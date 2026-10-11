Destrozó su raqueta y se cortó la mano tras golpear un contenedor: el ataque de furia de una figura que dio de qué hablar en el tenis

El tenista Alexander Bublik golpeó su raqueta contra la pista durante su partido frente a Brandon Nakashima en el Torneo de Shanghái

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Alexander Bublik protagonizó un ataque de furia tras perder el primer set ante Brandon Nakashima en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, en una escena que incluyó golpes contra su raqueta, una patada y un puñetazo a la tapa de plástico de una nevera. El tenista kazajo se lastimó la mano derecha y necesitó asistencia médica, aunque luego logró recomponerse para imponerse por 6-7(7), 6-3 y 7-6(5).

El partido había llegado al desempate después de un primer set sin quiebres. Bublik y el estadounidense Brandon Nakashima conservaron sus respectivos servicios en un tramo parejo, que se definió en el tie-break. El kazajo llegó a estar 6-4, con dos puntos de set a favor, pero no pudo cerrar la manga.

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Nakashima logró revertir la situación y se llevó el desempate por 9-7. La reacción de Bublik fue inmediata. Tras el punto decisivo, el tenista descargó su frustración sobre la raqueta, a la que golpeó varias veces contra la superficie de la cancha hasta dejarla inutilizable.

Bublik se dirigió a su silla todavía molesto, volvió a patear su raqueta y al sentarse, golpeó la tapa de una nevera ubicada a su derecha, donde se guardaban las bebidas de los jugadores. El puñetazo rompió parte del plástico y le provocó un corte en la mano derecha, con la que sostiene la raqueta.

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Bublik se impusó a Nakashima y avanzó a la siguiente ronda (Reuters)

El tenista mostró algunos gestos de dolor tras descargar su bronca contra la nevera. Posteriormente, el incidente obligó a detener el encuentro para que recibiera atención médica. Bublik pidió asistencia y el personal del torneo trató la herida, detuvo el sangrado y colocó un vendaje en la zona afectada.

La jueza de silla le aplicó una advertencia por conducta antideportiva. La escena se produjo ante el público de la pista central del torneo chino, mientras el kazajo atravesaba un momento de enojo por la oportunidad perdida en el desempate inicial. El episodio no quedó aislado en el desarrollo del partido. Durante el segundo y el tercer set, Bublik mantuvo intercambios con su equipo y también habló consigo mismo en varios pasajes. Aun así, consiguió recuperar su nivel después de la frustración del primer parcial.

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Con la mano vendada, el kazajo se impuso por 6-3 en el segundo set. Los primeros juegos mantuvieron la paridad, pero Bublik ganó los últimos tres sin conceder puntos y llevó el encuentro a una tercera manga.

El set decisivo volvió a desarrollarse sin grandes diferencias. Ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque y el partido se encaminó hacia un nuevo tie-break. Bublik afrontó ese momento después de más de dos horas de un duelo que alternó tensión en la cancha y gestos de enojo por parte del número 19 del cuadro.

Bublik tuvo que ser atendido tras su ataque de furia

En el desempate final, el kazajo encontró respuestas en los momentos de mayor presión. Bublik cerró el parcial por 7-5 y selló una victoria que llegó después de haber perdido el primer set y de sufrir la lesión en su mano durante el ataque de furia.

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Bublik completó el partido con 22 saques directos y avanzó a la cuarta ronda del Masters 1000 de Shanghái. Su triunfo ante Nakashima lo dejó con un cruce ante el alemán Alexander Zverev, por un lugar en los cuartos de final.

Zverev llegó a esa instancia tras derrotar al francés Quentin Halys por 6-4, 6-7 y 6-3. El próximo partido pondrá a Bublik ante uno de los principales favoritos del torneo, después de una jornada marcada por la furia, la asistencia médica y una remontada en tres sets.