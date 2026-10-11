El show de Messi en Inter Miami tras su despedida de la selección argentina: los dos golazos en el triunfo ante DC United

Lionel Messi aprovechó un pase de Luis Suárez para marcar el 3-0 del Inter Miami ante DC United

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Lionel Messi volvió a convertir tras su despedida de la selección argentina y firmó un doblete en el triunfo 4-0 de Inter Miami sobre DC United, por la fecha 28 de la MLS. El rosarino de 39 años regresó a Florida después de una noche especial en el Monumental y amplió su registro goleador con dos definiciones contundentes en el segundo tiempo.

El primer tanto llegó a los 47 minutos, cuando el equipo ya ganaba 2-0 por el doblete de Luis Suárez. El uruguayo le cedió la pelota al 10 cerca del arquero Sean Johnson y Messi definió de primera para el 3-0. A los 60′, el rosarino condujo por el centro en una acción individual, gambeteó a tres defensores y remató abajo, junto a un palo, para ampliar la goleada. Previamente, Leo había estrellado un remate en el poste tras otra brillante acción individual.

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De esta manera, Lionel Messi acumula 934 goles en 1.179 partidos como futbolista profesional y permanece a 46 tantos de Cristiano Ronaldo en la pelea por ser el máximo goleador histórico del fútbol profesional. El Bicho anotó un gol con Al Nassr este viernes y alcanzó los 980 gritos en 1.339 encuentros De esta manera, quedó muy cerca de alcanzar las cuatro cifras, un hito sin precedentes en la disciplina.

Messi realizó una obra de arte para marcar su doblete ante DC United

La Pulga llegó a este duelo en la Florida en medio de una buena actualidad personal porque llevaba cinco partidos seguidos marcando goles: previamente marcó ante Nashville (2-2), San Diego FC (2-2), Columbus Crew (1-2) y Cruz Azul (2-0). Esa victoria le dio el título de la Campeones Cup y significó la única de las Garzas en los últimos seis juegos previos al parate por la fecha FIFA.

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En el plano colectivo, Inter Miami alcanzó 6 victorias en 17 partidos desde la reanudación después de la Copa del Mundo. Aunque el panorama es complejo para el plantel norteamericano, tras imponerse en sus primeros dos encuentros por la MLS, arrastró una racha negativa de seis empates y tres derrotas por el campeonato local. Esto se agrega a la eliminación en primera ronda de la Leagues Cup.

En contraposición, Messi tuvo una destacada participación en los encuentros de su equipo porque tiene 14 goles en 14 partidos entre todas las competencias, luego de haber conformado el plantel subcampeón del mundo con la selección argentina. Solo tuvo un breve descanso tras el Mundial porque se perdió los duelos contra Chicago Fire (3-2) y Montréal (1-0). Además, tampoco fue de la partida en la caída 1-2 ante Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, debido a que regresó a la Argentina por la muerte de su padre, Jorge.

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Lionel Messi marcó un doblete con el Inter Miami ante el D.C. United (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El astro de 39 años está cerca de quebrar un nuevo récord en su carrera porque le marcó un golazo de tiro libre al Columbus Crew en su última presencia por la MLS, alcanzó los 76 tantos desde esa vía y quedó a 2 de igualar en la cima al exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca (78). Es el único argentino en el Top 10. Diego Maradona figura en el 11° lugar con 61, según repasó el estadígrafo Silvio Maverino en El Gráfico.

El rosarino ya no podrá sumar para esa cuenta con la selección argentina porque este martes jugó su último partido con esta camiseta en el 3-0 a Benín en el estadio Monumental por un amistoso internacional. El ocho veces ganador del Balón de Oro se despidió marcando el último gol de penal y brindó sendas asistencias en los tantos restantes para las celebraciones de Nicolás Otamendi y Nico Paz.

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Inter Miami volverá a jugar este miércoles 14 de octubre desde las 20:30 (hora argentina) ante New York City FC en el Nu Stadium como local y le restan cinco partidos más de la Temporada Regular en la MLS: será local ante Charlotte FC y Cincinnati, mientras que visitará a Atlanta United, New York RB y New England.

La tabla de posiciones de la MLS