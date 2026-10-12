El incómodo momento que vivió Kimi Antonelli en el GP de Singapur de F1: así lo “salvó” Max Verstappen

Kimi Antonelli no podía entrar en los boxes del Circuito Callejero de Marina Bay en el marco del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

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Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato de Fórmula 1, protagonizó un episodio insólito en el Circuito Internacional de Marina Bay cuando el personal de seguridad le impidió el ingreso al paddock durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur. El piloto italiano de Mercedes intentó cruzar uno de los accesos al recinto, pero los guardias no lo reconocieron y se mantuvieron firmes en negarle el paso pese a sus explicaciones.

La situación se extendió durante varios minutos. Antonelli insistió ante el personal de seguridad en su condición de piloto oficial de la categoría, sin lograr convencerlos de que lo dejaran avanzar.

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El desenlace llegó de forma inesperada cuando Max Verstappen, piloto de Red Bull, apareció en el lugar y notó lo que ocurría. El neerlandés intervino de inmediato ante los guardias para que dejaran pasar a su colega y lo acompañó personalmente hasta el interior del recinto, en una escena que terminó con la mediación del cuatro veces campeón del mundo.

El episodio, registrado y difundido en redes sociales, generó repercusión inmediata entre los seguidores de la categoría. La sorpresa radicó en el contraste entre la jerarquía deportiva de Antonelli —que lidera el campeonato de pilotos y se encuentra cerca de consagrarse campeón del mundo— y el inconveniente de acreditación que atravesó frente a la seguridad del circuito urbano de Marina Bay. Para buena parte del público, resultó llamativo que un piloto con esa proyección en la temporada debiera lidiar con un problema de reconocimiento tan básico en las puertas de acceso al paddock.

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De todas formas, hay que aclarar que el ingreso a la zona interna de los boxes (paddock) es por un sector de molinetes en el que todos los que trabajan allí, pilotos, mecánicos, otros integrantes de los equipos, autoridades, medios e invitados VIP, muestran su credencial en unos lectores que aprueban su pase a dicho lugar. En el caso de Antonelli, el europeo pretendió entrar por otro lugar y quienes estaban trabajando accedieron a dejarlo pasar luego de verlo a Verstappen, cuádruple campeón mundial y uno de los corredores más conocidos. Este domingo el neerlandés de Red Bull venció por primera vez en Singapur.

El trasfondo deportivo de la anécdota resulta determinante para entender la atención que despertó. Antonelli llega a la recta final de la temporada 2026 como principal candidato al título, posición que consolidó tras el resultado obtenido en Singapur, donde terminó tercero. El italiano, que debutó en la máxima categoría con Mercedes, atraviesa su mejor campaña desde su llegada a la Fórmula 1 y se perfila como uno de los protagonistas centrales de las últimas fechas del calendario.

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El tercer puesto en Singapur, sumado al noveno lugar de su compañero de equipo George Russell y al sexto de Lewis Hamilton, también integrante de Mercedes, amplió la ventaja de Antonelli en la tabla general. Russell había abandonado previamente en el Gran Premio de Baréin y arrancó la carrera de Singapur desde el fondo de la parrilla tras un cambio de unidad de potencia, dos factores que beneficiaron la posición del italiano en el campeonato.

Con esa diferencia, Antonelli podría asegurar matemáticamente el título en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin. Para lograrlo, el piloto de Mercedes necesita ganar la carrera y que Russell termine noveno o en una posición peor. Esa combinación de resultados le permitiría coronarse campeón del mundo con cinco carreras todavía por disputarse, un desenlace que marcaría una definición temprana del título.

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El italiano llega a Texas con una diferencia de 102 puntos sobre su perseguidor más cercano y necesita ampliarla hasta los 125 puntos para cerrar la definición en Austin. Un segundo puesto no le alcanzaría para sellar el campeonato en esa fecha, lo que lo obligaría a esperar hasta el Gran Premio de la Ciudad de México, la siguiente cita del calendario tras la carrera estadounidense.

La combinación de resultados necesaria depende en gran medida del desempeño de Russell, que deberá acumular nuevamente un resultado adverso para que la definición se adelante. Antonelli, protagonista del episodio en los accesos de Marina Bay, enfocará ahora su atención en el trazado texano, donde buscará la victoria que lo acerque a su primera corona mundial.

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