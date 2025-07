“Fue un shock”: las primeras palabras de Christian Horner tras ser removido de Red Bull y su discurso de despedida en la fábrica

El emotivo discurso de Christian Horner en su despedida de Red Bull

En una mezcla de nostalgia y tristeza, Christian Horner se despidió este miércoles de sus compañeros en la escudería Red Bull de Fórmula 1. Sin embargo, pese a ser destituido de su cargo como jefe del equipo, seguirá ligado a la empresa de la bebida energizante. En la mañana inglesa en Milton Keynes, donde está la base del equipo, el ex piloto brindó un emotivo discurso.

La atmósfera fue descrita como “profundamente conmovedora” por quienes presenciaron el acto. David Croft, acompañado por el reportero de Sky Sports F1, Craig Slater, compartió detalles sobre el ambiente que se vivió en el interior de la fábrica. “La ovación que recibió Christian Horner al concluir su discurso fue abrumadora. Se notaba en los rostros de los empleados el peso de la despedida”, afirmó Croft.

La mencionada cadena deportiva publicó el video en sus redes sociales y se pudieron conocer las palabras de Horner hacia quienes fueron sus compañeros de trabajo durante más de dos décadas.

“Ayer fui informado de parte de Red Bull que operativamente ya no estaré involucrado con el negocio del equipo”, comenzó Horner, que reveló que “seguiremos trabajando para la empresa”.

El posteo de Horner en Instagram (@christianhorner)

El inglés de 51 años admitió que “esto fue un shock para mí”. Además, les ofrendó su gratitud a todos y cada uno de los trabajadores y manifestó que la pasó “muy bien en estos 20 años y medio”. Y recordó que cuando llegó se sintió “bienvenido y nos permitió empezar a construir lo que se convirtió en una potencia en la Fórmula 1″.

Terminado su discurso, Horner fue aplaudido y Croft reflexionó que “no es habitual ver a toda una fábrica detenerse para rendir homenaje a una sola persona, pero Christian Horner no es un jefe de equipo cualquiera”.

Horner condujo a Red Bull a la obtención de 14 títulos mundiales, consolidando a la escudería como una referencia en la Máxima. Bajo su liderazgo, el equipo logró superar a gigantes históricos como Ferrari y Mercedes, y forjó una identidad propia basada en la innovación y la ambición deportiva.

El propio Croft destacó la trascendencia de este ciclo: “Christian Horner ha sido el único jefe de equipo en la historia de Red Bull. Su huella es indeleble y su legado será difícil de igualar”, expresó el comentarista a Sky Sports F1.

Christian Horner celebrando con Sebastian Vettel en 2010, el día de su primer título mundial (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)

Por otro lado, el ex team-mánager también se pronunció en su cuenta de Instagram. Entre sus palabras se destaca su sentimiento vivido en la cúspide del automovilismo: “La F1 es un deporte basado en la implacable ambición, pasión y respeto. Las rivalidades han sido feroces, pero el impulso mutuo para innovar y elevar el nivel es lo que ha hecho este viaje tan especial”. Al final de su testimonio incluyó las estadísticas logradas por Red Bull bajo su mando.

La decisión de Horner de abandonar su puesto se produce en un contexto especialmente delicado para Red Bull. La temporada 2025 ha resultado desafiante para el equipo, que actualmente ocupa el cuarto lugar en el Campeonato de Constructores, por detrás de McLaren, Mercedes y Ferrari. Esta pérdida de competitividad ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la escudería, que enfrenta retos técnicos y estratégicos de cara a la próxima era de la F1.

El nombramiento de Laurent Mekies como sucesor de Horner representa una apuesta por la continuidad y la experiencia. Mekies, con una trayectoria consolidada en la Fórmula 1, asume la responsabilidad de guiar a Red Bull en una etapa de cambios profundos.

La despedida completa de Horner en sus redes sociales:

“Después de un viaje increíble de veinte años juntos, es con el corazón pesado que hoy me despido del Equipo que he amado absolutamente. Cada uno de ustedes, la gente increíble de la fábrica, han sido el corazón y el alma de todo lo que hemos logrado. Ganar y perder, en cada paso del camino, nos hemos apoyado el uno al otro como uno y nunca olvidaré eso. Ha sido un privilegio ser parte y liderar este épico equipo y estoy muy orgulloso de nuestros logros colectivos y de todos vosotros.

Gracias a los increíbles socios y fans que nos permitieron ir a carreras. Tu apoyo ha ayudado a hacer crecer el equipo desde sus humildes comienzos hasta una potencia de F1 que reclamó 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos.

Igualmente, gracias a nuestros rivales, con los que no habría ninguna carrera. Nos has empujado, desafiado y nos has permitido alcanzar elogios que nunca soñamos posibles. La competencia ha hecho que cada victoria sea más dulce y cada revés sea una oportunidad para desarrollarse y crecer.

La Fórmula 1 es un deporte basado en la implacable ambición, pasión y respeto. Las rivalidades han sido feroces, pero el impulso mutuo para innovar y elevar el nivel es lo que ha hecho este viaje tan especial.

Ha sido un honor formar parte de esta increíble era del deporte de motor. Me voy con inmenso orgullo por lo que hemos logrado y también por lo que está en tramitación para 2026 - y enorme respeto por todos los que han hecho de la F1 el pináculo que es hoy. Gracias a ustedes".