí debemos destacar un aspecto fundamental del control del juego: la autoridad arbitral no consiste solamente en sancionar infracciones físicas, sino también en preservar la disciplina y el respeto dentro del campo.

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La expulsión de Andrés Gómez (REUTERS/Agustin Marcarian)

Gómez sufrió la primera expulsión en su carrera. El colombiano venía cumpliendo una labor irregular que combinó imprecisiones, aunque había asistido a Adson para la apertura del marcador en el primer tiempo.

Con el hombre de más en los últimos minutos Boca Juniors metió en su campo al elenco carioca. La mala puntería y la falta de fortuna le jugó en contra el conjunto local que dispuso de chances claras para poder alcanzar al igualdad. Los remates en los palos de Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar y otro de Miguel Merentiel que rebotó en un defensor casi en la línea fueron las jugadas de mayor peligro. Pese a jugar con uno menos desde los 64 minutos, el Vasco Da Gama supo defender su victoria.

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La revancha por la semifinal será en una semana en Río de Janeiro, aún sin sede confirmada. La nueva apelación del consorcio integrado por Flamengo y Fluminense ante el Superior Tribunal de Justicia revierte la confirmación del Maracaná como sede de la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana y abre la posibilidad de que el partido se dispute en el extranjero.

La Justicia de Río de Janeiro y Conmebol habían confirmado que el encuentro se jugaría en el estadio brasileño tras varias idas y vueltas. El recurso presentado por el consorcio obliga a revisar esa decisión y podría generar nuevas modificaciones; por ejemplo, que el choque se traslade a Asunción.

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Antes, Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba el viernes a partir de las 21.30 por la fecha 13 del Torneo Clausura. El elenco a cargo del Vasco Arruabarrena es tercero en la Zona A con 21 puntos y está a 5 del líder Instituto de Córdoba.

La otra llave de las semifinales de la Copa Sudamericana la conforman Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El choque por la ida lo disputarán este miércoles en Brasil, desde las 19.00 hora de Argentina.

La final del certamen continental se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia.