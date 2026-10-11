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El argentino Nico Varrone definió su futuro: dónde correrá en 2027 tras su paso por la Fórmula 2

El bonaerense regresará al tipo de competencias en las que se sintió más cómodo. Por qué estará cerca de Ferrari. Cómo es su plan a largo plazo

Nico Varrone
Nico Varrone volverá al mundo del Endurance (Crédito: Prensa Nicolás Varrone)
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Se empezó a revelar el futuro del piloto argentino Nicolás Varrone. Luego de su temporada debut en la Fórmula 2, el bonaerense volverá al mundo de las carreras de larga duración y disputará el campeonato de la Asian Le Mans Series en la divisional LMP2 con el equipo AF Corse, que es el que atiende a Ferrari en dicha categoría, y también en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Infobae pudo confirmar que el corredor de 25 años competirá con un Oreca 07 en la LMP2, que es la segunda clase de la Asian Le Mans Series. Estar bajo el ala del AF Corse lo ubica con buenas perspectivas, debido a la gran experiencia que tiene la estructura italiana, que llevó al título mundial de la Scuderia de Maranello en el WEC el año pasado y a ganar las 24 Horas de Le Mans entre 2023 y 2025.

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Trabajar con el AF Corse le da la posibilidad al joven de Ingeniero Maschwitz de poder mostrarse en una estructura ligada a Ferrari durante décadas en el mundo de las carreras de largo aliento. Es prematuro, pero podría ser un puntapié para el retorno al más alto nivel del WEC y en la Hypercar, donde Varrone corrió en 2025 y sumó un punto con el peor auto de esa clase que era un Porsche 963 del equipo privado Proton Competición, con el que penó por la falta de repuestos.

Varrone ya trabajó con el AF Corse. En 2023 corrió una carrera GT World Challenge Europe Endurance Cup y al año siguiente llevó a cabo cinco competencias en la European Le Mans Series en la divisional LMGT3, donde logró un récord de vuelta y un podio.

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Carreras de automovilismo de resistencia en la Asian Le Mans Series

En la clase Hypercar de la Asian Le Mans Series y también con el AF Corse, habrá otro argentino, Luis Pérez Companc, que conducirá la Ferrari 499P número 90, similar a la del WEC, con el danés Nicklas Nielsen y el chino Yifei Ye.

La Asian Le Mans Series pegó un salto de calidad con la presencia de los Hypercars, que son los Sport Prototipos más importantes del planeta y que nutren la divisional principal del WEC que en 2027 tendrá nueve equipos oficiales, incluidos los retornos de Ford y McLaren.

La categoría disputa su calendario entre fin de un año calendario e inicio de otro. Por ejemplo, en el pasado ejercicio tuvo como sedes a Malasia, Dubái y Abu Dhabi. Sin embargo, debido al conflicto en Medio Oriente la temporada 2026/2027 se llevará a cabo en Europa. La primera fecha será en Paul Ricard, Francia, el 15 de noviembre. Seguirá en Jerez, España, el 17 de enero, y terminará en Portimao, Portugal, el 21 de febrero. Son carreras de cuatro horas.

Un automóvil de carreras rojo y azul con el número 24 sobre una pista de concreto frente a palmeras y tribunas
Un Oreca 07 de LMP2. Un auto similar correrá Nicolás Varrone en la Asian Le Mans Series (Gentileza Prensa Asian Le Mans Series)

Cabe recordar que Varrone es piloto oficial de General Motors y todo apuntaría a que pueda seguir corriendo en IMSA con un Corvette en 2027. El objetivo sería repetir el programa de carreras principales como las 24 Horas de Daytona (30 y 31 de enero), las 12 Horas de Sebring (20 de marzo) y Petit Le Mans (9 de octubre). Estos eventos serían prioridad y, al pisarse el segundo de ellos con la segunda fecha de la Fórmula 2 en 2027, haría imposible un eventual retorno en la categoría antesala a la Fórmula 1.

Junto a su grupo de trabajo, Nico decidió no completar el campeonato de Fórmula 2 por falta de rendimiento en el Dallara atendido por el equipo Van Amersfoort Racing, cuya propitario es Rafael Villagómez padre, con quien mantiene una excelente relación. Lo propio con Rafa Villagómez hijo, quien fue el compañero de Varrone. El piloto argentino está muy agradecido a los mexicanos que le dieron la chance. Más allá de cómo terminó su primera experiencia en la categoría antesala a la F1, el bonaerense afirmó en diálogo con este medio que no se arrepiente “de nada”.

Además de lo de Asian Le Mans Series y la posibilidad de repetir el programa de IMSA, el objetivo sería regresar también a tiempo completo al WEC, ya sea en Hypercar o en LMGT3. En la divisional principal está Cadillac, una marca de General Motors. Sin embargo, ¿su regreso al AF Corse lo ubica con una chance en Ferrari?

Nicolás Varrone retornará al ambiente en el que mejor se sintió en su carrera, que es el de las carreras de larga duración. Sin embargo, no abandona su sueño de Fórmula 1, ya que supo “quemar los libros” del Endurance al llegar a la antesala a la Máxima. El bonaerense tiene un talento y un espíritu de lucha que todo lo pueden.

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