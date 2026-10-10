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Las estremecedoras imágenes del violento robo que sufrió en la casa de sus hijos el ex futbolista de Boca Juniors Clemente Rodríguez

El lateral publicó registros audiovisuales y exhibió a dos sospechosos. Entre los objetos sustraídos figuran medallas, camisetas, dinero y alhajas

El ex futbolista de Boca Clemente Rodríguez publicó las imágenes del robo que sufrió en su casa y pidió identificar a los ladrones

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Clemente Rodríguez difundió imágenes del robo ocurrido en la vivienda de sus hijos en Lomas de Zamora, donde delincuentes se llevaron dinero, joyas, medallas y camisetas que el exjugador de Boca Juniors guardaba como parte de su carrera profesional.

El exfutbolista publicó un video con registros de cámaras de seguridad y mostró parte de la secuencia que quedó filmada en el ingreso a la propiedad. En las imágenes se observa el acceso a la casa y el momento en que los sospechosos logran entrar. Además, Rodríguez compartió historias en sus redes sociales con los rostros de los presuntos autores del hecho.

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“Ayer entraron a robar a la casa de mis hijos. Entre todas las cosas que se llevaron, estaban mis medallas y camisetas que guardaba como recuerdo de mi carrera como futbolista”, expresó el exdefensor al inicio de la grabación que publicó en sus cuentas.

La vivienda está ubicada en Lomas de Zamora y es habitada por la expareja de Rodríguez y los hijos que tienen en común. El hecho ocurrió el miércoles 8 de octubre, según la investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense.

Las pertenencias deportivas estaban entre los objetos que el exjugador consideraba de mayor valor afectivo. “Hay recuerdos que no tienen precio y que jamás se pueden reemplazar. Desde ya, muchas gracias a todos por ayudarnos”, agregó en el mensaje que acompañó con las imágenes.

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Robaron la casa familiar del ex jugador de Boca Clemente Rodríguez: se llevaron plata y camisetas
Dos personas robaron en la casa familiar del ex jugador de Boca Juniors Clemente Rodríguez

La secuencia difundida por Clemente Rodríguez muestra imágenes de las cámaras instaladas en la propiedad. El exlateral relató que los delincuentes forzaron la puerta de ingreso para acceder a la vivienda y luego recorrieron distintos sectores del inmueble.

De acuerdo con la información reunida en la causa, dos hombres irrumpieron en la casa situada en la esquina de Díaz Vélez y Loria. La madre de los hijos del exfutbolista había regresado de hacer compras cuando fue sorprendida dentro del domicilio.

Fuentes policiales indicaron que los sospechosos habrían utilizado una llave para entrar a la propiedad. La investigación busca determinar cómo obtuvieron el acceso y establecer si existió una planificación previa del robo.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, alhajas, camisetas y medallas. También faltaron otros objetos de valor de la familia. Para Rodríguez, la pérdida de los recuerdos de su recorrido en el fútbol ocupó un lugar central en su pedido público.

Las medallas y camisetas formaban parte de la colección que el exfutbolista conservaba de sus años como profesional. El jugador tuvo pasos por Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Spartak de Moscú, San Pablo y la Selección Argentina, entre otros equipos.

Después del asalto, una de las hijas de Rodríguez revisó las cámaras de seguridad instaladas en la casa. Según trascendió, habría reconocido a uno de los hombres que aparecen en las imágenes como el tío de su expareja.

La familia aportó ese dato a los investigadores y señaló que ya existía una denuncia previa contra la expareja de una de las hijas por un episodio de características similares. Esa línea forma parte de las medidas que analiza la fiscalía.

Clemente Rodríguez Boca Juniors
Robaron la casa familiar del ex jugador de Boca Clemente Rodríguez: se llevaron plata y camisetas

A partir de la revisión de los registros y de las declaraciones, personal del Grupo Táctico Operativo identificó a dos hombres de 19 y 36 años que fueron mencionados durante la investigación. Se trata de Joaquín López y Maximiliano López.

La causa quedó a cargo de Daniel Vaqueiro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El fiscal ordenó que ambos fueran identificados de manera formal y dispuso el secuestro de sus teléfonos celulares.

Por el momento, el expediente fue caratulado como robo en modalidad entradera. Los investigadores analizan las grabaciones de la vivienda, los movimientos de los sospechosos y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido previo y posterior al hecho.

El exjugador eligió las redes sociales para hacer público el robo y pedir colaboración. En las historias que compartió se ven los rostros de los hombres que aparecen en las filmaciones, una decisión orientada a ampliar la difusión de las imágenes.

El reclamo apuntó especialmente a recuperar las medallas y las camisetas que fueron sustraídas. Aunque la denuncia también incluye dinero, joyas y otros objetos, Rodríguez remarcó que los artículos vinculados con su carrera tienen una importancia distinta para él y su familia.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de Lomas de Zamora. Los teléfonos que fueron ordenados secuestrar y el análisis de las cámaras de seguridad podrían aportar información sobre la identidad de los involucrados y el destino de las pertenencias que aún no fueron recuperadas.

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