Deportes

Destrozó su raqueta y se cortó la mano tras golpear un contenedor: el ataque de furia de una figura que dio de qué hablar en el tenis

Alexander Bublik protagonizó dos incidentes al final del primer set ante Brandon Nakashima en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista Alexander Bublik golpeó su raqueta contra la pista durante su partido frente a Brandon Nakashima en el Torneo de Shanghái
Guardar

Alexander Bublik protagonizó un ataque de furia tras perder el primer set ante Brandon Nakashima en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, en una escena que incluyó golpes contra su raqueta, una patada y un puñetazo a la tapa de plástico de una nevera. El tenista kazajo se lastimó la mano derecha y necesitó asistencia médica, aunque luego logró recomponerse para imponerse por 6-7(7), 6-3 y 7-6(5).

El partido había llegado al desempate después de un primer set sin quiebres. Bublik y el estadounidense Brandon Nakashima conservaron sus respectivos servicios en un tramo parejo, que se definió en el tie-break. El kazajo llegó a estar 6-4, con dos puntos de set a favor, pero no pudo cerrar la manga.

PUBLICIDAD

Nakashima logró revertir la situación y se llevó el desempate por 9-7. La reacción de Bublik fue inmediata. Tras el punto decisivo, el tenista descargó su frustración sobre la raqueta, a la que golpeó varias veces contra la superficie de la cancha hasta dejarla inutilizable.

Bublik se dirigió a su silla todavía molesto, volvió a patear su raqueta y al sentarse, golpeó la tapa de una nevera ubicada a su derecha, donde se guardaban las bebidas de los jugadores. El puñetazo rompió parte del plástico y le provocó un corte en la mano derecha, con la que sostiene la raqueta.

PUBLICIDAD

Bublik se impusó a Nakashima y avanzó a la siguiente ronda (Reuters)
Bublik se impusó a Nakashima y avanzó a la siguiente ronda (Reuters)

El tenista mostró algunos gestos de dolor tras descargar su bronca contra la nevera. Posteriormente, el incidente obligó a detener el encuentro para que recibiera atención médica. Bublik pidió asistencia y el personal del torneo trató la herida, detuvo el sangrado y colocó un vendaje en la zona afectada.

La jueza de silla le aplicó una advertencia por conducta antideportiva. La escena se produjo ante el público de la pista central del torneo chino, mientras el kazajo atravesaba un momento de enojo por la oportunidad perdida en el desempate inicial. El episodio no quedó aislado en el desarrollo del partido. Durante el segundo y el tercer set, Bublik mantuvo intercambios con su equipo y también habló consigo mismo en varios pasajes. Aun así, consiguió recuperar su nivel después de la frustración del primer parcial.

Con la mano vendada, el kazajo se impuso por 6-3 en el segundo set. Los primeros juegos mantuvieron la paridad, pero Bublik ganó los últimos tres sin conceder puntos y llevó el encuentro a una tercera manga.

El set decisivo volvió a desarrollarse sin grandes diferencias. Ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque y el partido se encaminó hacia un nuevo tie-break. Bublik afrontó ese momento después de más de dos horas de un duelo que alternó tensión en la cancha y gestos de enojo por parte del número 19 del cuadro.

Bublik tuvo que ser atendido tras su ataque de furia
Bublik tuvo que ser atendido tras su ataque de furia

En el desempate final, el kazajo encontró respuestas en los momentos de mayor presión. Bublik cerró el parcial por 7-5 y selló una victoria que llegó después de haber perdido el primer set y de sufrir la lesión en su mano durante el ataque de furia.

Bublik completó el partido con 22 saques directos y avanzó a la cuarta ronda del Masters 1000 de Shanghái. Su triunfo ante Nakashima lo dejó con un cruce ante el alemán Alexander Zverev, por un lugar en los cuartos de final.

Zverev llegó a esa instancia tras derrotar al francés Quentin Halys por 6-4, 6-7 y 6-3. El próximo partido pondrá a Bublik ante uno de los principales favoritos del torneo, después de una jornada marcada por la furia, la asistencia médica y una remontada en tres sets.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlexander BublikBrandon NakashimaMasters 1000 de ShangháiTenisATP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alpine no sumó puntos en el GP de Singapur y se alejó Racing Bulls: así están las posiciones de la F1 con Antonelli a un paso del título

La escudería de Colapinto y Gasly se quedó con las manos vacías en Marina Bay. El italiano de Mercedes está cada vez más cerca de conquistar el campeonato

Alpine no sumó puntos en el GP de Singapur y se alejó Racing Bulls: así están las posiciones de la F1 con Antonelli a un paso del título

Conmoción por la muerte de la leyenda del boxeo Wilfredo “Bazooka” Gómez: el ranking que lo ubica entre los mejores de la historia

El oriundo de Puerto Rico murió a los 69 años producto de complicaciones con su salud

Conmoción por la muerte de la leyenda del boxeo Wilfredo “Bazooka” Gómez: el ranking que lo ubica entre los mejores de la historia

La decepción de Franco Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Espero revertir este momento malo”

El piloto argentino habló luego de la deserción por una falla en su Alpine A526 en Marina Bay

La decepción de Franco Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Espero revertir este momento malo”

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por una falla en su Alpine: volvió a triunfar Max Verstappen

El argentino quedó fuera de la competición en la vuelta 31 por un problema en la transmisión de su monoplaza. Pierre Gasly culminó 11° y la escudería francesa se quedó con las manos vacías. El neerlandés de Red Bull dominó la carrera de principio a fin y ganó por primera vez en Marina Bay

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por una falla en su Alpine: volvió a triunfar Max Verstappen

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su abandono en el GP de Singapur

El piloto argentino volverá a salir a pista dentro de un par de semanas con la competencia en el circuito de Austi, EEUU

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su abandono en el GP de Singapur

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

¿Fue Taylor Swift? Harry Styles y la novia que le cambió la vida durante sus años en One Direction

¿Fue Taylor Swift? Harry Styles y la novia que le cambió la vida durante sus años en One Direction

"No soy amigable con la IA": Nicolas Cage explicó por qué rechazó el acuerdo de Amazon para 'Spider-Noir'

Ben Affleck admite que Jennifer Garner siempre lo hace sentir "un poco corto" como padre

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

INFOBAE AMÉRICA

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

Becas para estudiar en Estados Unidos: costarricenses con notas superiores a 85 podrán aplicar hasta el 30 de octubre

Operativo policial en República Dominicana deja un muerto y un agente SWAT herido durante un allanamiento

Metro de Panamá reanuda operaciones tras dos días de suspensión por el terremoto de 7.5

Panamá registra un movimiento sísmico cada 11 minutos desde el terremoto de 7.5 grados